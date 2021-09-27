«Лимит всё-таки ограничен»: Александр Ширвиндт объявил об уходе с должности худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил, что покидает должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры, которую занимал с 2000 года. По его словам, он уже написал соответствующее заявление в столичный Департамент культуры. Вместе с тем 87-летний артист подчеркнул, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. Представители театральной площадки и Департамента культуры Москвы пока не подтверждают и не опровергают озвученную информацию.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт принял решение оставить пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом актёр сообщил ТАСС, уточнив, что он уже подал заявление в столичный Департамент культуры.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит всё-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — сказал артист.

Ширвиндт добавил, что хотел бы продолжить работу с театром.

«Конечно, мечтается ещё появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента (культуры Москвы. — RT), который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», — отметил Ширвиндт.

Актёр Театра сатиры Юрий Горин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что художественный руководитель покидает свой пост по состоянию здоровья. «Он считает, что не может выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет. И с этим ничего не поделаешь... Он не раз говорил, что не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами», — приводит издание слова Горина.

Между тем, директор Театра сатиры Мамед Агаев не подтвердил информацию и рассказал РИА Новости, что ничего не знает о решении Ширвиндта.

«Я не в курсе, как появилась эта информация об уходе Александра Анатольевича с поста художественного руководителя. И более того, департамент культуры, который тоже звонил мне по этому поводу, ничего об этом не знает. Так что подтвердить пока эту информацию я не могу», — сказал Агаев.

Секретарь художественного руководителя Театра сатиры Елена Гришина в беседе с RT также заявила, что представители театра не располагают информацией по данному вопросу. RT обратился в столичный Департамент культуры, в ведомстве обещали прокомментировать данную информацию позднее.

© Сергей Милицкий / satire.ru

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в семье музыкантов. Он вырос в театральной среде: его родители часто общались с актёрами. После школы Ширвиндт пытался поступить на юридический факультет МГУ, но в итоге решил стать артистом и окончил Щукинское театральное училище.

В кино он дебютировал с эпизодической ролью в ленте 1957 года выпуска «Она вас любит». В 1960-х артист снялся в таких картинах, как «Приходите завтра... », «Ещё раз про любовь», «Шестое июля». Широкая известность пришла к нему после премьеры фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром», где актёр сыграл одного из друзей Жени Лукашина.

Ширвиндт исполнил роли и в других популярных кино- и телевизионных проектах: «Трое в лодке, не считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная», «12 стульев», «Вокзал для двоих». С конца 1990-х он практически не появляется на экране.

С 1958 года Александр Ширвиндт преподаёт в Театральном институте имени Бориса Щукина. Среди его учеников — Андрей Миронов, Леонид Ярмольник, Мария Голубкина, Наталья Гундарева и другие.

Ширвиндт присоединился к труппе Театра сатиры в 1970 году. До этого он сотрудничал с Театром имени Ленинского комсомола (сейчас «Ленком Марка Захарова») и Московским драматическим театром на Малой Бронной. На новой площадке актёр дебютировал с ролью графа Альмавивы в спектакле Валентина Плучека по пьесе Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В числе постановок разных лет с его участием — «Горе от ума», «Клоп», «Ревизор», «Счастливцев — Несчастливцев», «Орнифль», «Обыкновенное чудо» и многие другие.

Параллельно Ширвиндт занимался режиссурой и разработкой сценариев. В том же 1970 году состоялась премьера комедии «Проснись и пой!», которую он поставил совместно с Марком Захаровым. В 1978 году Ширвиндт представил первую самостоятельную режиссёрскую работу — спектакль «Недоросль» по одноимённой пьесе Фонвизина, а в 1985-м — постановку по собственному сценарию «Молчи, грусть, молчи…».

Александр Ширвиндт писал в соавторстве с Аркадием Аркановым, Григорием Гориным, Сергеем Коковкиным и другими драматургами. Помимо пьес классиков и современных авторов Ширвиндт ставил юбилейные вечера и бенефисы многих своих коллег по Театру сатиры: Валентина Плучека, Ольги Аросевой, Татьяны Пельтцер, Георгия Менглета. Артист также организовывал представления к юбилеям самой площадки.

В 2000 году Ширвиндт занял пост худрука Московского академического театра сатиры. Он продолжил как артистическую, так и режиссёрскую деятельность. В этом сезоне артист исполняет главную роль в спектакле Родиона Овчинникова «Где мы?∞!...».

Также на сценах театра идут пять постановок Ширвиндта. Премьера комедии «Слишком женатый таксист» состоялась ещё летом 2003 года, а самый свежий спектакль мастера — посвящение Андрею Миронову «Театральный стриптиз», впервые показанный в марте 2021-го.