Daily Telegraph: Европа не сможет защитить себя без помощи США

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Politiken: Путин переживёт и новые санкции Politiken
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Le Figaro: каждый четвёртый француз отказывает себе в овощах и фруктах Le Figaro
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Fox News: американский сенатор, не краснея, приравнял «российское вмешательство» к трагедии 11 сентября Fox News
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IBT: Трамп назвал «безумной» конгрессвумен, призвавшую к его импичменту International Business Times
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CNN: Хейли пригрозила России и Ирану «крайне серьёзными последствиями» за наступление на Идлиб CNN
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Эрдоган: «Мир должен остановить Асада» Wall Street Journal
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Силуанов провёл встречу с министром энергетики США
Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов в Москве провёл встречу с министром энергетики США Риком Перри, сообщил представитель российского министра.
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Балахничёв назвал провокацией призыв британских спортсменов продлить дисквалификацию РУСАДА
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв поделился своим мнением по поводу призыва британских спортсменов продлить срок дисквалификации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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В «Нафтогазе» заявили об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»
Апелляционный суд Швеции отменил приостановление решения арбитража, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
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Бросок Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в отборе КМ-2019
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
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Российский художник Павленский отпущен из-под стражи во Франции
Российский художник Пётр Павленский, устроивший поджог здания Банка Франции в Париже в октябре 2017 года, отпущен из-под стражи под обязательство периодически отмечаться в полиции.
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Министры энергетики России и США договорились о продолжении диалога
Главы Министерств энергетики России и США Александр Новак и Рик Перри в ходе встречи в Москве договорились продолжать диалог.
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Губернатор Пуэрто-Рико отреагировал на слова Трампа относительно числа жертв ураганов
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о количестве жертв обрушившихся на остров в 2017 году ураганов. Об этом сообщает CBS.
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Эксперт оценил эффективность российских радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые будут производить мониторинг воздушного пространства во время учений «Восток-2018».
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В Крыму экс-сотрудника ГИБДД приговорили к 7,5 года тюрьмы за ДТП с двумя погибшими
Ялтинский городской суд вынес приговор в отношении экс-сотрудника ГИБДД, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу суда.
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На Москве-реке могут построить круглогодичный бассейн
На набережной Марка Шагала в Москве могут построить круглогодичный бассейн, сообщает kp.ru.
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«Свято-Владимирские чтения» открылись в «Херсонесе Таврическом»
Международная научная конференция «Свято-Владимирские чтения» открылась в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Она посвящена 1030-летию Крещения Руси, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
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Фестиваль «Казачья станица Москва» пройдёт 15 сентября
Международный фестиваль «Казачья станица Москва» пройдёт в субботу, 15 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское».
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В Москве после ремонта открылись два корпуса Института оториноларингологии имени Свержевского
В столице после капитального ремонта открылись два корпуса Научно-исследовательского клинического Института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, сообщает «Вечерняя Москва».
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На восточном участке БКЛ в Москве началось строительство второго тоннеля
На восточном участке Большой кольцевой линии в Москве началось строительство второго тоннеля, сообщает «Дни.ру».
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Солдатова завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентами
Россиянка Александра Солдатова одержала победу в упражнениях с лентами на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
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Худобин будет играть в новом сезоне НХЛ в шлеме с изображением персонажа из «Гарри Поттера»
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин представил дизайн шлема на сезон-2018/19.
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В Госдепе рассказали о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций
Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх заявила, что Вашингтон занимается проработкой нового «жёсткого» пакета санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.
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МИД России опроверг данные о «российском перебежчике» в деле Скрипалей
МИД России не располагает информацией о «российском перебежчике» в посольстве в Риме, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавами
Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.
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Жириновский и Хинштейн устроили скандал на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Депутат Государственной думы Владимир Жириновский и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн устроили скандал во время перерыва на съёмках передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
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«Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Трактор»
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Представитель Мэй прокомментировал интервью с Петровым и Бошировым
Представитель офиса премьер-министра Британии Терезы Мэй считает, что интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым содержит ложь и фабрикации.
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Бельгийский велогонщик Валлайс выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 109-й
Бельгиец Йелле Валлайс, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».
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Минфин США изучает возможность введения санкций против корпорации «Сухой»
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что в американском ведомстве рассматривают возможность введения санкций против российской компании «Сухой».
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В Индии ожидают визит Путина 4 октября
По словам главы МИД Индии Сушмы Сварадж, в Нью-Дели ожидают визит президента России Владимира Путина в четверг, 4 октября.
