«Самочувствие хорошее»: «Союз МС-18» с киноэкипажем благополучно вернулся на Землю

В Казахстане совершил посадку «Союз МС-18», на борту которого находились космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Ранее кинематографисты отправились на МКС для съёмки фильма «Вызов» — первого российского игрового проекта, часть работы над которым проводилась в космосе. Киноэкипаж пробыл на орбите 12 суток.

В казахстанской степи совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»). На борту находились космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Команда пробыла на МКС 12 суток. За это время киноэкипаж провёл часть съёмок фильма «Вызов» — первого российского игрового проекта, работа над которым должна была состояться в том числе в космосе.

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля #СоюзМС18 стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!» — сообщили в официальном аккаунте «Роскосмоса» в Twitter.

Новицкому вручили берёзовый сок, а Пересильд — букет маргариток.

Съёмки «Вызова» продолжились и после посадки — приземление героев Пересильд и Новицкого должно стать одной из сцен предстоящего фильма.

Перед тем, как отправиться в шатёр, Олег Новицкий расписался на корпусе спускаемого аппарата.

Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган

РИА Новости

© Сергей Савостьянов

Киноэкипаж поздравил в том числе космонавт Антон Шкаплеров, который в настоящее время находится на МКС.

«Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней», — отметил он.

Друзья, я рад снова приветствовать всех с МКС!



И сразу поздравляю @novitskiy_iss, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней 😉



На МКС начинает работу 66 экспедиция. Будем на связи! pic.twitter.com/m71HbuYOJ5 — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) October 17, 2021

«Союз МС-19» с Шипенко и Пересильд на борту и под управлением героя России Антона Шкаплерова взлетел с 31-й площадки космодрома «Байконур» 5 октября в 11:55 мск.

Стыковка состоялась в 15:22 мск. Из-за сбоев системы «Курс» корабль не смог автоматически пристыковаться к российскому сегменту МКС, а потому Шкаплеров был вынужден проводить операцию в ручном режиме. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал это штатной ситуацией, которая лишь подтвердила мастерство космонавта. Юлия Пересильд ассистировала капитану корабля во время стыковки, а Клим Шипенко успел отснять весь процесс на камеру, заполнив три флешки видеоматериалами для будущего фильма.

На МКС команду «Союза МС-19» встретили космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде. Сразу после стыковки члены экспедиции вышли на связь с Землёй и поделились первыми впечатлениями: «Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю», — рассказывала Пересильд.

Космонавты также общались со своими близкими на Земле. В интервью RT мать Клима Шипенко Валерия рассказала, что первой получила звонок из космоса: с сыном они обсудили, что стыковка корабля «Союз МС-19» напомнила сюжет фильма «Салют-7», снятого режиссёром в 2017 году. Говоря о детстве Клима, женщина призналась, что не помнит о его мечтах стать космонавтом. Зато отметила, что ещё ребёнком постановщик с удовольствием изучал книгу по астрономии. По мнению Валерии Шипенко, стремление её сына к космосу — это проявление его характера: «Клим хочет всего, невозможного. В этом его суть <…> Хочет добиваться, поставить галочку в этом и пойти дальше».

Активная работа над фильмом «Вызов» началась уже в первые сутки, проведённые на МКС: удалось отснять две сцены, подготовиться к следующему дню и освоиться на станции. Юлия Пересильд разместилась в командирской каюте, которая на время превратилась в гримёрную, где актриса готовилась к съёмкам: «Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен грим — наш, киношный. На полу медицинские укладки разложены».

Состояние здоровья Пересильд и Шипенко оказалось даже лучше, чем ожидали врачи: они не испытывали дискомфорта уже на второй день пребывания в невесомости. Правда, как признался Антон Шкаплеров, чтобы привыкнуть к передвижению по МКС, кинематографистам понадобилось некоторое время: в первые дни они сносили «половину, что на станции находится».

В космосе Юлия Пересильд и Клим Шипенко работали без выходных, а иногда и в ущерб полноценному сну, о чём сообщил в Twitter Дмитрий Рогозин. За 12 дней им надо было успеть отснять всю заранее утверждённую программу, в процессе адаптируясь к неожиданностям. При этом режиссёр рассказал, что планирует сохранить и даже подчеркнуть некоторые зрелищные эффекты, которых невозможно добиться на Земле из-за гравитации. В их числе — прическа Пересильд в невесомости.

Помимо работы над фильмом «Вызов», Шипенко и Пересильд выполняли и стандартные для космонавтов процедуры. Подготовка к вылету на Землю началась уже 13 октября. Под руководством Олега Новицкого, который отвечал за посадку корабля «Союз МС-18», члены киноэкипажа тренировались и изучали бортовую документацию, необходимую для безопасного возвращения.

Шипенко и Пересильд не смогут сразу поехать домой. По словам матери режиссёра, в ближайшие две недели космонавтов ждёт реабилитационный период, «они будут в санатории, где их будут приводить в порядок».

По мнению Валерии Шипенко, фильм станет кассовым: «Миссия доктора, которого посылают в космос <...> Эта тема будет очень интересна российскому народу, потому что это наше всё, наша жизнь». Жена режиссёра Софья также не сомневается в успехе, поскольку «и Клим, и Юля очень упорные люди, которые привыкли получать результат».

Полёт съемочной группы в космос отмечают как важнейшее событие для всей индустрии. Как подчёркивает Дмитрий Рогозин, это мероприятие представляет важность в том числе как «отработка возможности ускоренной подготовки к такому полёту и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в котором может неожиданно возникнуть потребность на борту станции».

Лента «Вызов» станет совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.