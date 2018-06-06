Die Presse: Австрия не станет для России «мостом в Европу»

Вместо «избитых фраз о посредничестве» между Россией и ЕС Вене необходимо перенять опыт Финляндии в налаживании успешных отношений с Москвой, пишет Die Presse. Несмотря на то что финны следуют курсу Запада, они прагматично поддерживают с соседом тесные экономические связи, и поэтому никто не обвиняет их в «русофилии» или «русофобии», отмечает издание.

После долгого «возбуждения» в связи с визитом президента России Владимира Путина в Австрию пора вновь успокоиться, и политикам и бизнесменам следует отказаться от «избитых фраз о посреднической функции и доверительном и уважительном отношении Австрии к России», пишет журналист Die Presse Буркхард Бишоф. По мнению автора, Россия не нуждается в «мосте в ЕС», так как в Брюсселе и во всех столицах Евросоюза у неё есть эффективно работающие представительства. Поэтому никакие посредники из Австрии не требуются. Кроме того, Россия занимает 16-е место в списке важнейших торговых партнёров Австрии, что вызывает сомнение в её «выдающейся роли», о которой говорил президент федеральной палаты экономики Австрии Харальд Марер. Из-за своей «истерии» СМИ придали визиту «царя Путина» в Австрию значение, которое оно не имеет, считает Бишоф.

Как отмечает автор, для понимания правильных отношений с Россией стоит посмотреть на Финляндию. Финляндия имеет общую границу и тесные экономические отношения с Россией и вынуждена соблюдать политику Запада в отношении Москвы. Однако никто не обвиняет финнов в том, что они «русофилы или русофобы»: они относятся к Москве просто прагматически. «Нужно говорить правду и не менять своего мнения. Россия это уважает», — заявил в этой связи министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Поэтому Австрии следует переключиться на трезвую дипломатию вместо «избитых фраз о посредничестве».

В настоящее время глобальная политическая ситуация для Путина «крайне благоприятна», отмечает Бишоф. Дональд Трамп делает всё, чтобы политически усилить положение президента России в мире. На Ближнем Востоке он «практически сдал ему позиции». Своей торговой войной Трамп вызывает разочарование европейцев в США, и поэтому многие задаются вопросом, не является ли путинская Россия более надёжным партнёром Европы, чем Америка Трампа. Россия вносит свой вклад в раскол между «дружественно» и «враждебно» настроенными к Москве странами ЕС.

«Ни одна страна, кроме, возможно, Китая, не действует так искусно, как Россия, в воздействии на общество, систематической дезинформации, кибератаках и целенаправленной пропаганде», — утверждает автор материала. Однако гражданам России «подрыв западных демократий» ничего не приносит. Россия по-прежнему не экспортирует ничего, кроме сырья и оружия. Что касается модернизации экономики, то за 18 лет Путин практически ничего не достиг, кроме мощного роста госсектора. «Снятие западных санкций не принесёт никакого улучшения российской экономике, находящейся в плохом положении. Поэтому Путину, возможно, просто нужно сформулировать другие приоритеты», — резюмирует автор Die Presse.