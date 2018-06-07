CGTN: российское мороженое и китайское пиво — Путин рассказал, как проходит культурный обмен на высшем уровне

В преддверии своей поездки на саммит ШОС в Циндао Владимир Путин дал эксклюзивное интервью Медиакорпорации Китая. Помимо ответов на серьёзные политические вопросы, российский лидер также рассказал, как отмечал свой день рождения с Си Цзиньпином, и признался, что не прочь попробовать китайское пиво с морепродуктами во время предстоящего визита.

За несколько дней до саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт в городе Циндао, президент России Владимир Путин в Кремле дал эксклюзивное интервью председателю Медиакорпорации Китая Шэню Хайсюну, передаёт CGTN.

Во время встречи российский лидер затронул важные темы, включая напряжённость на Корейском полуострове, китайскую экономическую инициативу «Один пояс — один путь», а также внутри- и внешнеполитическую стратегию Москвы. Беседа Путина с Шэнем Хайсюном стала первым большим интервью, которое президент провёл с иностранными СМИ с момента инаугурации.

Впрочем, помимо политических вопросов российский лидер также поделился с влиятельным китайским журналистом своим мнением о национальной кухне и других культурных особенностях двух стран. Как отмечает издание, за последние годы Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели немало встреч, только в одном 2017 году главы двух стран виделись пять раз. Во время этих встреч нередко в центре внимания оказывались культурные особенности обоих государств и их национальные кухни, что влекло за собой оживлённые обсуждения в соцсетях.

Во время интервью Владимир Путин рассказал, что Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым российскому лидеру довелось отмечать один из своих дней рождения. Президент также отметил, что после окончания рабочего дня в честь торжества они с китайским коллегой «выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу». Как объясняет CGTN, водка с колбасой — «одно из наиболее распространённых в России сочетаний», но при этом, конечно, напиток лучше заранее охладить.

Продолжая тему напитков, также стоить отметить, что китайский Циндао, в котором состоится саммит ШОС, славится своим пивом. Кроме того, в городе, расположенном на побережье, можно попробовать множество видов свежих морепродуктов. Президент Путин признался китайским СМИ, что любит и пиво, и морепродукты, и не прочь попробовать всё это в Циндао, но подчеркнул, что «старается поменьше употреблять» пенный алкогольный напиток.

Если говорить о культурном обмене в гастрономическом ключе, то нельзя не вспомнить о российском мороженом. В 2016 году во время саммита G20 в Ханчжоу Владимир Путин привёз с собой целый ящик лакомства в подарок Си Цзиньпину. С тех пор этот десерт, именно российского производства, стал весьма популярным в Поднебесной, добавляет CGTN. Глава Кремля пообещал, что и на этот раз привезёт подарок в Циндао, где он снова увидится с китайским лидером. Правда, сюрприз относительно того, что же это будет, пока раскрывать не стал.

После беседы Шэнь Хайсюн преподнёс российскому лидеру свой подарок — зелёный чай Лунцзин из Ханчжоу. Также Шэнь презентовал Путину специальное собрание всех его интервью Медиакорпорации Китая, начиная с 2000 года.