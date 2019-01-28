TVN24: настольная игра о Солсбери — попытка россиян отшутиться в ответ на обвинения Запада

Россияне так устали от волны обвинений Запада в свой адрес в связи с атакой на Сергея Скрипаля и его дочь, что решили дать ироничный ответ. Так появилась настольная игра «Наши в Солсбери», рассказывает корреспондент TVN в Москве Анджей Зауха. Впрочем, чтобы остановить шквал упрёков со стороны западных СМИ, лучше бы авторы идеи обратились к собственным агентам — и призвали их прекратить зловредную деятельность, уверен польский журналист.

Для мира атака на Сергея Скрипаля и его дочь — символ агрессивной России. Россияне смотрят на это по-другому. Одни считают, что обвинения в адрес их страны звучат несправедливо и являются проявлением русофобии. Другие, в свою очередь, гордятся тем, что российские агенты были в состоянии провести такую операцию.

Авторы этой игры решили подойти к одной из самых громких историй последних лет с иронией. Они создали настольную игру «Наши в Солсбери». Игра рассчитана на две пары, но достаточно одного кубика. Старт» находится там, где Москва и купола храма на Красной площади. Финиш в Солсбери, рядом с экспертами из Скотланд-Ярда в специальных комбинезонах противохимической защиты.

МИХАИЛ БОБЁР, создатель игры: Мы не хотели никого обидеть. Это чисто коммерческий проект, полон иронии. Наше отношение к тому, что творится в СМИ.

Как утверждают авторы, их всё сильнее нервировали западные атаки и обвинения, которые сыпались в адрес их страны. Игра — это был их призыв к сближению, пониманию и диалогу.

НИКИТА ФИЛИППОВ, создатель игры: Это наш юмористический ответ всем, чтобы закончить с этой волной грязи и негативной информации, которая наваливается на нашу страну со стороны Запада. Мы хотим с этим покончить, потому что на данный момент это выглядит так, будто любой россиянин — шпион, хакер или агент ГРУ.





АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN в Москве: Конечно, не любой россиянин — агент. Но часть из них ими является и к тому же пытается ликвидировать врагов России. Следовательно, авторы игры должны их призывать к тому, чтобы они не давали Западу повода для обвинений в адрес их страны. А сейчас игра, став популярной во всём мире, скорее всего добьётся успеха, тем более, что она стоит 70 рублей, то есть около 4 злотых.

Анджей Зауха. «Факты». Москва.

Дата выхода в эфир 25 января 2019 года.