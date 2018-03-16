FT: новые технократы Путина на роль его преемника претендовать пока не могут

Владимир Путин уже сейчас начал трансформировать российскую политическую систему, и в центре этих попыток оказалась группа молодых политиков, которых эксперты называют новым классом технократов. Однако, как пишет Financial Times, ни один из них пока не может претендовать на роль преемника для российского президента, поскольку Владимир Путин только закладывает основу, внедряя новое поколение чиновников.

Ожидается, что 18 марта россияне выберут Владимира Путина, который управляет страной с 2000 года, ещё на один шестилетний срок. Как пишет Financial Times, хотя следующий президентский срок для Путина, согласно Конституции, должен стать последним, пока неясно, захочет ли он покинуть этот пост в 2024 году. Но учитывая, что в 2024 году Путину будет уже 71 год, политическая элита ожидает, что он уже сейчас начнёт постепенно трансформировать систему управления, которая чрезмерно от него зависит.



«Хотя Россия и не находится на пороге смены режима, режим всё же меняется. Предстоящие президентские выборы ознаменуют собой рождение постпутинской России независимо от того, останется Путин главой государства на следующие 6 или же 16 лет», — написали Иван Крастев, политолог и председатель Центра либеральных стратегий в Софии, и Глеб Павловский в своей недавно опубликованной работе.



Как продолжает издание, сам Путин неоднократно намекал на то, что процесс подготовки к таким переменам уже идёт. Он отошёл от ручного управления процессом решения внутренних проблем, которое долгое время характеризовало его правление, и практически полностью сосредоточился на внешней политике и безопасности.



В центре этих попыток перестроить систему оказалась группа молодых политиков, и, хотя они сильно отличаются друг от друга стилем работы, политические аналитики называют их новым классом технократов. Эти молодые политики выделяются на фоне высокопоставленных чиновников, которые долгое время доминировали в президентской администрации и кабинете министров. И если новое поколение займёт господствующие позиции, то, как считают Крастев и Павловский, «Россия станет страной, управляемой консультантами «Маккензи», которые будут хранить верность Путину и следовать установленному им курсу, когда он уйдёт».



Но чтобы достичь этого, молодым технократам необходимо будет пройти тщательную проверку. Так, Антон Алиханов, который был назначен на должность губернатора Калининградской области в 2016 году, когда ему было 30 лет, считает своё назначение шансом проявить себя.



«Я считаю правильным, когда людям дают возможность расти не только в столице, но и отправляют их в регионы, чтобы они могли проверить свои силы, пройти подготовку, понять жизнь за пределами крупных московских офисов», — говорит политик.



Financial Times отмечает, что перестановки во власти, которые инициировал Путин, оказались весьма масштабными. За последние три года он заменил 36 из 85 губернаторов, и 20 из новых губернаторов ещё нет 50 лет. В результате перестановок средний возраст губернаторов снизился с 55 до 46 лет.



Кроме того, свежие кадры появились и в других ветвях правительства. В 2016 году Путин заменил 65-летнего Сергея Иванова на посту главы администрации президента Антоном Вайно, никому не известным бывшим дипломатом. А заместитель министра финансов Максим Орешкин стал министром экономики — в тот момент ему было 34 года.



Но, по мнению экспертов, ни один из новичков пока не является для Владимира Путина кандидатом в преемники.



«Для этого пока ещё слишком рано. Пока он закладывает основу, внедряя новое поколение чиновников», — говорит политический консультант Евгений Минченко.



По его мнению, он берёт пример с соседнего Казахстана, где Нурсултан Назарбаев — 77-летний лидер, который правит этой бывшей советской республикой с момента обретения независимости в 1991 году, — пытается создать институты, необходимые для существования страны после его ухода, и уже не один год выбирает своего преемника.



«Путин будет очень внимательно следить за всем, что там происходит. Возможно, он почерпнёт какую-то полезную информацию», — добавляет эксперт.