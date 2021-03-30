О проблемах общества на языке комиксов: каким получился российский супергеройский блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор»

В четверг в кинотеатрах начинается показ первого российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор». События ленты разворачиваются вокруг полицейского Игоря Грома в исполнении Тихона Жизневского. Герой идёт по следу неуловимого и экстравагантного убийцы: тот носит костюм, в который встроены огнемёты, и маску, подобную тем, что надевали врачи во время чумы, а о своих преступлениях рассказывает в прямых эфирах через социальную сеть. В поисках злодея майору помогают его коллега Дмитрий (Александр Сетейкин) и журналистка Юля (Любовь Аксёнова). Режиссёром фильма выступил Олег Трофим, ранее дебютировавший со спортивной мелодрамой «Лёд».

В четверг, 1 апреля, в прокат выходит криминальный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор». Сюжет ленты основан на серии российских комиксов «Майор Гром» издательства Bubble. Ранее по ним была снята одноимённая короткометражная лента, тепло встреченная как критиками, так и широкой аудиторией.

Режиссёром нового фильма выступил Олег Трофим, известный в первую очередь как постановщик спортивной мелодрамы «Лёд». Главную роль в картине исполнил Тихон Жизневский («Огонь», «Топи»). Других центральных персонажей сыграли Сергей Горошко, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарёв и Любовь Аксёнова.

По сюжету в Санкт-Петербурге происходит серия жестоких убийств. Гибнут преступники, которые долгое время оставались безнаказанными благодаря своим связям.

Личность убийцы неизвестна, однако действует он открыто: герой в маске чумного доктора и костюме с огнемётами хвастается своими успехами в прямом эфире новейшей соцсети, не позволяющей отследить местонахождение пользователя. Преступник оправдывает собственные злодеяния и уверяет, что лечит город от «чумы беззакония».

К поискам Чумного Доктора подключается майор полиции Игорь Гром. В расследовании этого непростого дела ему помогут стажёр Дмитрий Дубин и журналистка Юля Пчёлкина.

© Bubble

Главным достоинством «Майора Грома» стал эффектный видеоряд. Фильм снят ярко и энергично и с первых кадров погружает зрителя в эпицентр экшена — в момент преследования грабителей. Именно открывающая сцена, затягивающая бодрым монтажом и обилием максимально разнообразных планов, вышла самой запоминающейся. Остальные эпизоды кажутся уже менее драйвовыми, однако и они поставлены на высоком уровне, позволяющим сравнивать картину Трофима с западными блокбастерами по мотивам комиксов.

Желание создателей «Майора Грома» ни в чём не отставать от Голливуда заметно не только в постановке, но и в сюжетных решениях, характерах, диалогах и в динамике ленты в целом. Не обошлось и без привычных фишек кинокомиксов — неожиданных камео и сцен после титров, намекающих на продолжение истории, которое вполне способно вырасти в большую киновселенную. Кинематографисты надеются, что так оно и выйдет: всё зависит от того, какие результаты «Майор Гром» покажет в прокате.

Олег Трофим отмечает, что команда фильма, конечно, ориентировалась на Запад (подразумевая канон кинокомикса как такового), но в то же время стремилась подчеркнуть национальную идентичность. И в этом кинематографисты определённо преуспели.

«Майор Гром» — не пустое подражание Голливуду. Здесь буквально каждый кадр работает на создание самобытной атмосферы российского мегаполиса и экспрессию национального менталитета. Главным образом в глаза бросаются красочные локации — старинная питерская квартира, впечатляющий вид с крыши многоэтажки, а также узнаваемые улицы и достопримечательности, позволившие перенести на экран образ Санкт-Петербурга как уникального города-музея.

Российский колорит прослеживается и в мелочах. Например, грабители, знакомые зрителям ещё по короткометражной экранизации комикса, предстают в костюмах героев советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!». Сам майор Гром носит простую, совсем не супергеройскую одежду, постоянно ест шаурму и приходит на торжественное мероприятие с полиэтиленовым пакетом.

© kinopoisk.ru

Впрочем, все эти темы в фильме лишь затрагиваются (вероятно, в основном ради демонстрации непростых будней сотрудников полиции). Через весь сюжет же проходит другая серьёзная проблема — на первый взгляд неочевидное влияние социальных сетей на людей. В фильме один из сервисов, предлагающий пользователям широчайшие возможности, становится рупором маньяка. Распространяя в массы свои взгляды, преступник не только остаётся неуловимым, но и обретает массу подражателей, помогающих ему погрузить город в хаос.

Также побуждает к размышлениям тема воздействия детских травм на формирование личности. Авторы фильма убедительно демонстрируют, к каким ужасающим последствиям могут привести психологические проблемы.

Одним из главных недостатков фильма стала неравномерная проработка героев, мешающая их логичному восприятию зрителями. Например, про антагониста, его личность и прошлое рассказывается так много, а его мотивация оказывается настолько аргументированной, что в какой-то момент ему хочется сопереживать или даже симпатизировать. В то же время про самого Грома, не считая его профессиональных талантов, зритель не узнаёт практически ничего. Очевидны лишь социопатические наклонности майора. Они создают дополнительную интригу, но обаяния герою не добавляют.

Также во второй половине ленты появляется ощущение затянутости. Кажется, что сюжет развивается с прежней динамикой, однако начинает утомлять главная суперсила Грома, которая заключается в способности быстро прокручивать в голове разные варианты развития событий. Если в начале фильма этот приём поставлял сценаристам множество неожиданных и порой комичных поворотов, то потом, после многократного повтора, он становится крайне предсказуемым и навевает скуку.

Тем не менее лента Олега Трофима заслуживает внимания уже на правах первого полнометражного российского кинокомикса. И этот первый блин получился не комом — «Майор Гром: Чумной Доктор» снят на высоком уровне и, скорее всего, не разочарует любителей жанра.