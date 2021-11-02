«Это были радостные и содержательные три года»: почему Эдуард Бояков уходит из МХАТа

Эдуард Бояков уходит с должности художественного руководителя МХАТа им. Горького. По словам театрального режиссёра, написать заявление на увольнение ему предложил новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман. В Министерстве культуры назвали неожиданностью увольнение Боякова, подчеркнув, что кандидатуру нового художественного руководителя нужно будет обсудить с профессиональным сообществом. О назначении Кехмана на должность генерального директора стало известно 27 октября. Уже в первые дни работы на этом посту он отменил показ постановки с участием Ольги Бузовой «Чудесный грузин», запланированный на 2 ноября.

Театральный режиссёр Эдуард Бояков сообщил, что уволился из Московского художественного академического театра имени Горького по предложению нового директора МХАТа Владимира Кехмана.

«Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — моё отношение к Дорониной», — написал Бояков на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 1 ноября.

Он подчеркнул, что не станет комментировать «ни эти, ни другие аспекты» своей коммуникации с Кехманом, поскольку не видит в этом смысла. Также режиссёр поблагодарил людей, которые с ним сотрудничали.

«Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТу успехов и развития. Что касается моих планов — напишу позже. Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст бог, много интересного — в кино, театре, образовании и вообще в жизни», — заключил Бояков.

В Министерстве культуры назвали увольнение Боякова неожиданностью.

«Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТа. Мы узнали об этом из СМИ», — заявили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что согласно уставу директор театра должен согласовать кандидатуру нового художественного руководителя с учредителем.

«А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом», — сообщили в ведомстве.

Театральные перипетии

Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем МХАТа им. Горького в декабре 2018 года. Его назначение повлекло за собой и другие кадровые изменения: заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части — писатель Захар Прилепин. Бывший художественный руководитель МХАТа, на тот момент 85-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина, с приходом Боякова перешла на почётную должность президента театра.

Спустя несколько месяцев после назначения Боякова часть труппы выразила недовольство политикой нового руководителя. Несколько артистов записали обращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на художественную политику МХАТа. Актёры утверждали, будто действия Боякова отрицательно сказываются на репертуаре театра.

В Кремле тогда подчеркнули, что назначение художественных руководителей — не прерогатива главы государства. В руководстве МХАТа, в свою очередь, все обвинения назвали «чушью». Заместитель худрука театра Александр Замыслов сообщил, что продажи билетов во МХАТ растут, а Бояков продолжает поддерживать связь с Дорониной.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

В интервью RT Эдуард Бояков объяснил, что произошедшее — естественная часть театральной жизни.

«Здесь не хочется ничего скрывать, но поверьте, настроение внутри МХАТа им. Горького потрясающее. Мы увлечены друг другом, вдохновлены, мы верим. Я не думаю, очевидно, что пик этого конфликта пройден. Кто-то уйдёт, кто-то ушёл. Так было всегда. В 1920—1930-х годах так было. И даже великие Станиславский и Немирович-Данченко в какой-то момент перестали сидеть за одним репетиционным столиком. Они сохранили огромное уважение друг к другу до конца жизни, тем не менее имели место сложности в отношениях», — заявил худрук.

Он также отметил, что конфликты, споры, обиды — естественная среда для людей театра.

Тем не менее действия Боякова на посту художественного руководителя, в том числе его репертуарная политика и принимаемые им меры по привлечению внимания к театру, часто критиковались СМИ и специализированными Telegram-каналами. Так, широкий резонанс вызвало решение худрука задействовать в спектакле «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине певицу Ольгу Бузову. Артистке досталась роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая по сюжету спасает главного героя.

Часть аудитории сочла неуместным намерение руководства МХАТа «хайпануть» на имени Бузовой, также резонанс среди комментаторов вызвал гонорар певицы, составивший более 400 тыс. рублей.

27 октября стало известно, что на должность генерального директора МХАТа им. Горького назначен Владимир Кехман, а Бояков остаётся художественным руководителем институции. В театральной среде данное решение сочли неожиданным, учитывая расхождение взглядов Боякова и Кехмана на управление театром.

Спустя несколько дней после назначения руководство МХАТа сообщило об отмене спектакля «Чудесный грузин» 2 ноября «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». Отмечалось, что решение об отмене принял Кехман.