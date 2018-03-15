Абсурдная версия от Aftonbladet: отравление в Солсбери затеяли, чтобы встряхнуть российского избирателя

Если Россия действительно стояла за покушением на Скрипаля, то она не могла оставить более очевидных следов — что заставляет задуматься, не было ли это сделано намеренно, пишет для Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Как он отмечает, может показаться абсурдом, но жёсткая реакция в мире позволит Владимиру Путину вновь представить Запад как «злобного врага» и в преддверии выборов мобилизовать избирателей, которые охотнее пойдут на избирательные участки.

Решение Терезы Мэй выслать 23 российских дипломата было ожидаемым: сильный ход, но одновременно и удар в пустоту. Если британский премьер-министр не примет более жёстких мер, то это расстроит тех, кто хотел бы по-настоящему жёстко ответить России, пишет Вольфганг Ханссон для Aftonbladet.

Кроме того, крайне маловероятно, чтобы от известия о том, что ни британская королевская семья, ни некоторые министры не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу, у Кремля «затряслись поджилки». Россия, по мнению журналиста, ответит симметрично и вышлет британских дипломатов, а также заморозит дипломатические контакты на высшем уровне.

Если российское государство и заказало убийство Сергея Скрипаля и его дочери, оно не могло оставить более очевидных следов, ведущих в Москву. Судя по всему, британские эксперты не могли этого не понять, когда в кратчайшие сроки выяснилось, что нервно-паралитический газ, используемый при покушении, был создан в Советском Союзе.

«Это может показаться абсурдом, но именно в этом и мог быть смысл», — предполагает Ханссон.

В воскресенье в России пройдут выборы. По мнению автора, их результат ясен заранее: Путин победит. Единственная угроза легитимности Путина — это низкая явка. Многие россияне рассуждают следующим образом: зачем им идти голосовать, если он всё равно победит?

Кремлю нужна высокая явка, которая придаст победе Путина легитимность. Именно поэтому государство и проводит кампанию по привлечению избирателей. Например, когда человек снимает деньги с карты, он видит напоминание, что в воскресенье ему надо идти на избирательный участок.

«Однако ничто так не может мобилизовать русский народ, как внешняя угроза», — уверен Ханссон.

Когда в 2014 году Путин «аннексировал» Крым, а Запад ввёл против России экономические санкции, уровень поддержки российского президента резко вырос. Национализм, как отмечает журналист, растёт не только на Западе, но и в России, где Путин также «контролирует все крупные СМИ».

«Поэтому совсем необязательно, что конфликт с Великобританией из-за убийства Скрипаля был нежелателен. Внутри страны Путин может вновь представить западный мир в качестве злобного врага, который при каждом удобном случае норовит ударить по России», — рассуждает Ханссон.

Некоторые эксперты считают, что Москва намеренно оставила чёткие следы, чтобы вынудить Мэй как-то на это реагировать. В случае если бы она ничего не предприняла, она показала бы свою слабость. С её же помощью, уверен автор, россияне на выборы пойдут. Кроме того, Путину особо нечего терять в плане дипломатии, так как отношения между Западом и Россией и так находятся в откровенно плачевном состоянии и новый конфликт им вряд ли сильно навредит.

С другой стороны, по мнению автора, покушение на Скрипаля может быть полезно Кремлю и в другом аспекте: таким образом он показывает всему миру, что у России длинные руки и никому, кто смог сбежать на Запад и начать жизнь с чистого листа, нельзя спать спокойно.

Скорее всего, мы никогда не узнаем правду о покушении на двойного агента в сонном городке Солсбери. Сергей Скрипаль сообщил британской разведке немало имён российских агентов, чем, очевидно, нажил себе много врагов. Наслаждаться воздухом свободы на британской земле он мог только потому, что в 2010 году его обменяли на других агентов.

«В теории осуществить это покушение могли его многочисленные враги со связями в разведке. Но зачем оставлять такой явный след? Скрипаля можно было убить, не указывая на Россию. Но тогда Путин не получил бы от этого покушения столько дивидендов», — подводит итог Вольфганг Ханссон.