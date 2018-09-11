Сам не съел — передай другому: в Финляндии стали популярны общественные холодильники

00:22
СМИ: Канада готова представить план по реформированию ВТО
Правительство Канады готово представить план по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне заявлений США о возможном выходе из организации.
00:02
США пригрозили Ирану «решительным ответом» за возможные нападения на дипломатов в Ираке
Соединённые Штаты пригрозили Ирану «быстрым и решительным ответом» в случае «продолжения поддержки атак» иракских протестующих на консульство США в Багдаде.
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Эксперт оценил военные учения «Восток-2018»
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».
23:56
В центрах «Московской смены» отдохнули почти 25 тысяч детей за лето
В центрах дневного пребывания «Московской смены» отдохнули почти 25 тыс. детей за лето, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
23:52
Сборная Англии победила Швейцарию в контрольном матче
Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной команды Швейцарии в в контрольном матче.
23:52
Жириновский оценил обращение Золотова к Навальному
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский оценил заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на поединок блогера Алексея Навального.
23:51
Промышленный форум открылся в Ижевске
Промышленный форум открылся во вторник, 11 сентября, в Ижевске. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
23:44
Дубль Лукаку помог сборной Бельгии обыграть Исландию в Лиге наций
Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Исландии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
23:44
Науэрт рассказала, в каком случае офис ООП в США сможет возобновить деятельность
Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга назвала условия, при соблюдении которых офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне сможет возобновить работу.
23:42
Сборная Испании разгромила Хорватию в Лиге наций с разницей в шесть мячей
Сборная Испании по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Хорватии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
23:32
Александр Емельяненко рассказал, чем может закончиться конфликт Нурмагомедова и Тимати
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.
23:29
Гутерреш заявил о необходимости избежать вооружённого конфликта в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости избежать вооружённого конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.
23:20
Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявления США в адрес Международного уголовного суда
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил сообщения о том, что США пригрозили санкциями судьям Международного уголовного суда.
23:19
В Госдепе заявили, что Россия ставит «Белые каски» в опасное положение в Сирии
Госдепартамент США обвинил Россию и Сирию в «масштабной кампании дезинформации» относительно работы организации «Белые каски» на территории САР, чем Москва и Дамаск ставят добровольцев в рискованное положение.
23:09
В Крыму побывали 5,6 млн туристов с начала года
В Крыму побывали 5,6 млн туристов с начала 2018 года, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщает kp.ru.
23:08
Солдатова призналась, что рада второму месту на ЧМ по художественной гимнастике
Россиянка Александра Солдатова высказала мнение о своём выступлении в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
23:07
Число погибших в результате природных пожаров в Греции достигло 99
Число погибших в результате природных пожаров в Восточной Аттике увеличилось до 99 человек.
22:56
Дина Аверина заявила, что не считает свои выступления в упражнениях с обручем и мячом на ЧМ идеальными
Россиянка Дина Аверина прокомментировала свои выступления в упражнениях с мячом и обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
22:53
Ведущий ток-шоу «Место встречи» со скандалом выгнал из студии украинского эксперта
Ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин со скандалом выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.
22:44
Трамп ввёл режим ЧП в штате Вирджиния из-за надвигающегося урагана «Флоренс»
Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайного положения в штате Вирджиния в связи с надвигающимся ураганом «Флоренс».
22:35
Хэмилтон посетил мемориал жертвам 11 сентября в Нью-Йорке
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон посетил мемориал жертвам терактов в Нью-Йорке, которые произошли 11 сентября 2001 года.
22:33
Школьники из Москвы заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов
Школьники из Москвы завоевали первое место на Олимпиаде мегаполисов, сообщает m24.
22:28
Лаврентьев: Турция несёт ответственность за размежевание экстремистов и оппозиции в Идлибе
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что ответственность за разделение экстремистов и представителей оппозиции в сирийской провинции Идлиб лежит на Турции.
22:21
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:16
Корабли ЧФ провели учения по отражению нападения беспилотников
Все корабли Черноморского флота, базирующиеся в Севастопольской бухте, провели учения по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника, сообщает «Крыминформ».
22:12
Глава Скотленд-Ярда назвала повышение зарплаты сотрудников полиции на 2% «ударом в нос»
Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик считает отказ правительства Великобритании повысить зарплаты сотрудников полиции на 3% «ударом в нос». Об этом сообщает The Guardian.
