«В связи с обращением ветеранской организации»: Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы. В одном из интервью артист заявил, что «не понимает» этот праздник. Организация «Ветераны России» обратилась в СК и Генпрокуратуру с требованием проверить слова Моргенштерна на предмет возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера. Слова артиста также осудили в Госдуме. Депутаты высказали предположение, что музыкант плохо знаком с историей своей страны.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости празднования Дня Победы.

«В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, председатель... поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Стрижову организовать проверку», — отмечается в заявлении СК.

В рамках проверки планируется выяснить, есть ли в словах рэпера нарушение законодательства.

Незадолго до этого стало известно, что общероссийская общественная организация «Ветераны России» на фоне высказывания Моргенштерна обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Как сообщает ТАСС, глава организации Ильдар Резяпов попросил проверить заявление рэпера на предмет возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера, а также реабилитации нацизма.

Напомним, Моргенштерн высказался о Дне Победы в ходе интервью у Ксении Собчак. Рэпер заявил, что «не понимает» празднование события, которое состоялось 76 лет назад. «Вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю», — сказал он.

Однако позднее он принёс извинения всем, кого задели его слова про День Победы. Моргенштерн сказал, что не стремился умалить значимость события и уважает ветеранов.

«Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал он в сториз в Instagram.

Рэпер заявил, что «СМИ переворачивают его слова в своих грязных целях». Он добавил, что «уважает и гордится ветеранами», но свои мысли корректно формулировать не может.

Позже юрист Сергей Жорин, представляющий интересы артиста, заявил о готовности музыкального исполнителя объяснить СК свои высказывания.

«Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут... Мы считаем, что состава преступления в его высказываниях нет. Он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание», — цитирует Жорина РИА Новости.

Адвокат подчеркнул, что рэпер пока не получал повесток.

«Скорее всего, это просто отсутствие знаний»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал рэперу поговорить о важности Дня Победы с ветеранами Великой Отечественной войны. Комментируя заявление Моргенштерна, Песков отметил, что хочется просто по-человечески порекомендовать молодым людям поговорить с бабушками и дедушками на данную тему.

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«Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остаётся всё меньше и меньше... и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — заявил Песков.

Также представитель Кремля считает, что подобные суждения могут происходить «не по злобе».

«Скорее всего, это просто отсутствие знаний, и здесь очень легко эти пробелы ликвидировать», — предположил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что молодые люди, которые популярны среди сверстников, должны нести моральную ответственность за такие важные для всей страны понятия, как День Победы.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин осуждающе прокомментировал высказывания Моргенштерна.

«Я осуждаю подобного рода заявления. Победа в Великой Отечественной войне — это великая победа, которая освободила от фашистского ига всё мировое сообщество. Сегодня мы воспитываем молодёжь, мы берём пример с тех воинов, благодаря которым у нас мирное небо над головой», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Помимо прочего, депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы.

«Это не поддаётся здравой логике. Видимо, человек не изучал нашу историю или плохо её знает», — заявил Романов в беседе с Life.ru.

По его словам, 9 Мая — праздник, который объединяет всех граждан страны, подтверждением чему является акция «Бессмертный полк».

«Само высказывание надо прочитать на предмет его возможной ответственности. Если речь о деньгах, то это одна ситуация, а если он пытается подорвать основы нашего строя и истории, то вполне возможно, что в таком высказывании есть доля ответственности», — отметил Романов.

Кроме того, Моргенштерна пригласили посетить Музей Победы на Поклонной горе. Директор музея Александр Школьник пообещал, что артисту проведут экскурсию и расскажут о главных событиях Великой Отечественной войны.

Руководитель музея выразил надежду, что после осмотра экспозиции у Моргенштерна поменяется отношение к Дню Победы.