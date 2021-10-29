«Я уже по этому скучаю»: Клим Шипенко о впечатлениях от космоса и сложностях съёмки на МКС

В октябре на Международной космической станции прошли съёмки картины «Вызов» — первого в истории полнометражного игрового фильма, снимаемого в космосе. Для работы над проектом Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. В интервью RT постановщик поделился впечатлениями от полёта в космос и рассказал, как проходили съёмки и какие сложности возникали у группы при работе в невесомости.

— Итак, мой первый вопрос: где лучше — там, наверху, или здесь, внизу?

— Там совсем по-другому. Совсем другая атмосфера, условия. И вообще всё совершенно другое. Прежде всего, там люди летают, а здесь нет. Здесь они просто ходят, действует гравитация. Так что ощущения совсем иные, и мне уже их не хватает. Я уже по этому скучаю. Ведь такого, что ты не чувствуешь никакого веса — можешь слегка оттолкнуться и полететь, пока сам не остановишься, — здесь, на Земле, не испытаешь.

— Возможно, вам это так понравилось потому, что стало для вас чем-то новым. Но, пробудь вы в космосе полгода, сказали бы: «Пожалуйста!.. Мне уже хочется почувствовать силу земного притяжения».

— Уверен, отчасти это так. И если бы я провёл там полгода, мне не хватало бы Земли и хотелось бы вернуться как можно скорее. Но другие космонавты, с которыми я там беседовал, обычно стремятся летать и находиться в космосе как можно больше. Моя ситуация несколько иная. К определённым аспектам жизни там пришлось привыкать — и в полной мере я так и не привык. Например, как там умываться, питаться, ходить в туалет. Там это очень некомфортно. Человек может привыкнуть практически к чему угодно, но к этим аспектам привыкнуть там труднее всего. В остальном же это состояние полёта и такой вид на Землю, с которым ничто здесь, внизу, не сравнится.

— Для вас, наверное, это было чем-то потрясающим, ведь вы не проводили всю жизнь в тренировках, не мечтали стать космонавтом. Или всё-таки мечтали? Внезапно стать обычным человеком, который полетел в космос, — такого и представить себе невозможно!

— Ну технически я космонавт. Но не чувствую себя на том же уровне подготовки и компетентности в том, что касается космоса и Международной космической станции, что и те, кто готовился к полёту по десять лет. Мечта такая у меня, кстати, была, я мечтал об этом в детстве. В России в восьмидесятые годы, когда мне было лет пять-шесть-семь, дети часто грезили космосом. Космонавты в те годы были большими героями, их знали по именам — жаль, что сейчас не так… Я об этом мечтал, у меня была огромная книга о космосе — вот такой толщины! Я её смотрел, пытался читать сам и в чём-то разобраться, просил других прочитать мне что-то из неё. Потом на много лет эта мечта из моей жизни ушла. Но помню, как она была у меня в детстве.

Позже космос вернулся ко мне с моим фильмом «Салют‑7». Так эта тема вновь появилась в моей жизни и заняла там значительное место, ведь я был одним из авторов сценария, я его переписывал. А прежде чем за это взяться, нужно было провести большое исследование. Нельзя просто так начать о чём-то писать, нужно более глубокое понимание данной области, её истории. И я жил с космосом внутри меня. А потом я снимал фильм и постоянно думал: «А как оно там?» — и пытался имитировать эти условия на Земле. Так что мыслей о космосе — и особенно о полёте в космос — у меня было немало.

— Кстати, хотела спросить. Когда вы пришли домой и объявили своей жене, матери и детям: «Папа летит в космос!», — как они изначально на это отреагировали?

— Они хорошо меня знают, а потому в каком-то смысле ожидали чего-то подобного. Поэтому они не отреагировали в духе: «Вот это да! Как же так получилось?» Нет-нет-нет. Скорее было так: «Ну понятно...»

— Очередная безумная идея?

— Нет-нет, не безумная. Они знали, что я серьёзно. Они хорошо меня знают. И знают: если я говорю, что что-то будет, так обычно и бывает.

