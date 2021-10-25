В «Офицерах России» высказались о словах Моргенштерна про День Победы
- РИА Новости
Ранее стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.
В беседе с сайтом «Москва 24» Липовой заявил, что 9 Мая — это святой праздник, который обязательно нужно отмечать из года в год.
«Мы должны праздновать его как можно больше, знать и изучать историю войны, историю государства, иначе, если мы не будем знать свою историю, мы будем обречены пережить её заново», — сказал он.
В свою очередь, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Life.ru сообщил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой привлечь Моргенштерна к ответственности.
«Это распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России», — сказал он.
Депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы.