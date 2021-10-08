«Большое доверие и огромная ответственность»: Сергей Газаров станет худруком Театра сатиры

Должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры после ухода Александра Ширвиндта займёт актёр и режиссёр театра и кино Сергей Газаров. Артист обещает, что в своей работе будет ориентироваться на традиции, заложенные Ширвиндтом и бывшим главным режиссёром театра Валентином Плучеком. Несмотря на новую должность, Газаров продолжит выполнять обязанности худрука Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

С 13 октября 2021 года должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры займёт актёр и режиссёр Сергей Газаров.

«Возглавить Театр сатиры — это серьёзный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссёрской работы в разных театрах, но тут речь идёт о легендарной и прославленной сцене», — отмечает Сергей Газаров.

В его заявлении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы, говорится, что артист уже познакомился с труппой Театра сатиры, а также знает весь репертуар и имеет представление о задачах, решение которых ему придётся взять на себя. Газаров пообещал, что в своей деятельности будет опираться на традиции, заложенные прошлым руководителем Александром Ширвиндтом, а также бывшим главным режиссёром театра Валентином Плучеком.

Обращаясь к артистам Театра сатиры, Сергей Газаров попытался успокоить коллег, которых ждут перемены в связи с приходом нового худрука, и попросил их о поддержке.

«В последнее время сплетники много всякого писали, а ещё больше говорили, чтобы вызвать испуг, настороженность, неуверенность в коллективе в преддверии грядущих перемен. Доброжелатели много старались, требуя, с одной стороны, меняться, но при этом ничего не менять. Надеюсь, что наша совместная работа всё расставит по своим местам. Прекрасно понимаю, что новое назначение — это большое доверие и огромная ответственность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку», — говорит Сергей Газаров.

Одновременно со службой в Театре сатиры режиссёр продолжит выполнять свои обязанности в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, где также является художественным руководителем.

«Естественно, назначение художественным руководителем Театра сатиры потребует лично от меня ещё большей работы, поскольку я не имею права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. Я прекрасно понимаю ответственность за вверенные мне театр и коллектив», — отмечает Сергей Газаров.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Сергей Газаров — известный кино- и театральный актёр и режиссёр. Он учился на актёрском факультете ГИТИСа в мастерской Олега Табакова. Получив диплом, артист присоединился к труппе театра «Современник», но вскоре перешёл в «Табакерку». Там состоялся его режиссёрский дебют — Газаров поставил спектакль «Ревизор». С 1998 по 2000 год артист занимал должность главного режиссёра Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, а в 2010-х некоторое время снова сотрудничал с «Современником». На этой сцене он выпустил спектакли «Амстердам» и «Не становись чужим».

В 2020 году Сергей Газаров был назначен художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2021-м он представил спектакль «Балалайкин и Ко», ставший визитной карточкой этой сцены.

В кино Сергей Газаров сыграл более сотни ролей. Среди наиболее известных кино- и телевизионных проектов с его участием — «Экипаж», «Калашников», «Турецкий гамбит», «12», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Убойная сила» и многие другие. В качестве режиссёра Газаров работал над сериалами «Империя под ударом», «Чужая дочь», «Сыщик Путилин».

О решении Александра Ширвиндта оставить пост художественного руководителя Театра сатиры стало известно в конце сентября. Тогда он сообщил, что уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы. Артист объяснил, что принял такое решение из-за возраста — летом 2021-го ему исполнилось 87 лет.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит всё-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — заявил артист.

Он подчеркнул, что хотел бы продолжать сотрудничать с театром в качестве актёра.

Александр Ширвиндт служил в Театре сатиры с 1970 года. Он был занят в спектаклях «Ревизор», «Обыкновенное чудо», «Горе от ума», «Счастливцев — Несчастливцев» и многих других. Среди режиссёрских работ Ширвиндта — «Слишком женатый таксист», «Недоросль», «Молчи, грусть, молчи…», «Театральный стриптиз».