«Российский сегмент превратится в съёмочную площадку»: космонавт Шкаплеров — об участии в полёте на МКС с киноэкипажем

В понедельник, 4 октября, в онлайн-формате проходит пресс-конференция, посвящённая запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур. На нём к МКС отправится так называемый киноэкипаж с режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, а также космонавтом Антоном Шкаплеровым. RT ведёт прямую трансляцию.