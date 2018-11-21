CNN: Интерпол вздохнул с облегчением — организацию возглавил не россиянин

Новым президентом Интерпола, вопреки ожиданиям, стал не россиянин Александр Прокопчук, а кандидат из Южной Кореи Ким Чон Ян, сообщает CNN. Вероятно, на фоне неразберихи, воцарившейся в организации после неожиданной отставки бывшего главы организации Мэн Хунвэя и его ареста в Китае, руководство посчитало, что российский генерал на посту президента может ещё сильнее навредить репутации Интерпола.

В ходе голосования в Дубае новым президентом Интерпола был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи. Он сменил теперь уже бывшего главу организации Мэн Хунвэя, который покинул свой пост при загадочных обстоятельствах.

С нами на связи из Дубая Сэм Кайли. Он подробнее расскажет о происходящем. Сэм, вы сейчас находитесь в Дубае, где проходит ежегодная ассамблея организации. Расскажите нам, насколько неожиданным стал такой результат голосования. И что вообще мы знаем об этом человеке?

СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Ким Чон Ян занимает пост вице-президента Интерпола — как и Александр Прокопчук, который определённо был более предпочтительным кандидатом для России. И вообще-то некоторые действительно полагали, что россиянин одержит победу на голосовании, состоявшемся этим утром в здании, которое вы можете видеть за моей спиной, Бьянка. Но этого не произошло.

На мой взгляд, таким образом Интерпол попытался спасти свою репутацию. Обоснованно это или нет, организация решила, что избрание генерала российского МВД на пост главы Интерпола, в особенности после ареста господина Мэна, когда он приехал в Китай… Мэн, как известно, был бывшим министром общественной безопасности КНР*. Сегодня против него выдвинуты обвинения в коррупции.

В общем, на фоне такого хаоса и, возможно, политического вмешательства со стороны руководства организации создалось ощущение, что избрание российского госслужащего после, скажем, организованного Россией отравления Скрипалей с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», из-за которого в Великобритании погиб человек, попыток Москвы использовать Интерпол, чтобы проводить необходимые ей объявления о розыске «с красным углом»** и прочие уведомления, включая приказы покинуть территорию... Москва получила бы возможность использовать такое положение, чтобы преследовать диссидентов, противостоящих режиму Путина.

Впрочем, Прокопчук остаётся в Интерполе, он сохранил свой пост вице-президента. Но теперь, вопреки ожиданиям, он не станет президентом организации — эта должность достаётся южнокорейскому кандидату. Такой исход стал всеобщим облегчением для членов Интерпола, Бьянка.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 ноября 2018 года.

* До октября 2018 года Мэн Хунвэй занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР (прим. ИноТВ).





** Объявление Интерпола о розыске «с красным углом» означает приказ о розыске и аресте тех или иных лиц с целью дальнейшей экстрадиции государству, отправившему запрос (прим. ИноТВ).