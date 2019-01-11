Independent: каждый пятый ребёнок в Великобритании недоедает, но правительству нет дела

Каждый пятый ребёнок в Великобритании живёт в семье, которая не может позволить себе полноценно питаться, сообщает Independent со ссылкой на доклад Комитета по аудиту в сфере охраны окружающей среды парламента Великобритании. Парламентарии назвали такое положение вещей позорным и обвинили правительство в бездействии. Причиной, по их мнению, стал рост расходов на жизнь, стагнация доходов граждан и урезание социальных выплат.

Каждый пятый ребёнок в Соединённом Королевстве живет в семье, которая не может позволить себе полноценное питание, сообщает Independent со ссылкой на доклад Комитета по аудиту в сфере охраны окружающей среды парламента Великобритании. По утверждению авторов доклада, повышение расходов на жизнь, стагнация заработной платы и развёртывание программы единой социальной выплаты привели к устойчивому росту «продовольственной незащищённости», которая остаётся без внимания правительства.

Парламентарии обвинили правительство в «молчании» относительно продовольственной незащищённости и призвали к созданию должности «министра голода», который следил бы за действиями различных департаментов с целью решения проблемы.

Согласно опубликованным в докладе цифрам, 2,2 млн британцев не могут позволить себе полноценного питания. Это высочайший показатель в Европе. Подобное положение вещей авторы доклада называют «позором, который не может продолжаться».

Как заявила изданию исполнительный директор благотворительной организации The Trussell Trust Эмма Реви, «из-за неспособности бороться с глубинными причинами бедности возникает всё большая нужда в продовольственных фондах». По словам Реви, в прошлом году её организация выдала британцам 1,3 млн продуктовых пайков. «То, что кто-то в этой стране голодает, не правильно и это можно предотвратить. Правительству пора предпринять конкретные шаги для того, чтобы Великобритания стала страной, где каждому хватает денег на еду», — считает благотворитель.

«Эта нарастающая волна бедности означает, что люди оказываются не в состоянии удовлетворить свои потребности: под ударом роста расходов и стагнации доходов многие вынуждены питаться через раз и экономить на еде, чтобы продержаться», — поясняет Хелен Барнард из независимой организации Joseph Rowntree Foundation. Барнард призвала правительство прекратить «заморозку субсидий» на год раньше, чтобы доходы малообеспеченных семей могли сравниться с расходами на жизнь.

Согласно недавно опубликованному докладу на тему бедности в Соединённом Королевстве, около 4 млн детей в стране с трудом могут позволить себе покупать овощи, фрукты и другую здоровую еду в соответствии с рекомендациями правительства по детскому питанию.

«То, что в такой богатой стране мы должны напоминать о целях ООН в области устойчивого развития, постыдно», согласна Элисон Гэрнхэ, исполнительный директор благотворительного фонда Child Poverty Action Group.

Тем временем, официальный представитель британского правительства считает, что «доходы домохозяйств как никогда высоки, а количество детей, живущих в безработных семьях находится на рекордно низком уровне». «Тем не менее, мы знаем, что нужно ещё многое сделать, чтобы обеспечить каждой семье доступ к полноценному и здоровому питанию», — добавил чиновник.