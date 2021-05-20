«Самая авторитетная опровергла пропаганду наркотиков»: адвокат рассказал о результатах экспертиз творчества Моргенштерна

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин рассказал RT, что в отношении творчества его подзащитного было проведено несколько экспертиз. Они показали разные результаты — одни подтвердили присутствие в песнях артиста пропаганды наркотических веществ, другие опровергли. При этом самое авторитетное, по мнению адвоката, исследование не нашло признаков пропаганды в работах Моргенштерна.

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с RT прокомментировал ситуацию с экспертизами, проведёнными в отношении творчества его подзащитного. Юрист подчеркнул, что имели место несколько экспертиз разного характера. Их результаты отличались друг от друга, однако наиболее авторитетное, по мнению Жорина, исследование показало, что в песнях рэпера нет признаков пропаганды наркотических веществ.

«Сначала наркополицейские назначили экспертизу, у них есть какая-то организация «Наркобезопасность»... Первая экспертиза — она вообще была смешная, потому что лингвистическое исследование проводил какой-то юрисконсульт и два психиатра. Видимо, это какая-то экспертная организация при них, которая на все вопросы отвечает «да», даже не приложив ни диплома, ни описания, ничего», — рассказал Сергей Жорин.

По его словам, сторона защиты не согласилась с заключением, после чего была назначена экспертиза в Экспертно-криминалистическом центре МВД. По её результатам наличие пропаганды в творчестве артиста доказано не было. Тогда провели ещё одно исследование — на этот раз в Московском исследовательском центре (МИЦ).

«МИЦ частично подтвердил наличие (пропаганды наркотических веществ. — RT), и впоследствии была проведена ещё одна экспертиза. Её провела, наверное, самый авторитетный лингвист из тех, которые работали с этим делом, — профессор МГУ, доктор филологических наук. Она опровергла все предыдущие утверждения о пропаганде и указала, что никакой пропаганды нет. Поэтому утверждение, что экспертиза показала наличие пропаганды наркотиков — скорее, нет, нежели да. Там есть как экспертизы, которые установили, так и которые опровергли, но самый авторитетный эксперт из всех, которые привлекались к этому делу в рамках административного расследования, как раз опроверг наличие пропаганды», — отметил адвокат.

Жорин передал в распоряжение RT заключение лингвистической экспертизы, согласно которому, в текстах рассматриваемых песен — «Розовое вино 2» и Family — нет оценочных фраз, в которых употребление наркотических веществ позиционировалось бы в позитивном ключе, а отказ от них — в негативном. Лингвистических признаков обоснования употребления наркотиков в песнях Моргенштерна этой экспертизой также не обнаружено.

Кроме того, ответственная за исследование эксперт подчёркивает, что лирического героя песен нельзя отождествлять с исполнителем — он является «художественным «двойником» автора-поэта, но не равен ему, а также другим персонажам художественного произведения». Таким образом, всё, к чему могли бы побудить эти композиции, исходит именно от лирических героев, а не от исполнителя.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что наличие пропаганды наркотических средств в работах Моргенштерна было подтверждено в ходе экспертизы МИЦ.

«Опытные специалисты Московского исследовательского центра подтвердили в своём экспертном заключении наши опасения насчёт наличия пропаганды наркотиков в так называемом «творчестве» исполнителя Моргенштерна», — цитирует Мизулину ТАСС.

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина

РИА Новости

© Владимир Трефилов

По данным агентства, в заключении говорится, что «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики», «богатство», в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».

Мизулина подчеркнула, что подобные видео- и музыкальные проекты, а также контент, публикуемый на страницах Моргенштерна в социальных сетях, может оказать негативное влияние на психическое и физическое состояние детей.

Первые обвинения

Скандал вокруг Моргенштерна начался ещё в конце марта. Тогда Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков в детской среде. В случае подтверждения фактов нарушения закона исполнителем организация попросила привлечь его к ответственности.

В апреле с аналогичным заявлением выступил спортсмен и политик Дмитрий Носов. Он считает, что песня Моргенштенра «Розовое вино 2», получившее широкое распространение в сети, пропагандирует наркотики и порнографию.

«Мы знаем, что недавно был принят закон о пропаганде наркотиков в интернете (ч. 2 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и что уже давно существует закон о пропаганде порнографии. Мы считаем, что действия Моргенштерна попадают под эти законы и, что самое страшное, — его песни направлены на детей 10-14 лет и распространяются как вирусное видео», — говорится в обращении Дмитрия Носова к Владимиру Путину, опубликованном на странице обвинителя в Instagram.

Политик призвал президента дать поручение разобраться в вопросе и, в случае подтверждения предположений, заблокировать композицию в сети и «привлечь к ответственности исполнителя по всей строгости закона».

По инициативе Дмитрия Носова 17 апреля Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков. Помимо клипа на песню «Розовое вино 2», были выдвинуты аналогичные обвинения в отношении ролика на композицию Family.