Yle: всё больше финнов не прочь вздремнуть в разгар рабочего дня

Полчаса на сон посреди рабочего дня для сотрудников стали выделять во многих коммерческих компаниях Финляндии, а также в церквях и в школах, сообщает Yle. В финской столице даже начали проводиться специальные платные занятия по дневному сну для взрослых, где инструктор обучает желающих, как правильно погрузиться в сон и расслабиться.

В Финляндии набирают популярность «группы дневного сна» для взрослых, передаёт Yle. Полчаса на сон в разгар рабочего дня стали выделять во многих коммерческих компаниях страны, а также в церквях и в школах. В столице даже начали организовывать специальные групповые занятия по дневному сну, отмечается в статье.

В центре Хельсинки с недавних пор стали проводится платные занятия, где можно погрузиться в сон и расслабиться в разгар рабочих часов под руководством квалифицированного инструктора. «Сложно заставить себя расслабиться, а под руководством тренера это сделать проще даже посреди рабочего дня»,— пояснила в интервью Yle Тиина Вайнио, сотрудница финской компании, которая организует эти «уроки» сна.



По мнению организаторов, такой грамотно организованный перерыв для финнов очень полезен. «Инструктор в такой ситуации на вес золота, потому что именно он делает возможной эту ментальную паузу, этот мини-отпуск, получасовой перерыв», – отметила Вайнио в беседе с корреспондентом Yle.