22:06
Могерини заявила, что ЕС всегда будет искать сотрудничества с США в вопросе торговли
Европейский союз всегда будет искать сотрудничества с Соединёнными Штатами в вопросе торговли, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
21:58
Пресс-атташе клуба ФНЛ «Томь» Игрушкин скончался на 49-м году жизни
Пресс-атташе клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» Олег Игрушкин умер в возрасте 48 лет.
21:53
Международный яблочно-книжный фестиваль пройдёт 15 сентября в Коломне
Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» пройдёт 15 сентября в Коломне, сообщает телеканал «360».
21:50
В Мексике готовы работать над отменой визового режима с Россией
Будущая мексиканская администрация намерена уделить внимание подписанию соглашения об отмене визового режима для граждан России и Мексики, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране.
21:41
СМИ: Рабочие на стройке нового стадиона «Тоттенхэма» зарабатывают больше игроков клуба
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» платит рабочим, задействованным в строительстве нового стадиона, больше, чем игрокам команды.
21:37
На Урале проводят расследование из-за получения подростком травмы в школе
В Екатеринбурге проводят расследование инцидента, в результате которого 12-летний подросток получил травму в школе, сообщает URA.RU.
21:36
Власти США предупредили жителей страны об опасности урагана «Флоренс»
Власти Соединённых Штатов предупредили жителей страны об опасности приближающегося к Атлантическому побережью урагана «Флоренс». Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.
21:34
Эксперт прокомментировал строительство газопровода «Сила Сибири»
Заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал строительство газопровода «Сила Сибири».
21:31
Комиссия УЕФА завершила инспекцию «Лужников»
Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершила инспекцию московского стадиона «Лужники» на предмет соответствия стандартам проведения матчей Лиги чемпионов.
21:27
Глава МИД Сирии рассказал, когда могут состояться переговоры между властями страны и оппозицией
Глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал, в каком случае могут состояться переговоры между представителями властей страны и оппозиции.
21:23
Российские военнослужащие провели десантирование на учениях в Абхазии
Подразделения Южного военного округа и морская пехота Черноморского флота провели десантирование и учебный бой на прибрежной линии полигона Нагвалоу в Абхазии, сообщает «Крыминформ».
21:13
Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019
Сборная России по футболу (U-21) потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче квалификации чемпионата Европы 2019 года.
21:12
Дина Аверина выиграла второе золото на ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом
Российская спортсменка Дина Аверина выиграла второе золото на проходящем в Софии чемпионате мира по художественной гимнастике.
21:11
Постпред Турции при ООН: операция в Идлибе приведёт к гуманитарной катастрофе
Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что полномасштабные военные действия в сирийском Идлибе приведут к крупной гуманитарной катастрофе в регионе.
21:02
Глава организации «Опора России» рассказал о важности развития экспорта в страны АТР
Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин рассказал о важности развития экспорта российской продукции на азиатско-тихоокеанские рынки.
20:56
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
20:48
Колобков: рассчитываем, что количество занимающихся футболом детей в 30 регионах вырастет на 25—30%
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что программа наследия чемпионата мира по футболу 2018 года предназначена не только для сохранения стадионов и созданной инфраструктуры, но и для привлечения детей к занятиям в футбольных секциях.
20:45
Кьеза подал в суд на Макгрегора из-за нападения на автобус в Нью-Йорке
Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза подал в суд на ирландца Конора Макгрегора в связи с травмами, полученными в ходе инцидента с нападением экс-чемпиона UFC на автобус с бойцами перед турниром в Нью-Йорке.
20:44
Лавров примет участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в конце сентября, которое пройдёт под председательством президента США Дональда Трампа.
20:37
В МИД России предостерегли США от опасных шагов в Сирии
Министерство иностранных дел России предостерегает Соединённые Штаты и их союзников от новых опасных шагов в Сирийской Арабской Республике, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
20:24
В РУСАДА сообщили о проходящей в агентстве прокурорской проверке
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о проходящей в организации прокурорской проверке.
20:22
Небензя призвал не подменять понятия при обсуждении антитеррористической операции в Идлибе
Россия призывает западных партнёров не «подменять понятия» в обсуждении ситуации в сирийском Идлибе, когда речь идёт об антитеррористической операции в регионе, а не «военных действиях», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
20:16
Австралийский велогонщик Деннис выиграл 16-й этап «Вуэльты», Закарин — 34-й
Австралиец Роан Деннис, выступающий за BMC, одержал победу на 16-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
20:11
Консульство Ирана в Басре возобновило работу в новом здании
Иранское консульство в иракском городе Басра продолжило работу в новом здании. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.