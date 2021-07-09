«Весёлый и совершенно не голливудский»: «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным фильмом на Netflix

7 июля на видеосервисе Netflix вышел первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» о приключениях сотрудника полиции Игоря Грома с Тихоном Жизневским в главной роли. Спустя сутки фильм стал самым популярным на платформе. Он вошёл в десятку лидеров более чем в 60 странах, а в 14 из них возглавил рейтинг наиболее просматриваемых проектов. В качестве достоинств картины зарубежные зрители выделяют её аутентичность, спецэффекты, интересных персонажей, юмор, а также подход кинематографистов к повествованию.

В среду, 7 июля, на видеосервисе Netflix вышел российский криминальный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор», основанный на серии комиксов «Майор Гром» издательства Bubble. Согласно данным портала Flix Patrol, спустя сутки фильм возглавил рейтинг самых популярных картин на площадке.

Лента вошла в топ-10 более чем в 60 странах и стала самой просматриваемой в Бельгии, Бразилии, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании, Швейцарии и на Кипре.

В центре сюжета фильма — майор полиции Игорь Гром. С помощью стажёра Дмитрия Дубина и журналистки Юли Пчёлкиной ему предстоит раскрыть серию жестоких убийств, жертвами которых становятся преступники, ранее долгое время остававшиеся безнаказанными. Убийца действует открыто: в костюме с огнемётами и маске чумного доктора он делится успехами в соцсети, утверждая, что лечит город от «чумы беззакония».

Режиссёром картины выступил Олег Трофим, работавший над лентой «Лёд». Роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и другие актёры.

Пользователи соцсетей в основном положительно отзываются о картине. Они отмечают качественные спецэффекты, а также забавных и хорошо продуманных персонажей.

«Сегодня вечером выбор на Netflix пал на фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Точно советую! Замечательный, стильный, хорошо продуманный российский фильм на основе комикса с некоторыми по-настоящему умными моментами, которых не ждёшь. Смотрите, не пожалеете», — пишет блогер из Великобритании.

Автор из Малайзии, в свою очередь, сравнивает фильм с другими популярными проектами и хвалит подход кинематографистов к раскрытию сюжета.

«Российский боевик, в котором чувствуется влияние «Бэтмена», «Шерлока Холмса» и «V» значит Вендетта». Получил искреннее удовольствие от повествования, и актёрский состав очень приятный. Мотивы поведения главного героя вызовут у вас желание поступить как он», — говорится в сообщении.

Major Grom: Plague Doctor



A Russian action flick with a bit of Batman, Sherlock Holmes and V for Vendetta influences. Thoroughly enjoyed the story-telling, and the cast were likeable. The protagonist’s motivations will make you wanna do the same.



8/10🌟 — #RakyatJagaRakyat 🏴NZ22 (@ajhadzmy) July 8, 2021

Ещё одному зрителю в картине особо понравился юмор, который оказался ему близок, несмотря на нелюбовь к подобным проектам. При этом блогер остался недоволен изображением на экране вымышленного психического расстройства, которым по сюжету страдает один из героев.

«Я по-прежнему хочу, чтобы в медиа прекратили наделять врагов главного героя некими придуманными расстройствами раздвоения личности, особенно потому, что куча людей недостаточно информированы о настоящих психических расстройствах, чтобы иметь систему ориентиров. Но пока что есть, то есть», — пишет он.

Впрочем, этот сюжетный поворот не испортил ему впечатление от фильма.

Для кого-то из зрителей достоинством картины стала её аутентичность. Так, блогер из Польши считает, что кинематографистам удалось избежать калькирования голливудских проектов.

«Как полька, я настоятельно рекомендую этот фильм, он восхитительно российский, весёлый и совершенно не голливудский (чего я боялась)», — пишет зрительница.

Новые поклонники истории выражают надежду, что она получит продолжение в виде ещё одной ленты или даже целой серии фильмов, а кое-кто теперь ищет англоязычную версию комиксов.

«Эй, Netflix, прошу, скажите, что у ленты «Майор Гром: Чумной Доктор» будет сиквел! Фильм было очень классно посмотреть», — отмечает блогер из Торонто.

«Только что досмотрел его на Netflix, фильм потрясающий! Надеюсь, «Майор Гром» станет серией фильмов», — говорится в другом сообщении.

Just finished watching this on Netflix and it was awesome! I hope Major Grom becomes a series of films https://t.co/9jdKSdot2M — Mike T. M. (@therealmiketm) July 8, 2021

Впрочем, не все зарубежные зрители разделяют мнение большинства. Одной из пользовательниц Twitter понравилась первая половина картины, однако вторая показалась ей более скучной.

«Посмотрела на Netflix фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Первая часть была очень увлекательной, вторая, к сожалению, была очень затянутой и довольно заурядной», — рассказывает зрительница.

Ещё одному блогеру фильм и вовсе не понравился. Зритель отмечает некоторые достоинства картины, но в целом считает её ничем не выдающейся и вторичной.

«Майор Гром: Чумной доктор», новинка Netflix — это настоящая боль: там есть несколько любопытных персонажей, а у антигероя этой ленты хороший дизайн. Но дело в том, что это очень скучный фильм, который грешит копированием множества вещей из других кинолент, оставаясь при этом чистой посредственностью», — пишет испаноязычный автор.

В российский прокат фильм вышел 1 апреля 2021 года и собрал в кинотеатрах более 317 млн рублей при бюджете в 600 млн, что говорит о кассовом провале. При этом зрители тепло встретили ленту — её рейтинг на портале «КиноПоиск» составляет 7,2 из десяти.

«Майор Гром» стал первым российским фильмом, которому удалось возглавить рейтинг. При этом ранее в топ-10 попадали и другие проекты, купленные Netflix. Наилучший результат показал сериал «Эпидемия». Он был переведён на 12 языков и продержался в рейтинге самых просматриваемых картин в разных странах две недели. На пике популярности лента занимала третью строчку. Кроме того, сериал поднялся на восьмое место в списке самых популярных неанглоязычных проектов на видеосервисе по итогам 2020 года.

Также внимание подписчиков Netflix привлекла мелодрама Михаила Локшина «Серебряные коньки». Ей удалось достичь пятой строчки в рейтинге самых просматриваемых проектов. Фильм вошёл в топ-10 в 52 странах. При этом в Бразилии он занял первое место, а в Мексике, Греции, Венгрии, Чили и Румынии — второе-третье.