Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

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Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей рэперу Алишеру Валиеву (Моргенштерну) за пропаганду наркотиков в песнях и клипах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, исполнителя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП.

«Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Решение может быть обжаловано.

Дело рассматривалось без прессы из-за санитарных ограничений.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета направила обращение в МВД касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях Моргенштерна.

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