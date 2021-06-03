Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, исполнителя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП.
«Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Решение может быть обжаловано.
Дело рассматривалось без прессы из-за санитарных ограничений.
Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета направила обращение в МВД касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях Моргенштерна.