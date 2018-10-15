Stratfor: политические интриги стали частью российской стратегии гибридной войны

В рамках своего долгосрочного противостояния с Западом Россия будет использовать не только шпионские отравления и кибератаки, но и другие элементы стратегии гибридной войны. Как пишет издание Stratfor, сегодня Москва всё чаще делает ставку на политические интриги, направленные на подрыв сплочённость Европейского союза и интеграцию в блок новых членов.

На фоне отравления в Солсбери и кибератак рискует потеряться более тонкий аспект российской стратегии гибридной войны — кампания по поддержке Россией консервативных, крайне правых и антилиберальных движений на Западе. Как пишет Stratfor, по мере нарастания напряжения вследствие демографической ситуации и иммиграционного давления, Россия всё активнее использует их для разжигания розни на Западе, чтобы замедлить или даже предотвратить вступление государств европейской периферии в Евросоюз или НАТО.

Как продолжает автор статьи, один из свежих примеров того, как Россия использует крайне правые движения для продвижения своей повестки дня — Всемирный конгресс семей, недавно состоявшийся в Молдавии. Данный ежегодный слёт противников либерализма и ЛГБТ-сообщества и сторонников абортов собрал немало поборников консерватизма, включая официальных лиц и священнослужителей из России, богословов из США и политических деятелей из Европы и других стран.

Открывая форум, президент Молдавии Игорь Додон, назвал депопуляцию и массовую миграцию основными угрозами для своей страны, отметив, что молодые молдаване не только не хотят иметь детей, но и склонны искать трудоустройства за пределами страны. По мнению Додона, эту проблему можно решить, снова поставив семью в центре общественного внимания. Додон подчеркнул, что Молдавию ежедневно покидают 106 человек, и население страны в ближайшие 20 лет может сократиться на один миллион

«Сокращение населения не только ставит экономику страны под давление, но и побуждает некоторые политические фракции к открытой поддержке семейственности и неприязни к сексуальным меньшинствам — эту идеологию декларирует и Всемирный конгресс семей. Такое положение вещей дает России возможность развернуть еще одно из многочисленных оружий гибридной войны — поощрение пропаганды консервативных и антилиберальных идей в попытке посеять раздор и смуту на Западе и среди государств, ориентированных на Запад», — пишет автор статьи.

Делается это для того, чтобы остановить расширение НАТО и подорвать единство, без которого Евросоюз не сможет принять новые санкции против России. Россия поддерживает в Венгрии консервативную партию «Фидес» и её лидера и премьер-министра Виктора Орбана. У Орбана с Евросоюзом то и дело возникают перебранки, поскольку он является противником дальнейшей европейской интеграции и призывает прекратить санкционную политику против России, чем он только усиливает трения внутри Евросоюза.

Стимулировать европейскую дезинтеграцию Россия пытается даже в крупных державах западной Европы, обостряя дискуссии на тему демографии и миграции. Так, во Франции Москва поддерживает «Национальное собрание», лидер которого Марин Ле Пен призывает к выходу Франции из еврозоны. Крупные нарекания со стороны партии вызывает и массовая миграция — особенно из стран Ближнего Востока и Африки. Россия подогревает накал дискуссии своей политической и экономической поддержкой крайне правых, а также «пропагандой и информационными вбросами». Аналогичным образом Россия действует и в отношении итальянского «Движения пяти звезд» и немецкой «Альтернативы для Германии», которые бросают вызов экономическим нормам и нравственным устоям Европейского союза.

«При том, что политические интриги Кремля не так бросаются в глаза, как шпионские отравления или кибератаки, Россия давно прибегает к этой сравнительно недорогой стратегии, чтобы сеять смуту, усугублять трения и препятствовать интеграции на Западе и в странах, к нему тяготеющих — и продолжит так действовать и в будущем», — подводит итог издание.