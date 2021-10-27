«Обладает необходимыми качествами и авторитетом»: Константин Хабенский станет худруком МХТ

Российский актёр театра и кино Константин Хабенский станет новым художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова. В Министерстве культуры подчеркнули, что нынешний худрук Сергей Женовач покидает пост по собственному желанию. Также кадровые изменения затронули МХАТ им. Горького: на должность генерального директора театра назначен Владимир Кехман. Художественным руководителем МХАТа остаётся Эдуард Бояков.

В среду, 27 октября, стало известно, что Сергей Женовач уходит с должности художественного руководителя Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Этот пост займёт актёр и режиссёр театра и кино Константин Хабенский.

В Министерстве культуры подчеркнули, что Женовач покидает пост по собственному желанию.

«Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», — отметили ведомстве.

Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства и, таким образом, привнесёт много полезного в развитие отечественного театра, заявили в Минкульте.

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ имени А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — добавили в пресс-службе министерства.

В то же время, как сообщает «Газета.Ru», административный персонал МХТ им. Чехова не получал приказ о назначении художественным руководителем театра Константина Хабенского.

«Никаких приказов, на основании которых мы можем действовать, не было. Нам наши знакомые скидывают одно и то же сообщение. Отдел кадров не в курсе», — рассказала журналистам первый заместитель Женовача Марина Андрейкина.

В Министерстве культуры сообщили, что кадровые изменения претерпел и МХАТ им. Горького: его генеральным директором назначен художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. Худруком МХАТа остаётся Эдуард Бояков.

Подчёркивается, что Кехман останется худруком Михайловского театра, а на аналогичной должности в новосибирском театре его заменит Дмитрий Юровский.

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТа им. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — рассказали в ведомстве.

Ожидается, что приоритетами работы Владимира Кехмана станут «вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы во МХАТе им. М. Горького в целом».

Сергей Женовач

РИА Новости

© Максим Блинов

Ранее в СМИ и анонимных Telegram-каналах появились слухи, что глава Минкультуры якобы планирует досрочно расторгнуть договор с Женовачем. Однако на замену ему прочили артиста Евгения Миронова. В частности, о возможном назначении Миронова на правах анонимности рассказала kp.ru одна из сотрудниц театра. Она же подчеркнула, что Константин Хабенский имеет в театре большое влияние.

«Но его назначение может привести к расколу. Амбициозные артисты его поколения, а таких немало, скажут: почему Хабенский, а не я? И первый, кто так может сказать, — это его лучший друг Михаил Пореченков. К тому же Хабенский — довольно жёсткий человек. Женя Миронов, на мой взгляд, всё-таки больше склонен к компромиссу», — отметила собеседница издания.

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По её словам, на министра культуры Ольгу Любимову «произвела глубокое впечатление» встреча с Женовачем: «Во время визита в театр министра культуры Ольги Любимовой единственный вопрос, который перед ней поставило наше руководство: нужны деньги на ремонт. Не новый репертуар, не премьеры, волновал только ремонт… Министр деньги на ремонт не дала. Зачем переделывать то, что так хорошо сделал Шехтель?».

Также критике неоднократно подвергались принимаемые художественным руководителем административные решения: в частности, увольнение административного состава. Также широко обсуждался уход из театра актёра Андрея Бурковского. Ещё раньше, в сентябре, с репертуара были сняты одни из самых популярных спектаклей МХТ — «Идеальный муж» в постановке Константина Богомолова и «Зойкина квартира» Кирилла Серебренникова.

Тем не менее, как подчёркивают в Министерстве культуры, за время руководства Женовача было выпущено более десяти премьер, три из которых художественный руководитель подготовил лично. Одной из таких постановок стал спектакль «В окопах Сталинграда», выпущенный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.