«Весёлый и совершенно не голливудский»: «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным фильмом на Netflix

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Ева Анисимова
7 июля на видеосервисе Netflix вышел первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» о приключениях сотрудника полиции Игоря Грома с Тихоном Жизневским в главной роли. Спустя сутки фильм стал самым популярным на платформе. Он вошёл в десятку лидеров более чем в 60 странах, а в 14 из них возглавил рейтинг наиболее просматриваемых проектов. В качестве достоинств картины зарубежные зрители выделяют её аутентичность, спецэффекты, интересных персонажей, юмор, а также подход кинематографистов к повествованию.
«Весёлый и совершенно не голливудский»: «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным фильмом на Netflix
  • Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
  • © kinopoisk.ru

В среду, 7 июля, на видеосервисе Netflix вышел российский криминальный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор», основанный на серии комиксов «Майор Гром» издательства Bubble. Согласно данным портала Flix Patrol, спустя сутки фильм возглавил рейтинг самых популярных картин на площадке.

Лента вошла в топ-10 более чем в 60 странах и стала самой просматриваемой в Бельгии, Бразилии, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании, Швейцарии и на Кипре.

В центре сюжета фильма — майор полиции Игорь Гром. С помощью стажёра Дмитрия Дубина и журналистки Юли Пчёлкиной ему предстоит раскрыть серию жестоких убийств, жертвами которых становятся преступники, ранее долгое время остававшиеся безнаказанными. Убийца действует открыто: в костюме с огнемётами и маске чумного доктора он делится успехами в соцсети, утверждая, что лечит город от «чумы беззакония».

Режиссёром картины выступил Олег Трофим, работавший над лентой «Лёд». Роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие актёры.

Пользователи соцсетей в основном положительно отзываются о картине. Они отмечают качественные спецэффекты, а также забавных и хорошо продуманных персонажей.

«Сегодня вечером выбор на Netflix пал на фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Точно советую! Замечательный, стильный, хорошо продуманный российский фильм на основе комикса с некоторыми по-настоящему умными моментами, которых не ждёшь. Смотрите, не пожалеете», — пишет блогер из Великобритании.

Автор из Малайзии, в свою очередь, сравнивает фильм с другими популярными проектами и хвалит подход кинематографистов к раскрытию сюжета.

«Российский боевик, в котором чувствуется влияние «Бэтмена», «Шерлока Холмса» и «V» значит Вендетта». Получил искреннее удовольствие от повествования, и актёрский состав очень приятный. Мотивы поведения главного героя вызовут у вас желание поступить как он», — говорится в сообщении.

Ещё одному зрителю в картине особо понравился юмор, который оказался ему близок, несмотря на нелюбовь к подобным проектам. При этом блогер остался недоволен изображением на экране вымышленного психического расстройства, которым по сюжету страдает один из героев. 

«Я по-прежнему хочу, чтобы в медиа прекратили наделять врагов главного героя некими придуманными расстройствами раздвоения личности, особенно потому, что куча людей недостаточно информированы о настоящих психических расстройствах, чтобы иметь систему ориентиров. Но пока что есть, то есть», — пишет он.

Впрочем, этот сюжетный поворот не испортил ему впечатление от фильма.

Для кого-то из зрителей достоинством картины стала её аутентичность. Так, блогер из Польши считает, что кинематографистам удалось избежать калькирования голливудских проектов.   

«Как полька, я настоятельно рекомендую этот фильм, он восхитительно российский, весёлый и совершенно не голливудский (чего я боялась)», — пишет зрительница.

Новые поклонники истории выражают надежду, что она получит продолжение в виде ещё одной ленты или даже целой серии фильмов, а кое-кто теперь ищет англоязычную версию комиксов.

«Эй, Netflix, прошу, скажите, что у ленты «Майор Гром: Чумной Доктор» будет сиквел! Фильм было очень классно посмотреть», — отмечает блогер из Торонто.

«Только что досмотрел его на Netflix, фильм потрясающий! Надеюсь, «Майор Гром» станет серией фильмов», — говорится в другом сообщении.

Впрочем, не все зарубежные зрители разделяют мнение большинства. Одной из пользовательниц Twitter понравилась первая половина картины, однако вторая показалась ей более скучной.

«Посмотрела на Netflix фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Первая часть была очень увлекательной, вторая, к сожалению, была очень затянутой и довольно заурядной», — рассказывает зрительница.

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Ещё одному блогеру фильм и вовсе не понравился. Зритель отмечает некоторые достоинства картины, но в целом считает её ничем не выдающейся и вторичной.

«Майор Гром: Чумной доктор», новинка Netflix — это настоящая боль: там есть несколько любопытных персонажей, а у антигероя этой ленты хороший дизайн. Но дело в том, что это очень скучный фильм, который грешит копированием множества вещей из других кинолент, оставаясь при этом чистой посредственностью», — пишет испаноязычный автор.

В российский прокат фильм вышел 1 апреля 2021 года и собрал в кинотеатрах более 317 млн рублей при бюджете в 600 млн, что говорит о кассовом провале. При этом зрители тепло встретили ленту — её рейтинг на портале «КиноПоиск» составляет 7,2 из десяти.

«Майор Гром» стал первым российским фильмом, которому удалось возглавить рейтинг. При этом ранее в топ-10 попадали и другие проекты, купленные Netflix. Наилучший результат показал сериал «Эпидемия». Он был переведён на 12 языков и продержался в рейтинге самых просматриваемых картин в разных странах две недели. На пике популярности лента занимала третью строчку. Кроме того, сериал поднялся на восьмое место в списке самых популярных неанглоязычных проектов на видеосервисе по итогам 2020 года. 

Также внимание подписчиков Netflix привлекла мелодрама Михаила Локшина «Серебряные коньки». Ей удалось достичь пятой строчки в рейтинге самых просматриваемых проектов. Фильм вошёл в топ-10 в 52 странах. При этом в Бразилии он занял первое место, а в Мексике, Греции, Венгрии, Чили и Румынии — второе-третье.

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