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Украинский боец ММА намерен получить российское гражданство
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов сообщил, что намерен получить российское гражданство.
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Украинский министр заявил о невыполнении Киевом 15 обязательств перед МВФ
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев не выполнил 15 обязательств перед Международным валютным фондом для предоставления очередного транша макрофинансовой помощи.
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Новак прокомментировал возможное введение санкций США против «Северного потока — 2»
Россия обеспокоена возможным введением санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Минэнерго России Александр Новак на совместной пресс-конференции с американским коллегой Риком Перри.
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Осака высказалась о скандале с участием Серены Уильямс
Победительница US Open 2018 года японка Наоми Осака высказалась о скандале вокруг её соперницы по финалу — американки Серены Уильямс.
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Лавров отправится в Боснию и Герцеговину 21 сентября
Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 21 сентября, отправится с визитом в Боснию и Герцеговину.
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Экипаж танкера «Механик Погодин» вернулся в Россию
Все члены экипажа российского судна «Механик Погодин», удерживаемого на Украине, вернулись в Россию, их заменили другие сотрудники, заявили в пресс-службе компании-судовладельца «В.Ф. Танкер».
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В Иванове против жителя возбудили дело за несообщение о связях знакомого с боевиками
В Ивановской области возбудили дело против местного жителя, который не сообщил о том, что его знакомый участвует в деятельности незаконного вооружённого формирования на территории Ирака и Сирии.
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США намерены ввести санкции против энергетического сектора России
США собираются ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, заявил министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри на пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Александром Новаком.
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CAS удовлетворил апелляцию WADA, увеличив дисквалификацию российского борца Болтукаева до 24 месяцев
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Объединённого мира борьбы (UWW) о дисквалификации российского борца вольного стиля Анзора Болтукаева на 10 месяцев.
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В Госдепе считают, что Россия потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за санкций США
Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх полагает, что российская экономика потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за введённых против страны американских санкций.
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В ВЭБ прокомментировали отказ суда ЕС отменить санкции в отношении корпорации
Внешэкономбанк проводит правовой анализ решения суда ЕС по санкциям и оставляет за собой право его обжаловать. Об этом RT сообщил старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБ Игорь Краснов.
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В Гане похоронили бывшего Генсека ООН Кофи Аннана
В Гане похоронили видного дипломата, бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Об этом информирует телеканал Africa News.
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Симоньян рассказала об условиях Петрова и Боширова для проведения интервью
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что «подозреваемые» по делу об отравлении в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов поставили несколько условий для проведения интервью.
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Отец Черышева об итогах допинг-расследования: никаких вопросов к нам и не было
Отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал результаты расследования в отношении своего сына, подозревавшегося в нарушении антидопинговых правил.
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В МИД заявили, что Россия запросит у США разъяснения о деятельности лаборатории в Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва запросит у Вашингтона официальные разъяснения о деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара в окрестностях Тбилиси.
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Вице-президент РФС высказался об итогах допинг-расследования по делу Черышева
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал результаты расследования в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, подозревавшегося в нарушении антидопинговых правил.
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Трамп заявил, что Китай нуждается в сделке с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай больше нуждается в заключении сделки с Вашингтоном, чем американская сторона. Об этом он написал в своём Twitter.
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«Локомотив» опубликовал проморолик со Смоловым, посвящённый выступлению в Лиге чемпионов
Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» опубликовала проморолик, посвящённый возвращению команды в Лигу чемпионов.
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Захарова прокомментировала увольнение выпускников МГИМО из МИД Польши
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала решение МИД Польши уволить из ведомства выпускников МГИМО.
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Саппоро отзовёт заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года
Японский город Саппоро намерен отозвать свою заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
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ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых
Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 17,75% до 24% годовых. Об этом сообщается на сайте турецкого регулятора.
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Новак заявил о необходимости сотрудничества России и США в сфере энергетики
Россия и США, будучи ведущими энергетическими державами, смогут только совместными усилиями удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире.
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Суд приговорил к семи годам заключения предпринимателя из-за падения автобуса в Чёрное море
Суд вынес приговор в отношении предпринимателя, который в августе 2017 года выпустил на рейс автобус с рабочими, впоследствии упавший в Чёрное море. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
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Эксперт прокомментировал новое заявление Киева о закрытии железнодорожного сообщения с Россией
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, какое важное преимущество получат украинцы от закрытия железнодорожного сообщения с Россией.
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В Вологодской области задержали сбежавшего заключённого
В Череповецком районе Вологодской области задержали сбежавшего заключённого, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.