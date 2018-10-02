Yle: всё больше финнов не прочь вздремнуть в разгар рабочего дня

В Финляндии набирают популярность «группы дневного сна» для взрослых, передаёт Yle. Полчаса на сон в разгар рабочего дня стали выделять во многих коммерческих компаниях страны, а также в церквях и в школах. В столице даже начали организовывать специальные групповые занятия по дневному сну, отмечается в статье.
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