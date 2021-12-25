Съёмки фильма в космосе, спектакль с Бузовой и открытие «ГЭС-2»: какие культурные события обсуждали в 2021 году

В 2021 году в культурной сфере произошло множество ярких и резонансных событий. Россияне обсуждали съёмки первого полнометражного художественного фильма в космосе, появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа, скандалы с рэпером Моргенштерном, участие Manizha в Евровидении и кадровые перестановки в московских театрах. Об этих и других событиях уходящего года — в материале RT.

Новые граждане России

В феврале стало известно, что сербский актёр Милош Бикович получил российское гражданство. Артист, исполнивший центральные роли в таких громких проектах, как «Холоп», «Балканский рубеж», «Магомаев», заявил, что давно чувствует себя «активным членом российского общества», а теперь закрепил свою принадлежность к нему официально.

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья!» — написал Бикович на своей странице в Instagram.

В октябре гражданкой России также стала уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, известная прежде всего как исполнительница главной роли в сериале «Дикий ангел», пользовавшемся огромной популярностью в России в конце 1990-х.

РИА Новости

© Виктор Вытольский

Скандалы вокруг Моргенштерна

Российский рэпер Моргенштерн в течение 2021 года неоднократно оказывался в центре внимания по разным причинам. В феврале несколько бойцов единоборств раскритиковали творчество исполнителя, заявив, что оно оказывает негативное влияние на юную аудиторию артиста. Спортсмены выступили с предложением запретить концерты рэпера на территории России. Позднее Моргенштерн предложил запретить в стране ММА. Также артист выразил готовность за $20 млн провести бой с критиковавшим его бойцом Александром Шлеменко.

В апреле против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков. СМИ сообщали, что поводом для возбуждения дела стали клипы на композиции «Розовое вино 2» и Family. Был проведён ряд разноплановых экспертиз. В июне суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в клипах. Рэперу назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Осенью Моргенштерн публично усомнился в необходимости праздновать День Победы. Высказывание рэпера резко осудили в различных кругах. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление Моргенштерна. Сам артист впоследствии извинился за свои слова и подчеркнул, что не умаляет важность праздника.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Кадровые перестановки в театрах

В течение уходящего года сменилось руководство сразу нескольких московских театров. В феврале актёр и режиссёр Алексей Агранович занял должность художественного руководителя «Гоголь-центра». Он пришёл на смену Кириллу Серебренникову, чей трудовой договор истёк в конце месяца.

«Моя задача — сделать так, чтобы театр продолжал жить. Не медленно умирал, оглядываясь на прекрасное прошлое, и не устанавливал памятники отцам-основателям этого театра в фойе, а жил, развивался, шёл дальше, эволюционировал, насколько это возможно», — рассказал Алексей Агранович в беседе с RT.

В августе Олег Меньшиков покинул пост директора Театра им. Ермоловой. Должность досталась Сергею Кузоятову. При этом Меньшиков продолжил выполнять обязанности художественного руководителя. Как сообщили в пресс-службе театра, такое решение было принято из-за того, что дополнительные обязанности мешали артисту сосредоточиться на творческой деятельности.

Месяцем позже Александр Ширвиндт оставил должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры, которую занимал более 20 лет. Он объяснил уход собственным возрастом — артисту 87 лет — и выразил надежду на то, что сможет продолжать выступать в театре. Новым худруком стал Сергей Газаров, занимающий аналогичную должность в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.

Художественным руководителем МХТ имени Чехова стал актёр и режиссёр Константин Хабенский, после того как этот пост по собственному желанию покинул Сергей Женовач. В Министерстве культуры РФ заявили, что Хабенский «обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень».

Перемены коснулись и МХАТа имени Горького. В ноябре из театра уволился художественный руководитель Эдуард Бояков. Ранее часть труппы МХАТа критиковала некоторые его решения. Кроме того, артисты были недовольны тем, что с приходом Боякова бывшего худрука Татьяну Доронину перевели на должность президента театра, лишив возможности влиять на художественную политику МХАТа. Сама Доронина высказывалась в негативном ключе по поводу изменений в репертуаре театра и обращалась к Владимиру Путину с просьбой уволить Эдуарда Боякова.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Российские проекты на Netflix

В 2021 году стало ещё более заметным присутствие фильмов и сериалов российского производства на зарубежных площадках, в частности — на стриминговом гиганте Netflix. В марте продюсер Рафаел Минасбекян сообщил, что видеосервис купил права на показ фильма «Серебряные коньки». Лента стала первым российским игровым полнометражным проектом, выпущенным под брендом Netflix Originals (ранее на площадке были доступны несколько сериалов).

В мае был анонсирован первый сериал российского производства, снятый специально для Netflix. Им стала экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина», получившая название «Анна К». Действие ленты развернётся в современных Москве и Санкт-Петербурге. В центре сюжета — светская львица Анна (Светлана Ходченкова) и наследник бизнеса Алексей (Фёдор Бондарчук).

Кроме того, в работе многосерийная психологическая драма с Александром Петровым, которая также будет снята для Netflix. Артист сыграет некую знаменитость, чья жизнь мгновенно рушится: герой становится виновником преступления. Чтобы достичь внутреннего равновесия и снова стать собой, ему придётся добиться прощения.

Некоторые ранее выпущенные на площадке российские проекты уже показали впечатляющие результаты, сумев заинтересовать в том числе зарубежную аудиторию. Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» в июле занял первое место в рейтинге самых популярных лент на видеосервисе.

