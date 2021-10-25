Депутат Госдумы Романов предложил изучить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы.

«Это не поддаётся здравой логике. Видимо, человек не изучал нашу историю или плохо её знает», — заявил Романов в беседе с Life.ru.

По его словам, 9 Мая — праздник, который объединяет всех граждан страны, подтверждением чему является акция «Бессмертный полк».

«Само высказывание надо прочитать на предмет его возможной ответственности. Если речь о деньгах, то это одна ситуация, а если он пытается подорвать основы нашего строя и истории, то вполне возможно, что в таком высказывании есть доля ответственности», — отметил Романов.

Ранее стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.