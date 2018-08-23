SZ: подавляющее большинство россиян видят в НАТО угрозу для своих жизней

80% жителей России видят в Североатлантическом альянсе «угрозу для своих жизней», а 45% даже убеждены, что эта угроза «существенна», пишет Süddeutsche Zeitung. При этом большинство россиян поддерживают «наступательную внешнюю политику» Кремля, благодаря которой, по их мнению, сегодня Российская Федерация играет более важную роль на международной арене, чем, например, десять лет назад, отмечает немецкое издание.
Подавляющее большинство россиян считают Соединённые Штаты и Европейский союз угрозой для своей страны, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Согласно результатам опроса американского научно-исследовательского института Pew Research Center, 80% жителей России «видят в Североатлантическом альянсе угрозу для своих жизней», а 45% даже убеждены, что эта угроза «существенна».
При этом россияне «доверяют своему президенту настолько», что большая их часть называет обвинения в его адрес, которые «на Западе считаются доказанными», несправедливыми, отмечает автор статьи Пауль Катценбергер.
На вопрос Pew Research Centers, оказал ли Кремль влияние на президентские выборы в США в 2016 году, 71% опрошенных дали отрицательный ответ, и только 15% допустили, что подобное вмешательство могло иметь место.
Кроме того, большинство жителей Российской Федерации поддерживают то, как Кремль в последние несколько лет проводит внешнюю политику, подчёркивает журналист немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
По мнению россиян, благодаря «наступательной внешней политике» влияние России в мире растёт: почти три четверти (72%) опрошенных указали, что сегодня Российская Федерация играет более важную роль на международной арене, чем, например, десять лет назад, уточняет автор статьи Пауль Катценбергер.
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