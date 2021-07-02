«Президенту нельзя через газеты письма присылать»: в Кремле прокомментировали обращение Дорониной к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал письма президента МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной Владимиру Путину. Песков также отметил, что Кремль не может вмешиваться в ситуацию в театре. Ранее в СМИ появились отрывки из письма Дорониной президенту с требованием снять Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали письма президента МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной Владимиру Путину, но знают, что таковое появилось в прессе.

«Письмо было опубликовано. Я не знаю, было оно ею опубликовано или кем-то ещё. Мы пока отфиксировали это как сообщение СМИ», — пояснил Песков.

Он добавил, что «президенту нельзя через газеты письма присылать — при всём уважении к великой нашей актрисе».

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Кремль в эту ситуацию вмешиваться не может — данной темой должны заниматься другие учреждения.

«Минкульту очень хорошо известно о ситуации во МХАТе, Минкульту очень хорошо известно о диаметрально противоположных мнениях Дорониной и руководства театра», — отметил пресс-секретарь.

«Малая часть наступательных безобразий»

Ранее СМИ распространили письмо Татьяны Дорониной, адресованное президенту России Владимиру Путину. Согласно приведённым цитатам, артистка просит отстранить от должности нынешнего художественного руководителя Эдуарда Боякова.

«Срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — говорится в одном из фрагментов письма, опубликованных mk.ru.

Татьяна Доронина выражает беспокойство по поводу изменений в репертуаре и переосмысления старых спектаклей, а также прекращения сотрудничества с некоторыми актёрами.

«На сегодня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей... «Три сестры», восстановленные мною по тетрадям Немировича-Данченко, искорёжены бездарными новыми исполнительницами, а стены павильонов перекрашены в другой цвет», — цитирует Доронину издание argumenti.ru. В числе спектаклей, снятых с репертуара, президент театра упоминает постановки по произведениям Горького, Островского и Полякова.

Кроме того, артистка критикует организацию работы площадки: количество сцен увеличилось с двух до 12, задействованы фойе, лестницы и коридоры. Часть помещений сдаётся «кому захочется и для чего захочется».

Также президент МХАТа выступает против обновления труппы. По её мнению, «пришедшие играют вне какой-либо школы и несовместимы с «горьковцами».

Доронина подчёркивает, что она описала «лишь малую часть тех наступательных безобразий, которые вот уже третий год именуются почему-то «МХАТ им. Горького».

«Если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, — всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», — заключает артистка.

Спектакль «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Позднее пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина разместила в Facebook комментарий по поводу письма Дорониной Путину. Мусина-Пушкина подчеркнула, что представители театра не видели сам документ. В цитатах, распространённых некоторыми изданиями, мхатовцы «мало узнали Татьяну Васильевну»:

«Мы не видели письма Татьяны Васильевны Дорониной и не знаем, было ли оно направлено президенту РФ В.В. Путину. Мы можем только предполагать, что письмо это было написано для того, чтобы его в первую очередь распространяли СМИ».

Пресс-секретарь также обратила внимание, что Татьяна Доронина давно не приезжала во МХАТ, поэтому не могла оценить поставленные за последнее время спектакли. Как утверждает Мусина-Пушкина, Доронина не выполняет свои обязанности президента театра.

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — подытожила Мусина-Пушкина.

Творческие разногласия

Конфликт во МХАТе длится уже не один год. Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем театра 4 декабря 2018 года. Для Татьяны Дорониной, которая занимала этот пост ранее, открыли должность президента театра.

В июне 2019 года артисты и зрители выступили с требованием вновь позволить Татьяне Дорониной принимать решения, касающиеся творческой деятельности МХАТа им. Горького. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. «Президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку... Классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведёт к уничтожению русского национального театра», — заявили они.

В пресс-службе Министерства культуры отметили, что Доронина возглавляет худсовет МХАТа, который наделён такими полномочиями. Представители ведомства выразили надежду, что руководство и труппа «найдут взаимоприемлемое решение».

Эдуард Бояков

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

В ноябре 2019 года издание argumenti.ru опубликовало открытое письмо актёров и других деятелей культуры Владимиру Путину. Подписанты требовали вернуть Доронину в художественное руководство театра. Также они критиковали её «увольнение без каких-либо весомых оснований».

Во МХАТе заметили, что Доронину не отстраняли от руководства и она временно не исполняет обязанности президента по состоянию здоровья. Коллектив площадки ответил на открытое письмо и попросил Владимира Путина защитить театр от «агрессивной кампании клеветы». Кроме того, представители театра сообщили, что на собрании профсоюза большинство поддержало действующего худрука.

Вскоре после этого Татьяна Доронина лично беседовала с Владимиром Путиным о ситуации во МХАТе. Как рассказал РИА Новости актёр Андрей Чубченко, сопровождавший Доронину после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, артистка попросила президента вернуть ряду артистов роли и надбавки к зарплате.

Примерно в это время часть актёров обратилась в суд с требованием признать незаконным перевод на срочные трудовые договоры и лишение премий. Кроме того, истцы запросили компенсацию морального вреда. В феврале 2020-го суд частично удовлетворил их требования.

Также по теме «Найдут взаимоприемлемое решение»: в Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТа имени Горького В Министерстве культуры заявили, что внимательно следят за обстановкой в Московском художественном академическом театре имени М....

По информации ТАСС, представитель театра Фёдор Кириллов заявил, что артисты на деле «не согласились со сменой творческой концепции МХАТа им. Горького, с новым прочтением тех произведений, которые ставят в театре».

В декабре 2020 года Министерство культуры сообщило о результатах проверки деятельности театра за 2018—2019 годы, а также за период с января по июнь 2020-го. В ходе мероприятия были выявлены «серьёзные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ», — следует из документа, размещённого на сайте ведомства.

Во избежание повторных нарушений 26 апреля 2021 года министерство изменило устав МХАТа имени Горького.

«В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.