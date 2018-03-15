Stratfor: Путин надеется превзойти Брежнева и Горбачёва

Главной трудностью, с которой столкнётся Путин в свой четвёртый срок на посту президента, станет обеспечение будущего страны после 2024 года, передаёт Stratfor. Отмечается, что при этом президенту России придётся бороться с экономической и демографической проблемами в стране, а также с тяжёлой международной ситуацией, в которой оказалась страна.

Если переизбрание Владимира Путина 18 марта и предсказуемо, то вот его четвёртый срок на посту президента России будет отнюдь не столь предсказуем, пишет Stratfor.



На Западе Путина называют нарциссом, деспотом или будущим царём, ведь он у власти в России вот уже 18 лет. Тем не менее на то, чтобы поднять государство из обломков СССР, ушло немало времени, и сейчас перед Путиным стоит ряд неотложных задач, которые угрожают его наследию и стабильности России в будущем. Это позволяет автору статьи предположить, что его следующий срок будет качественно отличаться от предыдущих.

Автор отмечает, что по своей сути Путин — патриот, который понимает сильные стороны России и её проблемы, наряду с вероятным будущим страны. Встав во главе политически разделённой страны, окровавленной войной на Кавказе и с разваленной экономикой, в 2000 году Путин потратил первые два срока на устранение анархии, царившей в стране, объединив государство под своей властью.

К концу второго срока Путина на посту президента Россия, вернувшаяся на мировую арену, могла похвастаться относительной политической и экономической стабильностью, чего Путин добился благодаря высоким мировым ценам на энергоносители, а также глубокому знанию проблем, с которыми сталкивается каждый сильный российский лидер. Сейчас же, несмотря на очевидность своего переизбрания 18 марта, президент думает о будущем России после 2024 года.

При этом автор статьи полагает, что во время своего четвёртого президентского срока Путина ожидают две наиболее крупные проблемы: экономическая и демографическая, — с которыми ему придётся бороться, для того чтобы поддержать стабильность России и удержаться у власти.

Экономическое положение России и то, что страна успешно оправилась от экономической заминки, позволяли Путину без проблем удерживать власть, однако в настоящее время страна переживает длительный период посткризисной стагнации. При этом именно экономическая ситуация вызывает наибольшее беспокойство у россиян, так как темпы роста бедности в стране сейчас выше, чем когда-либо за последние два десятилетия, полагает автор.

Ещё одной проблемой, занимающей умы россиян, как отмечает автор статьи, стала коррупция. Если в то время, когда страна в основном процветала, граждане игнорировали уровень коррумпированности и президента, и его окружения, то сейчас призывы к борьбе с коррупцией заметно возросли.

Отмечается, что подобное недовольство также растёт среди российской элиты в связи со снижением финансовых возможностей её представителей, вызванным как экономическим застоем, так и ростом давления со стороны западных стран.

Автор считает, что ещё одной проблемой, с которой сталкивается Путин, стала демографическая ситуация в России, которая обостряется в связи с резким снижением русского населения и ростом населения мусульманских регионов, что обостряет напряжённость в стране. Кроме того, примерно треть населения России застала у власти исключительно Путина и не помнит о том хаосе, который охватил страну в 90-е годы, так что стремится к переменам.

Помимо прочего, для того чтобы отвлечь россиян от внутренних проблем, Путин пытается укрепить позицию России за рубежом, однако это приводит к увеличению внимания со стороны западных стран, которые могут вмешаться в дела России, как это сделала она, пишет автор. В общем и целом отношения России и Запада продолжают ухудшаться, что создаёт дополнительные трудности для Путина.

Одной из мер, которые Путин принимает в ответ, является возвращение политических дебатов в Россию, после десятилетия их подавления. Кроме того, рассматривается возможность допуска представителей оппозиции к правительственным дебатам по внутренней и внешней политике.

Всё это разворачивается на фоне того, как Кремль обсуждает ряд сложных реформ, в частности, реформу государственного бюджета и банковской системы, а также энергетическую реформу. При этом Кремль, похоже, принимает во внимание и противоречивые точки зрения, отмечает автор.

Возвращение к политическим дебатам ещё не означает наличие сильной оппозиции, так как его основной оппозицией на данный момент являются внутренние проблемы страны и тот культ личности, который он создал вокруг своей персоны, пишет автор статьи.

Автору кажется маловероятной возможность того, что Путин выберет себе единственного преемника, но он может попытаться превратить персонализированную систему в коллективную.

Таким образом, основным испытанием для Путина на ближайший срок станет необходимость создать систему, которую он оставит в качестве наследия преемникам, учитывая то количество внутренних и внешних проблем, с которыми сейчас сталкивается Россия.

«Зная недавнюю историю России, Путин попытается добиться успеха там, где потерпели неудачу другие российские лидеры, такие как Леонид Брежнев и Михаил Горбачёв», — отмечается в статье.

При этом то, насколько жизнеспособна стабильность России, и то, насколько она способна сохранять своё место в мире, станет ясно уже в ближайшие годы, передаёт Stratfor.