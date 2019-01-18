Euronews: ЕС будет финансово наказывать непослушных восточноевропейцев

Европейский парламент проголосовал за отлучение от денег из общего бюджета тех стран, правительства которых вмешиваются в дела судов, потакают коррупционерам и мешают журналистам. Как передаёт Euronews, лишиться денег из фондов сплочения рискуют Венгрия и Румыния.

Европарламент проголосовал на сессии в Страсбурге за отлучение от денег из общего бюджета тех стран, правительства которых вмешиваются в дела судов, потакают коррупционерам, разбазаривают ассигнования на развитие, мешают журналистам.

ПЕТРИ САРВАМААМ, финский правоцентрист: Мы с болью осознавали на протяжении уже многих лет, что имеющиеся в Союзе правовые механизмы не останавливают правительства на этом опасном пути. Финансовые интересы Союза нуждаются в защите от потерь, вызываемых несоблюдением принципа верховенства права. Союз должен иметь возможность принимать соответствующие меры, включая ограничение, сокращение или даже приостановку доступа к финансированию ЕС.

Несколько месяцев назад Европарламент одобрил применение дисциплинарных мер против Венгрии за подрыв демократических принципов. Её могут лишить права голоса Совете ЕС. Будапешт осуждают также за отказ принимать мигрантов. Депутат от правящей партии Фидес призывать не ужесточать наказание.

ТОМАШ ДОЙЧ, депутат: Евросоюз утверждает, что его задача — при любых обстоятельствах защищать верховенство права. Но лишая одну из своих стран ЕС причитающегося ей финансирования, он сам будет нарушать верховенство права. Европарламент проигнорировал требование Еврокомиссии об обеспечение прав государств-членов.

Лишиться денег из фондов сплочения рискует и Румыния, где готовится амнистия осуждённых за коррупцию чиновников. Но единства среди правительств по этому вопросу нет.

Дата выхода в эфир 17 января 2019 года.