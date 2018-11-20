Daily Beast: американские конгрессмены сравнили Россию во главе Интерпола с лисой в курятнике

Несколько членов американского парламента призвали администрацию Дональда Трампа выступить против председательства России в Интерполе, пишет Daily Beast. Сенаторы обвиняют российского кандидата, генерала-майора МВД Александра Прокопчука, в притеснении оппозиции и инакомыслящих, а также в злоупотреблении возможностями Интерпола.

Российский председатель Интерпола – это всё равно что «лиса во главе курятника», — такое заявление в минувший понедельник сделала группа американских конгрессменов, сообщает Daily Beast. Представители обеих партий призвали Дональда Трампа выступить против кандидатуры генерал-майора Александра Прокопчука на пост президента международной правоохранительной организации. Голосование пройдёт в среду, в Дубае.

Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Марко Рубио, а также демократы Джинн Шейхин и Крис Кунс утверждают, что Прокопчук участвовал в «продолжительной кремлёвской кампании по притеснению оппозиции, журналистов и диссидентов, начиная с того момента, как он был назначен начальником национального центрального бюро Интерпола при МВД России в 2011 году».

Американские парламентарии добавили, что Россия уже злоупотребляет системой розыска Интерпола, используя её против диссидентов. В качестве одного из примеров они привели обвинения российской стороны в адрес известного бизнесмена Билла Браудера.

Изданием также приводится высказывание представителя госдепартамента США о том, что американская сторона «активно взаимодействует со странами-членами Интерпола, чтобы подчеркнуть необходимость избрания кандидата, который будет продвигать, а не подрывать ценности и практики, делающие Интерпол столь важной международной организацией».

Как пишет Daily Beast, незамедлительной реакции от Белого дома на предложение сенаторов не последовало.