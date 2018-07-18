Contra Magazin: американцы больше боятся мира, чем войны

За все годы существования США не было ни одного десятилетия, которое обходилось бы для них без войн или участия в вооружённых конфликтах, пишет австрийский Contra Magazin. В результате ВПК стал для Америки важнейшей отраслью промышленности, а также значительным источником средств и рабочих мест. Поэтому американцы больше боятся мира, чем войны.

США — самое воинственное государство в мире, утверждает австрийский Contra Magazin. С момента его основания в 1776 году они практически постоянно воюют, преимущественно с другими странами.

За 242 года существования США не было ни одного десятилетия, когда эта страна не вела бы нигде войн или не участвовала в военных конфликтах, пишет автор статьи Марко Майер. До сих пор каждый американский президент сталкивался с подобными вооружёнными конфликтами. За всё время существования США в жизни страны можно насчитать 17 мирных лет — это 7% от общего количества. Наиболее длинный мирный период продолжался между 1935 и 1940 годами, во время всемирного экономического кризиса, отмечается в статье.

Это привело к тому, что после окончания Второй мировой войны в государстве образовался огромный военно-промышленный комплекс, а американская армия стала крупнейшим работодателем во всём мире, если считать профессиональных солдат и гражданских служащих. С этим связана также сильно развитая оборонная промышленность, создавшая много рабочих мест и после спада во многих других отраслях ставшая важнейшей отраслью промышленности для США, подчёркивает австрийский журнал.

По мнению автора статьи, оборонный сектор играет крайне важную роль в экономике США, поэтому не стоит удивляться тому, что с его помощью Вашингтон поддерживает и обслуживает свою «глобальную империю». Для этого у него есть свыше тысячи военных учреждений по всему земному шару. В одной только Германии их более 220, отмечает издание. Всё это требует немалых средств, даже когда союзники берут на себя часть расходов, но такая система обеспечивает рабочие места и удерживает безработицу на относительно низком уровне, рассуждает австрийский журналист.

«Война — это бизнес, а продолжительная, никогда не заканчивающаяся война — кровавая бизнес-модель, на которой элиты страны роскошно зарабатывают», — пишет Contra Magazin. Большой патриотизм американцев помогает им в этом, потому что политические круги и СМИ с его помощью водят население за нос, чтобы граждане не задумывались о том, что в действительности их военные убивают и умирают только ради миллиардеров с Уолл-стрит.

Однако именно из-за того, что войны превратились для США в экономический фактор огромной важности, американцы стали бояться мира, утверждает Марко Майер. Что случится, если внезапно не останется никаких, хотя бы ими самими созданных врагов? Сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест тогда станут не нужны. По этой причине, а также из-за технологической и военной мощи, американцы не боятся войны. Мир для них хуже, уверяет автор статьи.

Возможно, это одна из причин, почему встреча Трампа и Путина подвергается таким активным нападкам, предполагает австрийский журналист. В конце концов, вместе лидеры США и России могли бы сделать жизнь на земном шаре чуть более мирной, заключает Contra Magazin.