— Мы беседовали с вашей мамой. Она сказала, что совершенно не удивилась. По её словам, вы всегда были человеком, который стремится что-то делать, стремится двигаться вперёд.

— Да.

— Как думаете, вы унаследовали эту тягу к приключениям от неё?

— Разумеется. И от неё тоже.

— Она сказала, что тоже хотела бы полететь в космос, если бы могла.

— Она любит приключения.

— По-вашему, из неё вышла бы хорошая космическая туристка?

— Да, путешествовать ей нравится.

— «Нравится путешествовать!» А был ли на МКС момент (может, когда вы заглянули в иллюминатор), который врезался в память, когда вы в полной мере осознали, извините за каламбур, космический масштаб своей затеи?

— Это произошло в самом начале, в первый же день... В первый день, когда мы прибыли на МКС, мы, конечно, очень устали после старта и стыковки, но в то же время были совершенно ошеломлены, и потрясены, и переполнены впечатлениями. Помню, как мы с Юлией летали по станции. Тома Песке устроил нам экскурсию по всей МКС.

— И по американскому сегменту?

— В том числе и по американскому. В конце экскурсии мы посетили «Купол». Помню, мы с Юлией просто замерли. Перестали летать и смотрели (в иллюминаторы. — RT), заворожённые этим зрелищем. Думаю, это был тот самый момент, когда мы впервые осознали: «Господи! Мы в космосе».

— «Мы в бесконечной тьме».

— «Мы наконец-то здесь!» Конечно, люди годами к этому готовятся, но наша подготовка тоже заняла немало времени. И с каждым новым днём осознание этого факта становилось всё более глубоким. Примерно к середине нашего пребывания на МКС мы уже пообвыклись, но тот, первый момент подарил нам невероятный взгляд на мир.

Актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции

РИА Новости

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

— Наверное, съёмки на Земле теперь должны казаться вам очень скучными. Но здесь у вас есть светотехники, звукорежиссёры — целая команда. На МКС же вам со всем приходилось справляться самому. Там были только вы и Юлия — и, конечно, космонавты и астронавты, которые вам помогали. Было труднее? Или вы, напротив, чувствовали большее удовлетворение от того, что всё сделали сами от начала и до конца?

— Конечно. Смотрите: вот мы записываем сейчас это интервью, (за кадром. — RT) работают четыре человека.

— Пользуясь случаем, выразим им признательность.

— Да. Четыре человека... И мы тут не летаем и никуда не перемещаемся. Если бы мы были в движении, то где-то там бы поставили свет, подготовили пространство, проверили звук, слышимость. Если бы мы ходили по офису, людей было бы ещё больше и процесс стал бы ещё сложнее. Так что — да, разумеется… (Вот, чего требует. — RT) даже простое интервью. А у нас там были съёмки фильма с живыми актёрами и при художественном освещении, как я и хотел.

Просто «Включили свет — и поехали!» — это не то. Я добивался кинематографичной атмосферы, следил, чтобы моя тень не падала на актёров… Старался, чтобы Юлия в кадре смотрелась красиво. Она красивая женщина, и я хотел подчеркнуть в том числе и это… Работать было нелегко. Я также занимался звуком, съёмочной аппаратурой, делал резервные копии материалов, отправлял их на Землю для сверки с монтажёром и чтобы художник по цвету мог убедиться, что я правильно выдерживаю все технические моменты: что картинка не слишком тёмная и не слишком яркая и что фокус выставлен как надо…

— Большая ответственность для одного человека.

— Вот тут ребята не мучаются с фокусом, но если бы мы были в движении, им пришлось бы решать ещё и проблемы с фокусировкой, с которыми сталкивался я, когда мы снимали на кинокамеру без автофокуса. Я летал и настраивал фокус… И я не хочу показать себя героем: я знал, что так и будет. Если в будущем технический прогресс позволит отправить в космос человек десять, то снимать там кино будет легче.

