Вести: украинцы больше всех в мире не доверяют своей власти

Согласно данным американского института общественного мнения Gallup, на Украине сегодня самый низкий уровень доверия к власти из всех стран мира. Как пишут «Вести», нынешнем правителям доверяют всего 9% граждан, и только 12% считают, что выборы на Украине проводятся честно.

Из всех стран мира на Украине самый низкий уровень доверия к власти. Как пишут «Вести», согласно данным американского института общественного мнения Gallup, нынешней власти доверяют всего 9%, и только 12% считают, что выборы на Украине проводятся честно.

«В преддверии выборов 31 марта украинцы идут голосовать с меньшей верой в своё правительство, чем это делает любой другой электорат в мире. Только 9 процентов граждан доверяют национальному правительству, это самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд. Это намного ниже среднего показателя по регионам бывших советских республик (48 процентов), а также среднемирового показателя (56 процентов) в 2018 год», — отмечают в институте.

Издание подчёркивает, что, по данным исследователей, во времена президентства Януковича уровень доверия к национальному правительству также не превышал 24%. В начале президентского срока Порошенко люди больше верили в правительство (24%) и в работу самого президента (48%).

«Однако все надежды угасли, когда украинцы увидели, что правительство не может выполнить того, что требовали люди во время революции», — отмечает институт и уточняет, что уже с 2015 года уровень доверия к власти не превышал 14%.

Исследователи утверждают, что недоверие к властям напрямую зависит от коррупции, которую большинство украинцев — 91% — видят в украинском правительстве. Кроме того, отмечают социологи, украинцы теряют веру в честность выборов. И только 12% жителей страны надеются, что выборы пройдут честно.