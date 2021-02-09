«Начинается что-то новое»: Алексей Агранович сменит Кирилла Серебренникова на должности худрука «Гоголь-центра»

Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра» сменит актёр и режиссёр Алексей Агранович, известный по совместным работам с «Квартетом И» и главной роли в ленте Михаила Идова «Юморист». Серебренников руководил театром около восьми лет. Он же занимался начавшимся в 2012 году переформированием Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя в «Гоголь-центр».

Кино- и театрального режиссёра Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя театра «Гоголь-центр» сменит актёр и режиссёр Алексей Агранович. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

«Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя» с 26 февраля 2021 года», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Агранович известен как продюсер и режиссёр массовых мероприятий (церемоний открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля и «Кинотавра», премий ТЭФИ и «Золотой орёл»). Он же выступил режиссёром-постановщиком ряда спектаклей в театре «Квартет И» и других.

Также Алексей Агранович знаком зрителю в качестве киноактёра: он снялся в таких лентах, как «Юморист», «Верность», «О чём говорят мужчины» и прочих.

Ранее, 9 февраля, Серебренников прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его уходе с поста худрука «Гоголь-центра». Постановщик разместил в социальной сети Instagram фото письма, которое он получил от Департамента культуры Москвы. В документе содержится напоминание, что срок трудового договора Серебренникова истекает 25 февраля 2021 года.

«Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств, и даже важнее и шире их создателей», — написал режиссёр.

Также Серебренников напутствовал коллег, которые продолжат служить в «Гоголь-центре». «Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать», — подытожил худрук.

О том, что Департамент культуры не намерен продлевать контракт с Серебренниковым, ранее со ссылкой на осведомлённые источники писал ТАСС. Режиссёр в беседе с агентством отметил, что срок действия контракта истекает в конце месяца, однако не сообщил никаких подробностей.

7 февраля стало известно, что Ассоциация театральных критиков выступила с предложением оставить за Кириллом Серебренниковым место художественного руководителя «Гоголь-центра». Открытое письмо с соответствующей просьбой было направлено руководителю Департамента культуры города Москвы Александру Кибовскому.

«Будучи театральными экспертами, мы берёмся утверждать: «Гоголь-центр», созданный режиссёром и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра», — говорится в обращении. Критики назвали «Гоголь-центр» уникальным и обратили особое внимание на необходимость сохранить его.

В понедельник, 8 февраля, член Совета художественных руководителей московских театров при Департаменте культуры Москвы Иосиф Райхельгауз в беседе с «Известиями» опроверг информацию об увольнении Кирилла Серебренникова.

«Кириллу Семёновичу никто не объявил, что с ним не продлевают контракт. Это некое непонятное фейковое сообщение», — рассказал Райхельгауз в беседе с изданием. Он отметил, что лично Серебренников не поднимал эту тему на совете.

Кирилл Серебренников занимал пост художественного руководителя «Гоголь-центра» с 2012 года. Там им были поставлены такие спектакли, как «(М)ученик», «Кафка», «Сон в летнюю ночь», «Обыкновенная история» и другие.

Бескультурный скандал

В 2017 году Кирилл Серебренников стал одним из фигурантов дела «Седьмой студии». Руководству организации предъявили обвинения в хищении средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», который функционировал в 2011—2014 годах. Изначально Серебренников проходил по делу как свидетель. Однако после показаний бухгалтера Нины Масляевой он оказался в числе подозреваемых наряду с Юрием Итиным, Алексеем Малобродским и Екатериной Вороновой.

Основная цель проекта «Платформа» состояла в популяризации современного искусства, однако, по данным Министерства культуры, на её реализацию было потрачено лишь 16 млн рублей из выделенных ведомством 216,5 млн.

Также по теме «Разработал сложный механизм преступления»: режиссёра Серебренникова приговорили к трём годам условно Мещанский городской суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский признаны...

В октябре 2017 года подозреваемой стала и директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее также проходила по делу как свидетельница. Она руководила департаментом господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры в то время, когда, по версии следствия, произошли правонарушения. Апфельбаум подписала соглашение, по которому Минкульт выдал «Седьмой студии» 214 млн рублей.

Серебренникову, Апфельбаум, Итину и Малобродскому были предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере. С августа 2017 года по апрель 2019 года Кирилл Серебренников находился под домашним арестом.

В июне 2020-го Мещанский городской суд огласил приговор по делу «Седьмой студии». Серебренникова признали руководителем преступной группы и приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Также вместе с Итиным и Малобродским постановщик обязан возместить Министерству культуры ущерб в размере 129 млн рублей. Режиссёр не признал свою вину и утверждал, что не занимался финансовыми вопросами.