«Разработал сложный механизм преступления»: режиссёра Серебренникова приговорили к трём годам условно

Мещанский городской суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский признаны виновными в хищении средств, выделенных на проект «Платформа», при этом Серебренников назван руководителем преступной группы. Он приговорён к трём годам лишения свободы условно. Итин и Малобродский получили, соответственно, три и два года условно. Софью Апфельбаум суд счёл виновной в халатности. Штраф экс-сотрудница Минкульта не заплатит из-за истечения сроков давности преступления.

В пятницу, 26 июня в Мещанском городском суде Москвы состоялось оглашение приговора фигурантам дела «Седьмой студии». Суд признал режиссёра Кирилла Серебренникова, художественного руководителя «Гоголь-центра», а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищении средств, выделенных на проект современного искусства «Платформа».

«Несмотря на отрицание подсудимыми причастности к инкриминируемым преступлениям, в судебном заседании было установлено, что Серебренников, Итин, Малобродский… распределив между собой преступные роли, разработав сложный механизм преступления, предполагающий многоэтапный план подготовки, совершили хищение госсредств… был причинён ущерб в размере 128 млн рублей», — цитирует РИА Новости судью Олесю Менделееву.

При этом Серебренникова признали руководителем преступной группы.

«Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», — заявила судья.

По её словам, в составе этой группы «вышеупомянутые лица совершили действия, направленные на личное обогащение, путём обмана сотрудников Минкультуры России».

Серебренникова приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Итин получил три года условно и 200 тыс. руб. штрафа, Малобродский — два года условно и 300 тыс. руб. штрафа.

Обвинение директору театра РАМТ Софье Апфельбаум, бывшей сотруднице Министерства культуры, переквалифицируют на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В приговоре отмечается, что Апфельбаум не знала о действиях преступной группы, однако недобросовестно отнеслась к своей службе. Из-за истечения сроков давности преступления с Апфельбаум снято обязательство платить штраф.

Суд оставил под арестом имущество фигурантов дела. С Серебренникова, Итина и Малобродского взыскан ущерб в размере 129 млн рублей.

Прения по делу

Прения по делу «Седьмой студии» начались 22 июня. В ходе них прокурор Михаил Резниченко заключил, что все обвинения в адрес режиссёра Кирилла Серебренникова и других подсудимых полностью доказаны в результате продолжительного разбирательства.

«Предъявленное обвинение полностью подтвердилось... И в отношении каждого фигуранта суд должен вынести обвинительный приговор, несмотря на непризнание вины», — цитирует прокурора РИА Новости.

Резниченко попросил суд назначить подсудимым реальные сроки: шесть лет колонии общего режима Кириллу Серебренникову, пять — Алексею Малобродскому, по четыре года — Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Также прокурор требовал взыскать с каждого из фигурантов штрафы в размере от 200 тыс. до 800 тыс. рублей. Имущество подсудимых предлагалось оставить под арестом до тех пор, пока штрафы не будут уплачены.

Кирилл Серебренников в суде

РИА Новости

© Илья Питалев

Также Резниченко просил запретить Серебренникову, Малобродскому, Итину и Апфельбаум в течение трёх лет занимать руководящие должности в учреждениях культуры, связанные с распределением материальных ресурсов.

К фигурантам имеется гражданский иск от Министерства культуры на сумму 128,9 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали. Их защитники попросили суд об оправдательном приговоре.

В частности, режиссёр Кирилл Серебренников отметил, что не имел отношения к вопросам распределения средств. «Я занимался выпуском спектаклей. Я не занимался финансами», — приводит его слова ТАСС.

«Дело Седьмой студии»

Дело о хищениях средств руководством «Седьмой студии» для реализации проекта «Платформа» возбудили в 2017 году. По версии обвинения, сотрудники автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» под руководством Кирилла Серебренникова предоставляли Министерству культуры неверные сведения о стоимости работ, связанных с организацией различных мероприятий в рамках «Платформы».

Сперва в числе подозреваемых были Алексей Малобродский, Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева. Воронова покинула страну и в настоящее время находится в международном розыске.

После того как Масляева дала показания на Серебренникова, режиссёр, ранее проходивший по делу в качестве свидетеля, стал одним из подозреваемых. Масляева также является единственной из числа подозреваемых, кто признал свою вину. По этой причине её дело было выделено в отдельное производство.

В 2017 году представитель Министерства культуры заявил, что из 216,5 млн рублей, выделенных ведомством, только 16 млн были потрачены на деятельность по популяризации современного искусства.

Тогда же задержали директора Российского академического молодёжного театра Софью Апфельбаум, которая от имени Минкульта подписала соглашение на предоставление «Седьмой студии» суммы в размере 214 млн рублей.

Было возбуждено дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Кирилла Серебренникова и Софью Апфельбаум поместили под домашний арест, в апреле 2019 года эту меру пресечения заменили на подписку о невыезде.

По делу проведено три экспертизы. Одна из них оценила материальный ущерб от действий руководства «Седьмой студии» в 133 млн рублей. По данным другой экспертизы, фигуранты дела не только не растратили, но даже сэкономили выделенные им средства. Последняя экспертиза оценила ущерб, нанесённый Министерству культуры, почти в 129 млн рублей.