Я к этой работе готовился, тренировался. В кинотеатрах вы увидите, на что я способен в космосе, работая сам и, конечно же, с помощью Юлии. Она здорово меня выручала. Сама себя гримировала — я её гримом, разумеется, не занимался. А ещё заведовала реквизитом. Мы снимали медицинскую операцию, реквизит был медицинский, и она прекрасно в нём разбиралась. Она была как мастер по реквизиту — взяла эти обязанности на себя, помогала с этим… Космонавты тоже помогали, и они же были актёрами…

— Как раз об этом хотела спросить…

— Космонавты выступали в роли актёров. При написании сценария учитывалось, что я не смогу взять туда ещё каких-то актёров. Я знал, что там будет одна актриса плюс космонавты, которым предстоит, по сути, играть самих себя.

— И как они справились?

— Хорошо справились. Они привыкли постоянно быть перед камерами, выступать на телевидении, поздравлять, приветствовать кого-то на Земле… В общем, присутствие камер для них привычное дело. Так что, когда они не были в кадре, а я там летал со своей камерой, кто-то из них мог меня подстраховать, чтобы я не ушибся головой о лампу или что-то другое. Да, это ещё одна проблема: когда я смотрю в видоискатель, я вижу только его и не вижу, куда я улетел. Когда ходишь по земле…

— Есть ориентация в пространстве.

— Как бы да. Но там не понимаешь, где потолок, где стены, потому что там любая поверхность может быть и потолком, и стеной, и полом.

— У съёмок в космосе были также и преимущества? Они дали вам как режиссёру что-то, чего здесь вы сделать не можете?

— Конечно. Да. За этим мы туда и полетели. Я много времени потратил на имитацию невесомости и условий МКС, так что знаю пределы возможностей того, что можно сделать даже с огромным бюджетом. Даже если у тебя $200 млн, есть границы. Но там, в космосе, то, что ты месяцами пытался воссоздавать, существует просто само по себе. Всё это для них естественно.

Когда на Земле режиссируешь фильм о космосе, очень трудно так вывернуть мозг в четырёх измерениях, чтобы выстроить или представить себе сцену с невесомостью. Если есть сцена, где два человека как-то общаются, на Земле они в общем-то стоят друг перед другом на полу. Весьма странно, если кто-то будет стоять на стене или на потолке. Но там это очень естественно.

Я снял там некоторые сцены, которые, я понимал, на Земле и представить бы себе не мог. Мозг просто так не работает.

Снимать чисто технически трудно. Трудно двигаться, нужно к этому привыкнуть. На Земле говоришь: «Ты входишь в дверь и встаёшь здесь». Обычно никакой проблемы с этим нет. А там человек проходит через дверь и оказывается там. Ой, ну, бывает… Ещё один дубль! Это космос…

Индустрия развлечений расширяется, охватывая многие другие аспекты человеческой жизни. Получается взаимное продвижение. Так люди поймут, что космос и МКС могут быть к ним ближе, им станет проще до них «дотянуться», эта тема будет для них интереснее. Обычно, рассуждая о космосе, люди думают: «О, это что-то невероятно далёкое. Я даже отдалённо с этим никак не связан». Может быть, этот фильм и наш полёт после четырёх месяцев подготовки смогут изменить взгляды на космос. И люди скажут: «Ну, может быть, и я там смогу кино снимать. Может, и я в космос полечу. Не обязательно идти к этому десять лет».

— Ещё один аспект, который обсуждался, — что сейчас идёт кинематографическая космическая гонка. Ведь в космос осенью собирался и Том Круз. Приятно ли побывать там первым?

— Конечно!

— Есть чувство удовлетворения?

— Я очень люблю состязательность, я играл и играю в спортивные игры. И всегда приятно оказаться первым.

— Может ли это вызвать очередную серию (проектов. — RT)?

— Надеюсь! Мне не казалось, что я каким-то образом закрыл МКС как объект для съёмок и больше там никому делать нечего. Нет-нет-нет, я думаю, это только начало! Люди будут смотреть на снятые мною там материалы и думать: «Так, хорошо, теперь мы понимаем, что там можно сделать». И я, конечно, буду разговаривать с теми кинематографистами, которым будет интересно также вести съёмки на МКС, делиться с ними своим опытом: что там можно, что нет. Второму кинематографисту будет уже значительно проще.

