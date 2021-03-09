«Песня должна цеплять»: что говорят о выдвижении на Евровидение певицы Manizha

По итогам национального отбора, который прошёл в эфире Первого канала, Россию на Евровидении-2021 будет представлять певица Манижа Сангин (Manizha). В Роттердаме она исполнит композицию Russian Woman. Некоторые деятели культуры и пользователи сети уже прокомментировали эту новость. Что говорят о выдвижении Манижи на международный песенный конкурс — в материале RT.

В понедельник, 8 марта, в прямом эфире Первого канала состоялся национальный отбор участника Евровидения-2021 от России. Победу в нём одержала российская певица Манижа Сангин, известная под псевдонимом Manizha. В Роттердаме она представит песню Russian Woman.

Эту новость прокомментировал RT музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Manizha как персона — достойная девочка, вопросов нет. Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло ли это быть в плеере, в моём треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять. Но с точки зрения отбора нашего исполнителя могло было быть и хуже. Это не самый худший вариант — в том смысле, что неожиданный. Хорошо, что мы не повторяемся», — заявил продюсер.

В то же время Пригожин отмечает, что ему трудно оценить шансы этой песни на победу в Евровидении.

«Мне кажется, что совсем невысокие. Я сегодня перелистывал, посмотрел номер: всё симпатично. Даже неожиданно для меня — этот номер, выступление, изжоги никакой нет», — подчеркнул Пригожин.

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева рассказала RT, что следила за национальным отбором и переживала за его исход.

«Конечно, очень жалко Little Big, они настолько отличаются от всех вчерашних участников... Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали», — призналась Прокопьева.

По её словам, Manizha выделяется среди других участников национального отбора, но она — исполнитель «не совсем для Евровидения».

«Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет ещё репетировать, готовиться специально... Но всё равно, мне кажется, эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения», — пояснила худрук.

Первая представительница России на конкурсе «Евровидение» Мария Кац, выступавшая в 1994 году, заявила, что из всех представленных на национальном отборе артистов Манижа Сангин наиболее близка «к фарватеру Евровидения».

«Я на самом деле болела за Антона Беляева. Но все трое, кто вчера был, претенденты, на мой взгляд, не показали яркой песни. У Антона была замечательная музыкальная атмосфера: и стиль, и всё-всё-всё. Но я, к сожалению, при всей своей грандиозной музыкальной памяти, не могу напеть ни один припев. Это плохо. Что касается того, как претенденты представили себя на сцене, Manizha для меня — вполне ожидаемый результат», — сказала Кац.

Рад знаменитостей поздравили певицу с победой в Instagram. Запись Манижи, размещённую после оглашения результатов голосования, прокомментировали телеведущая Мария Ивакова, продюсер Little Big Алина Пязок, музыкант Александр Уман (Шура Би-2), продюсер и режиссёр Нателла Крапивина, певица Лолита Милявская, актрисы Светлана Устинова и Анна Цуканова-Котт, а также гимнастка Самира Мустафаева.

Ещё в процессе голосования Манижу поддержала певица Юлия Самойлова, ранее также выступавшая от России на Евровидении.

«Мои поздравления!!! Я говорил, что ты разорвёшь! А ты взяла и разнесла!!! Молодец!» — написал танцор Дмитрий Красилов, который вместе с коллективом Little Big должен был отправиться на конкурс в 2020 году.

Филипп Киркоров разместил в Stories видео, где признался, что поддерживал именно Манижу. «Я знал! Я за неё болел. Я за неё очень болел», — сказал артист. «Браво! Молодец, девочка, молодец. Удачи! Ну что ж, до встречи в Роттердаме», — добавил он.

Однако номер артистки понравился далеко не всем. Так, выбор исполнителя раскритиковал Юрий Лоза.

«Какие песни Манижи или Little Вig кто в России поёт?», — заявил Лоза в беседе с РЕН ТВ. Он также полагает, что в «очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо».

Некоторые пользователи сети подчёркивают, что им нравится Манижа, однако песня для выступления на Евровидении выбрана неудачная.

«Песня плохая. Текст мерзость и шлак. Мелодии нет. Сама девушка певица что-то из себя представляет. Самобытность изображает и т.д. В других песнях. Есть те, кто её любит. Энергия у девушки есть. Но... Выбранная «песня» — это печаль и тлен. Лютое самоуничижение от России посылать такое про русскую женщину», — пишут в Facebook.

«В целом мне нравится Манижа. Она самобытная, интересная... Но песня... Мне вообще не зашла», — отмечают в Twitter.

Многие комментаторы признаются, что впервые слышат о существовании такой артистки. Другие полагают, что Манижа — «не формат» для песенного конкурса. Есть и такие, кого смущает, что певица таджикского происхождения исполнит песню «Русская женщина».

«Комментарии просто такой мрак, что слов нету. Особенно комментарии, где люди утверждают, что Манижа не умеет петь. Это просто отдельный мем. Не удивлюсь, что эти же люди в своё время слушали «РуКолу», — пишет один из блогеров.

Я не рада, что Манижа представит страну на евро. Но на неё такой шквал грязи обрушился сейчас, мне ее стало жалко🥺 — София Абернати (@TheSoNet) March 8, 2021

Соперниками Манижи Сангин по национальному отбору были дуэт «#2Маши» (Мария Шейх и Мария Зайцева), а также Антон Беляев и группа Therr Maitz. Группа Little Big, которая должна была поехать на отменённое из-за пандемии коронавируса Евровидение-2020, от борьбы за участие в предстоящем песенном конкурсе отказалась.

«Это решение мы приняли вместе с Первым каналом, потому что, во-первых, песня и клип стали рекордсменами на YouTube-канале Евровидения и мы бы соревновались с прошлогодним Little Big, а новую песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», — пояснил фронтмен Little Big Илья Прусикин.

Примечательно, что слухи о выдвижении Manizha на Евровидение ходили ещё в 2019 году: тогда артистка дала интервью RT, в котором рассказала о возможности участия в конкурсе.