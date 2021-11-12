«Отвлекающий манёвр»: что говорят в сети о новом альбоме Oxxxymiron

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) впервые за шесть лет выпустил новый альбом. В сборник «Смутное время» вошли 36 треков, почти все из которых были опубликованы ранее. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали артиста: поклонники недовольны нехваткой свежего материала. Однако некоторые комментаторы предполагают, что музыкант таким образом подогревает внимание публики перед релизом настоящего альбома.

Российский рэпер Oxxxymiron выпустил первый альбом за шесть лет. Выложенный в сеть 12 ноября сборник «Смутное время» представляет собой микстейп из 36 треков, в числе которых преимущественно старые работы исполнителя, выходившие с 2014 по 2016 год. Среди ранее неопубликованных композиций — только треки «Мох» и «Колесо», занимающие первую и последнюю строчки в альбоме.

Ранее в этом месяце Оксимирон нарушил продолжительное творческое молчание, представив синглы «Кто убил Марка?» (1 ноября), «Цунами» (5 ноября) и «Организация» (8 ноября). Из трёх композиций только две последние вошли в сборник «Смутное время».

Пользователи социальных сетей и поклонники музыканта неоднозначно отреагировали на долгожданный релиз. Некоторые комментаторы высказывают опасения, что новые треки выйдут ещё нескоро. «Концептуального альбома ждать будем ещё шесть лет?», — задаётся вопросом поклонник творчества Оксимирона.

«Всё конечно хорошо, но остался один и тот же вопрос: «Когда альбом?», — пишет пользователь YouTube.

«Смысл микстейпов в 2021 году не понимаю. Все слушают музыку на цифровых площадках, а не на кассетах. Собрать себе плейлист из старых треков я и сам, ****, могу. Или я чего-то не понимаю? Тогда объясните, пожалуйста», — отмечает один из комментаторов в Twitter.

Поклонники творчества артиста шутят, что новый альбом призван облегчить поиск и прослушивание песен. Пользователь YouTube иронизирует: «Столько треков было у Окси внеальбомных, и они все терялись в аудиозаписях, а тут вот добрые люди за шесть лет всё в один микстейп собрали». Некоторые иронично благодарят Оксимирона за плейлист, который «как раз было лень собрать».

Информация о том, что новый альбом рэпера выйдет 12 ноября, появилась в сети в начале недели. В качестве доказательства ряд СМИ опирался на рекламу сервиса «СберЗвук», размещённую в паблике «Грайм зоопарк». Пост вскоре был удалён.

Некоторые пользователи считают, что обнародованный микстейп стал рекламой будущего альбома. По мнению комментаторов, сборник был выпущен, чтобы сохранить необходимое для продвижения настоящего альбома напряжение.

«Я думаю, что микстейп — в качестве подогрева, чтобы мы вспомнили, а альбом будет уже позже через какое-то время», — пишет один из поклонников творчества рэпера.

В сети даже появляются теории о том, как интерпретировать микстейп. Так, некоторые пользователи видят определённый смысл в том, что недавно выпущенный сингл «Кто убил Марка?» в сборник не вошёл.

«Я так и не понял, к чему было это «Кто убил Марка?». Мне кажется, микстейп — отвлекающий манёвр, что-то ещё будет», — предполагает пользователь YouTube.

Некоторые фанаты рэпера уверены, что настоящий альбом он опубликует 13 ноября — именно в этот день в 2015 году вышел предыдущий сборник Оксимирона «Горгород».

«Окси умеет создать шуму, альбом, по ходу, будет завтра, как «Горгород» (вышел 13 ноября), так и здесь, не зря последний трек — «Колесо». Это про цикличность, Окси часто об этом говорит», — отмечают в сети.

На отдельные размышления фанатов Оксимирона сподвиг временной отрезок «2014—2021», указанный после названия «Смутное время». Пользователи сети предполагают, что представленный микстейп может стать рубежом, отделяющим один творческий этап в карьере рэпера от другого.

«Думаю, суть в том, что все эти песни — это один альбом всей его прошлой жизни, всё, что он держал в себе, и сейчас это закончилось для него, и этот период жизни был для Окси «смутным временем», и вскоре он выпустит новый альбом, с другим названием», — пишут комментаторы на YouTube.

Выпуск альбома, состоящего из старых песен, послужил причиной для многочисленных шуток.

«У меня после этого «альбома» Оксимирона ощущение, как будто тебе 11, у тебя день рождения, и мама говорит: «Какой подарок? Мы же тебе куртку зимнюю купили, это и был подарок», — иронизируют в Twitter.

Автор другого комментария пишет, что «уже запомнила 90% текста нового альбома Оксимирона, а он вышел полчаса назад».

Пользователи Twitter также делятся скриншотом новости, опубликованной в паблике «Рифмы и Панчи»: они предполагают, что сообщество по ошибке выставило заранее заготовленный текст с описанием «третьего студийного альбома» и «аутентичного», «неповторимого стиля».

Единственное реально смешное в ситуации с микстейпом Оксимирона это то как рип заранее написали восхваляющее описание НОВОГО АЛЬБОМА СПУСТЯ 6 ЛЕТ МОЛЧАНИЯ ОТЦА РУССКОЙ РЭП ИНДУСТРИИ pic.twitter.com/P37O8Yr7QW — клоунесса лина флеш (@CamisadoApathy) November 12, 2021

Впрочем, многие остались довольны релизом.

«Да всё ок. Послушать в кайф в любом случае. А для Окси, по всей видимости, он так собрал всё своё «смутное время» в одном месте. Ещё один шаг в своей терапии, так сказать», — отмечают в YouTube.