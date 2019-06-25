«Найдут взаимоприемлемое решение»: в Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени Горького

В Министерстве культуры заявили, что внимательно следят за обстановкой в МХАТ имени Горького и прислушиваются к аргументам коллектива и руководства театра. В ведомстве выразили надежду, что стороны «найдут взаимоприемлемое решение» сложившейся ситуации. Ранее несколько артистов театра записали видеообращение президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяне Дорониной возможность влиять на художественную политику МХАТ. Актёры отметили, что после её ухода репертуар пополнился рядом спектаклей «низкого художественного уровня». Заместитель художественного руководителя театра, в свою очередь, назвал претензии актёров безосновательными.

Министерство культуры прокомментировало ситуацию вокруг МХАТа имени Горького, группа артистов которого потребовала вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на художественную политику МХАТа.

«Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план, исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение», — заявили в пресс-службе Минкультуры.

Ранее несколько актёров театра записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. По мнению авторов обращения, театр «целенаправленно превращается в прокатную площадку», где «классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что в Кремле не видели обращения артистов.

«Пока мы не видели, но, честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства», — отметил он.

При этом заместитель худрука театра Александр Замыслов назвал несостоятельными высказанные артистами в видеообращении претензии относительно качества спектаклей.

«Вот это от начала и до конца невероятная чушь», — приводит его слова РИА Новости.

Замыслов отметил, что продажи билетов на постановки МХАТа растут, а действующий руководитель театра Эдуард Бояков поддерживает связь с Татьяной Дорониной.

«К сожалению, Татьяна Васильевна с января чувствует себя неважно, несколько раз она собиралась прийти в театр, но пока так и не смогла. Особенно она расстраивалась, что не смогла посетить премьеру спектакля «Последний срок» Распутина, на которую приезжали близкие писателю люди: его вдова и директор музея Распутина, высоко оценившие постановку», — сказал заместитель худрука, отметив, что по возвращении Доронина займётся формированием худсовета и возглавит его.

Бояков вместо Дорониной

4 декабря 2018 года стало известно о назначении продюсера и театрального режиссёра Эдуарда Боякова на должность художественного руководителя Московского художественного академического театра имени Горького.

Постановщик в первую очередь известен как один из основателей учреждённых в 1993 году фестиваля и премии «Золотая маска». С 1996-го по 2005-й режиссёр и педагог занимал пост главы дирекции фестиваля: именно в этот период «Золотая маска» стала одним из важнейших явлений в театральной жизни страны.

Другим крупным проектом Боякова является созданный им в 2005 году и ставший одним из эпицентров формирования российской «новой драмы» театр «Практика». Он занимал должность художественного руководителя учреждения до 2013-го, после чего уступил этот пост Ивану Вырыпаеву.

После назначения Боякова замруководителя МХАТ имени Горького по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а замом по литературной части — писатель Захар Прилепин.

Министр культуры Владимир Мединский тогда подчеркнул, что театр сохранит свою «патриотическую, яркую позицию». Глава ведомства отметил, что Минкультуры планирует увеличить поддержку театра и не собирается снимать с репертуара популярные у зрителей постановки.

Бояков, в свою очередь, рассказал о планах по запуску новых спектаклей. Ещё до назначения на пост худрука МХАТа он отмечал, что в театральной сфере в России наметился застой, и эту ситуацию необходимо менять.

Показ спектакля «Последний герой» Р.Маликова по пьесе И.Крепостного во МХАТе

© Агентство городских новостей «Москва»

«В театре — глубокий застой. Смены поколений не происходит. Нужно менять кадры, менять систему государственной поддержки, перестать по инерции финансировать народных артистов только за то, что они народные», — заявил он в интервью kp.ru летом 2018 года.

Захар Прилепин в январе 2019 года предложил ставить на сцене театра спектакли по мотивам прозы современных российских писателей. В число авторов, произведения которых могут быть использованы для этих целей, он включил Алексея Варламова, Евгения Водолазкина, Сергея Шаргунова, Александра Терехова и Алексея Иванова.

Старожила МХАТа

В общей сложности Татьяна Доронина связана с МХАТом уже более шести десятилетий: в 23 года она стала выпускницей Школы-студии имени В. И. Немировича-Данченко, отучившись на курсе Павла Массальского. Вместе с ней выпускались такие титаны отечественной театральной сцены, как Евгений Евстигнеев и Олег Басилашвили.

Впрочем, полноценно вступила в ряды мхатовцев Доронина только через десять лет — в 1966-м. В труппе МХАТа СССР актриса продержалась до 1972 года, однако после этого ушла в Театр имени В. В. Маяковского.

Татьяна Доронина выступает во время сбора труппы в Московском художественном академическом театре имени М. Горького

© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

К концу 70-х руководивший на тот момент МХАТом Олег Ефремов всё же сумел вывести театр из кризисного состояния, в котором тот существовал долгие годы, и переманил к себе многих артистов, в том числе и Доронину — тогда уже трижды «актрису года» по версии «Советского экрана».

В 1987-м МХАТ раскололся на два разных театра — Горького и Чехова, и во главе первого встала Доронина.

До зимы прошлого года артистка являлась бессменным руководителем МХАТа, за что его даже прозвали «доронинским». Как актриса она была занята в 12 постановках, среди которых Чеховские «Три сестры» и «Вишнёвый сад», «На дне» и «Васса Железнова» Горького, «Макбет» Шекспира, «Зойкина квартира» Булгакова и два спектакля по Островскому — «Лес» и «Без вины виноватые».

Многие из этих спектаклей она поставила сама, а всего в её послужном режиссёрском списке — 21 постановка на подмостках МХАТа имени М. Горького. Две последние работы Дорониной в собственном театре увидели свет десять лет назад: в 2008 году вышли «Комедианты господина…» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» и «Уличный охотник» по одноимённой комедии Алексея Яковлева.