— Вы проторили дорогу.

— Я ведь не знал, чего ждать во многих отношениях. А сейчас могу рассказать коллегам, как там обстоят дела с точки зрения кинематографии, чего ожидать, чего даже не пытаться сделать — многие такие вещи. Космос сам по себе даёт тебе перспективу, какой на Земле себе даже и не вообразишь. Взять и освещение…

— Канадский астронавт Крис Хэдфилд на наш вопрос сказал: «Думаю, труднее всего им придётся с освещением».

— Не то чтобы прямо «труднее всего». Просто приходилось иногда ждать света. Через каждые сорок минут становится темно, а затем опять светло. Но эти изменения просто волшебные! Это не просто как закат солнца. И это также трудно себе вообразить. Солнце начинает играть радужными цветами. У нас была сцена, где Юлия сидит у иллюминатора и просто разговаривает с Землёй. Солнце начинает меняться, и эти метаморфозы настолько многообразны, что создают волшебное, космическое освещение! Имитировать его здесь возможно, но просто придумать такое я бы не смог!

— Идея фильма «Вызов» и то, как она родилась — вы всегда знали, что хотите сделать нечто подобное, и воспользовались представившейся возможностью, или же адаптировались под эту возможность?

— Вообще-то, когда мне предложили срежиссировать фильм в космосе, я знал, что мы будем ограничены тем, что туда могут полететь только двое. Я не хотел, чтобы в фильме было слишком много компьютерной графики, и хотел снимать всё по-настоящему. Так что я придумал историю, держа в уме эти условия, но это оригинальная задумка, и продюсерам она понравилась. Все три компании сразу же её одобрили. Так что я не знаю, как ответить. Может, в некотором смысле я адаптировался к условиям, а во многом воспользовался представившейся возможностью.

— Сколько времени прошло с того момента, как у вас зародилась эта идея, до старта ракеты с Байконура?

— Чуть больше года.

— Ясно, год… Значит, вы долгое время вынашивали эту идею…

— Думаю, год и месяц.

— Роскосмос также оказал вам поддержку…

— Они в числе продюсеров фильма.

— Именно. Можно ли сказать, что они действительно помогли и вложили время и ресурсы в успех фильма?

— Без их помощи и вклада всё это было бы невозможно. Так что да, конечно. Они сделали всё, что могли, чтобы мне помочь. Конечно, сделать больше того, что в их силах, они не могли. Нужно учитывать, что МКС — не съёмочная площадка, это научно-исследовательский объект, где космонавты занимаются работой. Они там очень заняты , — и не съёмками, а своими делами. Они сделали всё, что в их силах, я считаю.

— Мы много внимания уделяем вам и Юлии, потому что вы снимали первый полнометражный фильм в космосе, и поэтому вас, конечно, можно назвать первопроходцами. Но, очевидно, те, кто наблюдали за вами с Земли, волновались за вас. Ваши дети, наверное, были очень взволнованы, узнав, что вы полетите в космос?

— Да. Моя дочь немного переживала. Плакала при запуске. Старший сын держался очень уверенно, по крайней мере выглядел таким. Страха за меня он не показывал. А младший сын пока ещё слишком мал, чтобы понимать, что происходит.

— Вы поддерживали с ними связь из космоса?

— Да, я им звонил. А ещё один раз мы говорили по видеосвязи. Там у меня не было времени часто кому-то звонить. Вы могли заметить, что, когда я приземлился, у меня была борода, хотя улетал я без неё. У меня там не было времени бриться. Там на это уходит в пять раз больше времени, и я думал: «А обязательно ли мне бриться? Может, лучше раньше начать съёмку?»

— Да и всего-то 12 дней.

— Да. Там всё требует больше времени. Если бы я пробыл там, скажем, пару месяцев, то я бы начал скучать по ним. А за такой короткий промежуток времени, когда нужно было успеть сделать так много работы, скучать времени не было.

