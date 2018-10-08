Yle: финнам советуют учить иностранные языки — но не налегать на английский

Со следующего года иностранным языкам в Финляндии планируют обучать уже с первого класса, однако многие учителя советуют останавливать свой выбор не на английском, а на других языках, пишет Yle. Как отмечает портал радиокомпании, детям лучше начинать с более сложных языков, которые в их возрасте будут даваться легче, в то время как английским вполне можно овладеть и позже.

Со следующего года обучать иностранным языкам в Финляндии планируют уже с первого класса. Однако многие финские учителя надеются, что дети сначала будут браться за более сложные языки, которые легче учить в юном возрасте, пишет Yle.



Учительница английского Хилкка Койвисто, работающая в одной из школ города Йоэнсуу, советует детям и родителям в качестве первого иностранного языка выбирать не тот язык, который она сама преподает. Её точку зрения поддерживают многие учителя, а также предприниматели.



«Если есть возможность, стоит взять какой-нибудь другой язык. Я мечтаю о том, чтобы дети начинали с фонетически трудных языков, которые легче освоить именно в юном возрасте, например, с китайского или французского», — отметила Койвисто.



В Финляндии уже долгое время беспокоятся по поводу того, что знание языков сужается под влиянием английского, и финны все реже хорошо владеют другими языками. В частности, в стране снижается уровень владения шведским. Теперь меры против этого намереваются вводить на государственном уровне.



Уже со следующего года обучение языкам введут с первого класса. Чаще всего первым языком становится английский, однако учителя подчеркивают, что этот язык довольно легко выучить и в более старшем возрасте. Проведенное Министерством образования исследование подталкивает школьников и их родителей присмотреться также к другим вариантам помимо английского.



В семействе Эден Пейяк все поддерживают многоязычие.



«Я говорю по-фински и немного по-английски и по-хорватски», — сообщила шестилетняя девочка. Ее мама, Ингрид Айраксинен, говорит, что дочка сама выбрала язык, который намеревается изучать первым.



«Это русский», — отметила Эден.



Мать, работающую в англоязычном коллективе, такой выбор не беспокоит, несмотря на то, что в семье русским больше никто не владеет. «Мы решили, что прислушаемся к желанию дочери; хорошо, что обучение начнется уже в семь лет, в этом возрасте дети быстро учатся», — считает Ингрид.



По словам профессора педагогики из университета Восточной Финляндии Ритвы Кантелинен, родителям не нужно самим знать язык, который хотят изучать их дети — им достаточно лишь поддерживать ребенка в его начинаниях.



«У детей отсутствуют преграды в обучении языка, они не испытывают предубеждений и смело берутся за дело», — подытожила профессор.