Секретный плейлист, космические традиции и килограмм личных вещей: что известно о полёте Пересильд и Шипенко в космос

Во вторник, 5 октября, с Байконура стартует космический корабль «Союз МС-19», на борту которого будут режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Во время полёта пройдут съёмки для фильма «Вызов» — первого российского игрового проекта, часть работы над которым состоится на МКС. В ходе пресс-конференции 4 октября артисты рассказали, что для них стало самым сложным в подготовке к полёту, какие космические традиции они соблюдают и что возьмут с собой на борт.

Во вторник, 5 октября, с космодрома Байконур на МКС отправится часть съёмочной группы фильма «Вызов». В составе основного экипажа — режиссёр и сценарист проекта Клим Шипенко, исполнительница главной роли Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. В дублирующий экипаж вошли оператор Алексей Дудин, актриса Алёна Мордовина и космонавт Олег Артемьев.

Запланированный на 11:55 мск старт полёта будет транслироваться по телевидению и в сети, а съёмки начнутся после отделения корабля «Союз МС-19» от ракеты-носителя.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне полёта, Клим Шипенко рассказал, что кинематографисты в течение четырёх месяцев проходили курс подготовки, включающий как теоретические, так и практические занятия. По словам режиссёра, этот процесс отличался от обучения профессиональных космонавтов.

«Это вполне посильная задача — не стать космонавтом на уровне Антона (Шкаплерова. — RT)... а именно подготовиться как участник космического полёта», — объяснил Шипенко.

Как отметила Юлия Пересильд, ей прежде всего было сложно «принять систему», перестроиться на работу в принципиально новом формате. По словам актрисы, в творческой среде всё держится на эмоциях и взаимоотношениях, допускаются послабления в дисциплине. В космонавтике же ситуация иная: «Всё по минутам, дисциплина». Тёплые отношения с космонавтами у актёров также сложились не сразу.

Кроме того, Юлия призналась, что ей было тяжело освоить теоретическую часть: конструкцию и компоновку космического корабля. Без этих знаний полёт был бы невозможен. Зато практические занятия произвели на неё неизгладимое впечатление.

«Для меня одним из эмоциональных, прекрасных потрясений стали наши полёты на невесомость. Это было, к сожалению, только один раз, но зато 20 горок сразу, с дозаправкой. Это было прекрасно... Человек летает! Пусть это 23 секунды, но ты летишь!», — вспомнила Пересильд.

Важной частью подготовки стало общение кинематографистов с космонавтами. Как уточнил режиссёр, им дали множество ценных советов и рекомендаций, которые вскоре предстоит проверить на практике. Так, теперь члены съёмочной группы знают, как в космосе спать, пить, пользоваться туалетом, что делать, если закружится голова, и так далее.

Одну из ролей в ленте исполнит Шкаплеров, который впервые попробует себя в качестве актёра. Также в кадре появятся другие космонавты. Как рассказал Шипенко, сценарий картины менялся с учётом характеров новоявленных артистов.

«Мы немного их характеры, конечно, меняем, и они не говорят всегда такие вещи, которые мы написали... Мы писали сценарий, чтобы им было проще», — пояснил режиссёр.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Несмотря на необычный состав, экипаж корабля следует устоявшимся на «Байконуре» традициям космических полётов. Так, в программу подготовки вошёл просмотр фильма «Белое солнце пустыни», который с 1980-х считается неотъемлемой частью подготовки к космическим путешествиям.

Все члены команды подготовили список из пяти-семи песен, которые зазвучат перед полётом — хотя финальный состав плейлиста Шкаплеров предпочёл оставить «сюрпризом», известно, что первой заиграет композиция из мультфильма «Антошка».

Отдавая дань другим традициям предстартовой подготовки, экипаж посетил музейный комплекс Байконур и домик Сергея Королёва. Пересильд призналась, что, хотя ей не хватило четырёх месяцев для полного погружения в прошлое отечественной космонавтики, посещение знаковых мест, общение с пилотами и специалистами всё же позволили прикоснуться к истории полётов.

На пресс-конференции также подняли тему ответственности съёмочной группы, впервые реализующей проект в космосе. Отмечая значение «Вызова» для популяризации космонавтики и её изучения, Клим Шипенко подчеркнул, что не боится возложенной на него задачи: «Я чувствую себя — настолько, насколько можно подготовиться в данных условиях — готовым».

Также стало известно, что члены экипажа возьмут с собой на борт. Указав на ограничение в один килограмм, космонавты рассказали, что отдают предпочтение памятным вещам и фотографиям. Так, с Пересильд в космос полетят детские рисунки и индикатор невесомости — символ своего благотворительного фонда «Галчонок», а с Шипенко — памятная майка, в которой он начинает съёмки всех своих фильмов.

Впервые в истории

О планах российских кинематографистов снять художественный фильм в космосе стало известно в сентябре 2020 года. В производстве участвуют студия Yellow, Black and White, корпорация «Роскосмос» и Первый канал. Среди продюсеров — Бакур Бакурадзе («Салют-7») и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Героиня предстоящей ленты — врач. По сюжету, ей предстоит за месяц подготовиться к полёту в космос и отправиться на МКС, чтобы оказать помощь раненому космонавту.

Для поисков актрисы на главную роль был организован открытый конкурс, в котором могли принять участие все желающие независимо от рода деятельности. Итоги конкурса подвели в мае 2021-го. По словам Клима Шипенко, исполнители остальных ролей будут утверждаться после завершения космического блока съёмок. Не исключено, что на экране появится Алёна Мордовина.

«Вызов» станет первым российским художественным фильмом, часть съёмок которого пройдёт на Международной космической станции. Также к съёмкам в космосе готовятся зарубежные кинематографисты. Режиссёром голливудского проекта выступит Даг Лайман («Грань будущего», «Идентификация Борна»), а главную роль исполнит Том Круз. В производстве участвует компания Илона Маска SpaceX.