— Взлёт или приземление — что было тяжелее? Или на что это было больше похоже?

— Это было больше похоже на «американские горки». Потрясающая поездка на американских горках. (А так. — RT) приземление. Взлёт был не таким тяжёлым, как принято считать. У нас там было, кажется, только два с половиной g.

— Перегрузка?

— Да, перегрузка. Но всего, кажется, в два с половиной g. Так что совсем не плохо. При приземлении — кажется, более четырёх, может, четыре с половиной. Но нас готовили к восьми. Так что было совсем не плохо.

Нет, мы приземлялись, когда раскрылся парашют, капсулу начало вот так мотать (показывает руками. — RT). Но, опять же, я думал, она будет вращаться на триста шестьдесят (градусов. — RT). До этого американский астронавт, Шейн, сказал, что приземлялся дважды, и это была какая-то бешеная скачка. Бешеная скачка, конечно, была, но я думал, что она будет в десять раз более бешеной. Но да, ощущения те ещё!

Член съёмочной группы фильма «Вызов» режиссёр Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»

РИА Новости

© Сергей Савостьянов

— Как вы отмечали, подготовкой к полёту всё не заканчивается. По возвращении на Землю вас, кажется, отвезли в Звёздный городок для повторного привыкания, адаптации к земной жизни.

— Верно. Это заняло два-три дня.

— Трудно было? Например, первые шаги после приземления.

— Трудности были. Ведь нужно приспособить гироскоп в своей голове. Мне было трудно разобраться, где пол, где потолок. Так что мне потребовалось два-три дня на то, чтобы начать ходить уверенно.

— Но выглядели вы по приземлении непринуждённо. По крайней мере на фотографиях. Было в них что-то кинематографичное. Юлия сидела в солнечных очках, вы — положив ногу на ногу. Выглядели так, словно: «А, мы просто вернулись из поездки!» Был ли у вас по приземлении вздох облегчения: «Да, все в безопасности; всё, что задумано, сделано!»?

— О да.

— «…Всё, на что рассчитывали».

— О да. Как по завершении масштабной, трудной работы чувствуешь удовлетворение от того, что всё сделано. Ты через всё прошёл и всё сделал. Я был доволен тем, что план по съёмкам на МКС полностью выполнен. Всё, что я планировал, я снял. Смотрится, думаю, очень хорошо. Продюсерам нравится. Было чувство удовлетворения от того, что сделано большое дело!

— Ясно, что вам как режиссёру на Земле теперь слишком скучно, на орбите вы уже побывали, там поработали, что дальше? Ничего уже не осталось, кроме, наверное, Марса, Луны?

— Ну, это не значит… что я просто буду продвигаться дальше во Вселенную, а потом улечу в другую галактику. Нет, так я не рассуждаю. У меня есть другие проекты. И мне совершенно не скучно снимать кино на Земле. Меня ждут многочисленные проекты, которыми я займусь по завершении работы над фильмом «Вызов».

Нет, меня очень интересуют просто человеческие истории. Может быть, мой опыт полёта как-то их насытит; может, я раскрою их как-то иначе, чем думал. Но это не значит, что теперь я будут летать и готовлюсь снимать на Луне или Марсе. Таких планов нет.

— Когда нам ждать выхода картины?

— Определённо, раньше конца будущего года.

— То есть, нам придётся подождать…

— Да, это было только начало.

— …чтобы увидеть результаты вашей двенадцатидневной работы в космосе? Вы считаете, что это было испытанием?

— Конечно.

— Что для вас как для режиссёра это было величайшим испытанием?

— О да. И как для человека. Как для кинематографиста — безусловно. Как для человека. Конечно, жизнь теперь разделится на «до полёта» и «после полёта».

— Напоследок спрошу: если вам предложат полететь ещё раз, полетите?

— Да. Не на этой неделе, но, может, в следующий четверг готов. На этой неделе нужно просто…

— …привыкнуть к силе притяжения.

— Да, нужно доделать кое-какие дела, прежде чем я вновь туда отправлюсь.

Видеоверсию интервью смотрите на RTД 31 октября.