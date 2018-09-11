Сам не съел — передай другому: в Финляндии стали популярны общественные холодильники

В Финляндии набирает популярность сеть так называемых общественных холодильников. Как передаёт ERR, система работает крайне просто: кто угодно может принести и положить в общественный холодильник продукты питания, которые ему не нужны, и также кто угодно может брать из холодильника любые продукты.

В Финляндии появляется всё больше общественных холодильников. Холодильники, с помощью которых горожане могут обменяться едой, появились уже в Котке, Хельсинки и Сейняйоки.

Первый общественный холодильник, судя по всему, был установлен весной этого года в Котке, затем идею подхватили другие города. Две недели назад холодильник появился в столичном районе Арабиаранта, на прошлой неделе — в Каллио. Явление не обошло стороной и Сейняйоки, следующим городом на очереди будет Коувола.

Система работает крайне просто: кто угодно может принести и положить в общественный холодильник продукты питания, которые ему не нужны, и также кто угодно может брать из холодильника любые продукты.

В Котке, откуда пошло это явление, еда долго в холодильнике не задерживается. Пока тех, кто забирает продукты, явно больше, чем тех, кто их оставляет. Вскоре, однако, три местных супермаркета будут доставлять в общественный холодильник еду, срок годности которой подходит к концу.

Дата публикации 10 сентября 2018 года.