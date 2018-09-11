Daily Telegraph: Европа не сможет защитить себя без помощи США

Европейским странам стоит задуматься об обороне, поскольку в случае нападения России Европа без помощи США защитить себя не сможет. Как пишет The Daily Telegraph, ЕС сегодня находится в политическом одиночестве и без достаточного финансирования армии, поэтому остаётся только надеяться, что государствам Европы никогда не придётся защищать свои границы.

Учитывая угрозу агрессии со стороны России, возникшую при Владимире Путине, и неоднозначную позицию Дональда Трампа в отношении роли США в качестве защитника Европы, власти и военное руководство стран ЕС начинают задаваться вопросом о том, может ли блок защитить себя сам. Как пишет The Daily Telegraph, любой военный аналитик ответит на этот вопрос отрицательно. Немецкие войска НАТО недавно отрабатывали на учениях сценарий нападения России на подразделение первого эшелона. По словам одного из источников, «русские» разгромили европейские силы НАТО всего за 18 минут.

Издание отмечает: в то время как Россия проводит свои крупнейшие с советских времён военные учения, армии стран Европы недостаточно оснащены и испытывают нехватку ресурсов из-за сокращений бюджета на протяжении нескольких десятилетий после окончания холодной войны. Во время холодной войны вооружённые силы Западной Германии были первой линией обороны Европы, имея на вооружении 3787 танков и регулярные войска численностью почти 500 тыс. человек. Сегодня численность войск составляет 179 тыс. человек, а в феврале выяснилось, что из оставшихся 244 боевых танков «Леопард» в состоянии боевой готовности находятся лишь 95.

В 2014 году в немецкой армии была такая нехватка огнестрельного оружия, что солдатам приходилось учиться стрелять, используя черенки для мётел. Но это касается не только немецких вооружённых сил: Нидерланды сдали на утилизацию свои последние оставшиеся танки в 2011 году.

Будучи не в состоянии восполнить этот дефицит в одиночку, правительства стремятся разделить это бремя за счёт военного сотрудничества. В прошлом году Евросоюз с большой помпой объявил о создании своей новой программы военной интеграции под названием «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны» (PESCO). Однако из-за внутренних разногласий между государствами-членами по поводу приоритетных направлений программы возникли сложности. В итоге страны ЕС ищут альтернативные пути сотрудничества.

Франция выступила со своей собственной европейской инициативой по созданию сил быстрого реагирования, Польша стремится заключить собственное двустороннее соглашение с США о постоянном размещении американских войск в стране, а Румыния и Чехия планируют последовать примеру Нидерландов и включить в состав армии Германии по одной бригаде. Что же касается самой Германии, то критики обвиняют страну в том, что она пытается незаметно создать европейскую армию под своим командованием.

Пытаясь выработать общую оборонную политику, Евросоюз сталкивается с препятствиями, поскольку у стран-членов различные цели, говорит Клаудия Майор из немецкого Института международных дел и вопросов безопасности. Если приоритетной задачей Польши и стран Балтии является обеспечение территориальной обороны против российской агрессии, Франция больше озабочена угрозой со стороны исламского экстремизма. Именно поэтому, говорит она, Макрон и хочет создать европейские силы быстрого реагирования для переброски сил и средств за пределы границ ЕС.

«При создании европейской армии возникает много проблем. Первая заключается в том, кто принимает решение? Кто будет принимать решение об отправке войск, подвергая их опасности?» — задаётся вопросом эксперт.

При этом Майор утверждает, что на данный момент замены для НАТО не существует.

«Если говорить об обычной, традиционной войне, Европа без помощи США защитить себя не сможет», — говорит она.

Как заключает издание, вполне возможно, что перед Европой встанет задача защищать свои границы самостоятельно, и она может лишь надеяться, что до этого дело никогда не дойдёт. Поскольку сегодня никто не сможет ответить, как поступить в случае, если Россия нападёт на восточный фланг НАТО, а США откажутся вводить свои войска.