При этом фильм вошёл в топ-10 не менее чем в 60 странах. Позднее со второго места стартовала лента Данилы Козловского «Чернобыль». Она попала в десятку лидеров в 45 странах.

© Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Manizha на Евровидении

Громким событием традиционно стал песенный конкурс «Евровидение», в котором в 2021 году Россию представила певица Manizha (Манижа Сангин) с композицией Russian Woman. После её победы в национальном отборе в марте многие пользователи социальных сетей раскритиковали артистку. Одним не понравились её вокальные данные, другие называли саму Манижу интересной и самобытной, однако остались недовольны выбранной песней.

Тем не менее певица выступила на Евровидении и вышла в финал, где заняла девятое место. Многие российские и зарубежные зрители высоко оценили номер артистки, отмечая качество его постановки, а также энергетику самой исполнительницы.

Reuters

© Piroschka van de Wouw

Ольга Бузова на сцене МХАТа

В июне певица и телеведущая Ольга Бузова сыграла певицу Беллу Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». В постановке Ренаты Сотириади рассказывается о молодом Сталине.

Участие Бузовой в спектакле вызвало широкий общественный резонанс.

Многие пользователи социальных сетей раскритиковали решение пригласить артистку.

«Если для руководства МХАТа Бузова — артистка, значит, этот театр не имеет права называться художественным, академическим, имени Горького и не должен получать госдотации», — говорилось в одном из сообщений.

Однако другие усматривали в исполнении Бузовой роли Шанталь определённый сарказм.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Болезнь певицы МакSим

Ещё одной громкой темой 2021 года стала болезнь певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим. Её госпитализировали в середине июня с поражением лёгких не менее 40%. У артистки были симптомы простуды, однако тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

«Подтверждённого теста на COVID-19 у меня нет, врачи говорят, пневмония», — писала певица на своей странице в Instagram.

Состояние МакSим не улучшалось, и спустя несколько дней её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Позднее появились слухи о том, что артистка находится в критическом состоянии и у неё начался сепсис, однако директор Абросимовой не подтверждала эту информацию.

МакSим провела в коме больше месяца — её начали выводить из этого состояния в конце июля. В середине августа певицу выписали из больницы.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Космический киноэкипаж

5 октября с Байконура стартовал космический корабль «Союз МС-19». В составе экипажа были режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. Кинематографисты провели на орбите 12 суток. За это время на МКС была снята часть картины «Вызов», которая должна стать первым художественным полнометражным фильмом, снятым в космосе. В ленте рассказывается о девушке-враче. Ей приходится за месяц подготовиться к полёту, чтобы оказать помощь космонавту.

Как рассказал режиссёр в беседе с RT, съёмки в столь необычных условиях имеют как преимущества, так и недостатки.

Постановщику пришлось самостоятельно заниматься и звуком, и съёмочной аппаратурой, а также согласовывать материал с монтажёром и художником, которые находились на Земле. Кроме того, было непросто подстроить съёмки под освещение. В то же время Шипенко удалось снять кадры, которые он не смог бы придумать, не слетав в космос.

«Через каждые 40 минут становится темно, а затем опять светло. Но эти изменения просто волшебные! Это не просто как закат солнца. И это также трудно себе вообразить. Солнце начинает играть радужными цветами. У нас была сцена, где Юлия сидит у иллюминатора и просто разговаривает с Землёй. Солнце начинает меняться, и эти метаморфозы настолько многообразны, что создают волшебное, космическое освещение! Имитировать его здесь возможно, но просто придумать такое я бы не смог», — рассказал постановщик.

AP

© Roscosmos Space Agency

Возвращение Oxxxymiron

После шестилетнего перерыва рэпер Oxxxymiron (Оксимирон) выпустил новый музыкальный альбом — «Смутное время». В него вошли 36 композиций, большинство из которых были обнародованы ранее. Среди новых работ рэпера — треки «Мох» и «Колесо».

Пользователи социальных сетей без восторга приняли альбом. Некоторые отметили, что в выпуске старых песен под новой обложкой нет никакого смысла, и предположили, что новые песни Oxxxymiron появятся не скоро. Кое-кто пошутил, что альбом по крайней мере облегчит поиск старых треков, которые «терялись в аудиозаписях». Впрочем, нашлись и те, кто выразил надежду, что релиз «Смутного времени» — лишь своеобразный «прогрев» аудитории перед премьерой более выдающегося проекта. Они в итоге и оказались правы — 1 декабря вышел полноценный студийный альбом артиста «Красота и Уродство».

AP

© Pavel Golovkin

Открытие центра современного искусства «ГЭС-2»

1 декабря Владимир Путин открыл в Москве культурный центр «ГЭС-2». Организация расположилась на Болотной набережной в здании бывшей электростанции, построенном в 1907 году.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет».

Предполагается, что проект составит конкуренцию таким крупнейшим организациям, как галерея Тейт Модерн в Лондоне и Центр Жоржа Помпиду в Париже.

Как говорится на официальном сайте «ГЭС-2», в культурном с центре «будет упразднена любая иерархия», а зрители смогут не просто смотреть на произведения искусства, но и участвовать в их создании.

С 4 декабря в стенах центра идёт съёмка русскоязычного сериала «Санта-Барбара», в который войдут около 100 эпизодов. Выстроенные декорации во многом повторяют локации, знакомые зрителям популярного в 1980-х и 1990-х американского сериала.