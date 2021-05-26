Лига безопасного интернета выявила пропаганду наркотиков в новом альбоме Моргенштерна

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна).

«Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своём так называемом творчестве», — сказала Мизулина в беседе с ТАСС.

Ранее адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин рассказал RT, что в отношении творчества его подзащитного было проведено несколько экспертиз. Они показали разные результаты: одни подтвердили присутствие в песнях артиста пропаганды наркотических веществ, другие опровергли. При этом самое авторитетное, по мнению адвоката, исследование не нашло признаков пропаганды в работах Моргенштерна.

Подробнее — в материале RT.