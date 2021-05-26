Лига безопасного интернета выявила пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна
- РИА Новости
«Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своём так называемом творчестве», — сказала Мизулина в беседе с ТАСС.
Ранее адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин рассказал RT, что в отношении творчества его подзащитного было проведено несколько экспертиз. Они показали разные результаты: одни подтвердили присутствие в песнях артиста пропаганды наркотических веществ, другие опровергли. При этом самое авторитетное, по мнению адвоката, исследование не нашло признаков пропаганды в работах Моргенштерна.
Подробнее — в материале RT.