Депутат Госдумы Романов предложил изучить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

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Депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы.
Депутат Госдумы Романов предложил изучить высказывание Моргенштерна о Дне Победы
  • РИА Новости

«Это не поддаётся здравой логике. Видимо, человек не изучал нашу историю или плохо её знает», — заявил Романов в беседе с Life.ru.

По его словам, 9 Мая — праздник, который объединяет всех граждан страны, подтверждением чему является акция «Бессмертный полк».

«Само высказывание надо прочитать на предмет его возможной ответственности. Если речь о деньгах, то это одна ситуация, а если он пытается подорвать основы нашего строя и истории, то вполне возможно, что в таком высказывании есть доля ответственности», — отметил Романов.

Ранее стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

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