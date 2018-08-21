Трамп рассказал про «химию» в общении с Путиным и Ким Чен Ыном

Дональд Трамп в интервью Reuters рассказал, что ему удалось отлично сойтись с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. При этом он заверил, что во время встречи с российским президентом в Хельсинки поднимал вопрос Крыма. Кроме того, американский президент заявил, что вмешательство Вашингтона в дела Ближнего Востока — «величайшая ошибка в истории страны».

Только СМИ, которые передают фейковые новости, критиковали встречу в Хельсинки, заявил Дональд Трамп в интервью агентству Reuters. Он назвал свои переговоры с российским президентом «очень хорошей почти двухчасовой встречей», во время которой они в частности поговорили про Израиль, Сирию, Украину.

«Я упомянул Крым, конечно. Я всегда упоминаю Крым, когда упоминаю Украину. У нас с Путиным был очень хороший разговор. Я думаю, что это был очень хороший разговор для обеих сторон. Я упомянул и газопровод, который идёт в Германию», — приводит Reuters выдержку из высказывания американского президента.

При этом Трамп заверил, что Путин во время переговоров не просил его снять санкции, даже не поднимал этот вопрос. И сам Трамп, по его словам, не думает о том, чтобы снимать санкции с России. «Я бы подумал об этом, если они сделают что-то хорошее для нас». При этом американский президент отметил, что у России и США много общего, и они могут сделать много хорошего друг для друга. «Есть Сирия, есть Украина, есть много других вопросов. Думаю, они бы хотели экономического развития. И для них это важно», — сказал лидер США.

В своём интервью Трамп затронул ряд других внешнеполитических тем, в том числе и болезненный китайский вопрос. «Я думаю, Китай точно манипулирует своей валютой. И думаю, евро тоже манипулируют», — заявил американский президент. Раскритиковал он и Турцию, которая, по его мнению, делает ужасную ошибку, удерживая под арестом американского пастора Брансона. И поэтому в вопросе санкций, как пообещал Трамп, уступок Турции он делать не намерен.

Трамп также отметил, что Китай изначально сильно помог ему наладить взаимодействие с Северной Кореей. Теперь же из-за торгового конфликта Пекин в гораздо меньшей степени сотрудничает с Вашингтоном в этом вопросе. В итоге Трампу удалось встретиться с Ким Чен Ыном — хотя предыдущие американские администрации на протяжении 30 лет работали над тем, чтобы устроить такую встречу.

Именно себе в заслугу Трамп приписывает тот факт, что Северная Корея прекратила испытания ядерного оружия и средств его доставки, чему очень рада Япония. «Послушайте, у меня с ним хорошие отношения, — сказал Трамп о северокорейском лидере. — Мне он нравится. Многие скажут: «Как вообще он может тебе нравиться?» Я с ним очень хорошо сошёлся, между нами есть химия. У меня и с Путиным тоже есть химия». Кроме того, по словам американского президента, весьма вероятно, что у него состоится новая встреча с Ким Чен Ыном.

Помимо всего прочего, Трамп затронул в своём интервью Reuters и проблему Ближнего Востока. «Мы никогда не должны были идти на Ближний Восток. Это была величайшая ошибка в истории нашей страны». В то же время американский президент убеждён, что с террористами на Ближнем Востоке Соединённым Штатам удалось справиться: «Мы победили ИГ*. ИГ по сути побеждено».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.