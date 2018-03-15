Украинская правда: Климкин призвал отобрать у России ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отобрать у России право поведения чемпионата мира по футболу. Как сообщает «Украинская правда», дипломат считает, что отравление экс-шпиона Скрипаля является делом рук Кремля, поэтому Россию нужно лишить этого престижного мирового турнира.

Глава МИД Украины Павел Климкин поддержал мнение Британии, что отравление экс-шпиона Скрипаля является делом рук Кремля, и призвал лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу. Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в его заявлении на сайте МИД.

«Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, скорее всего, дело рук Кремля», — говорится в заявлении министра.

Климкин заверил Лондон в готовности Украины присоединиться к нему «в обеспечении решительной реакции мирового сообщества, преданной нормам международного права».

«Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий», — подчеркнул министр.

Одной из первых целей должен стать чемпионат мира по футболу, который состоится летом. Климкин призвал лишить Россию права проводить соревнования.

«Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат», — отметил глава МИД.