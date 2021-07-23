«Держит в напряжении от начала до конца»: «Чернобыль» Козловского вошёл в международный топ Netflix

Драма российского режиссёра Данилы Козловского «Чернобыль» заняла второе место в международном рейтинге видеосервиса Netflix. Фильм вошёл в десятку лидеров в 45 странах и возглавил топ в 17 из них. При этом лента получила неоднозначную оценку зрителей. Многие отмечают, что она во многом проигрывает одноимённому сериалу HBO и Sky. В то же время некоторые высоко оценивают в «Чернобыле» Козловского эмоциональные сцены и атмосферу 1980-х.

В четверг, 22 июля, лента Данилы Козловского «Чернобыль» заняла вторую строчку в международном рейтинге видеосервиса Netflix. Премьера фильма состоялась на площадке более месяца назад, однако он был доступен лишь в нескольких странах. К настоящему моменту картину могут увидеть зрители 45 государств. В 40 из них «Чернобыль» входит в десятку лидеров. Кроме того, в Болгарии, Хорватии, Финляндии, Греции, Италии, Ливане, Нидерландах, Омане, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словении, Швеции, Турции, а также на Мальте фильм возглавляет рейтинг.

При этом «Чернобыль» получил неоднозначную оценку зарубежных зрителей. Многие сравнивают его с одноимённым нашумевшим мини-сериалом HBO и Sky 2019 года и отмечают, что западная лента вышла куда удачнее.

«Попытался посмотреть российский «Чернобыль» на Netflix, и всё, о чём я мог думать, — шедевральный мини-сериал «Чернобыль», — пишет один из пользователей Twitter.

Другие зрители сочли ленту затянутой и недостаточно проработанной. Кое-кто пишет, что этот фильм — абсолютно неинформативен и попросту скучен.

«Фильм совершенно неинформативный в том смысле, что он снят для тех, кто уже точно знает о последствиях воздействия радиации на организм человека. Он русский во всех отношениях: актёры, музыка и т. д. Скука», — говорится в сообщении.

Один из пользователей отметил, что название картины обманчиво, поскольку её сюжет прежде всего посвящён не трагедии на Чернобыльской АЭС, а романтической истории и людям в целом.

«Значит, Netflix теперь выпускает фильмы-кликбейты! «Чернобыль» использует историческую катастрофу, чтобы рассказать вымышленную историю любви и в то же время показать нам светлую человеческую сторону СССР», — пишет блогер.

So Netflix now produces clickbait films ! #Chernobyl1986 uses the historical disaster to tell a fictional love tragedy and at the same time show us the bright human side of the USSR. pic.twitter.com/Ci6wxhoPNx — ʞnʍɐıʇı ʍɐɹ1oɔʞ (@Q80Warlock) July 23, 2021

Среди зарубежных зрителей есть и те, кто высоко оценил картину. Некоторые прониклись эмоциональной составляющей проекта и даже прослезились в особенно драматических моментах. Кто-то был поражён невероятным мужеством российских пожарных, продемонстрированным на экране, а также остался под впечатлением от героизма главного героя в исполнении Данилы Козловского.

«Что за фильм... отец-пожарный, который совершает подвиги ради сына и страны... стоит просмотра... Снимаю шляпу перед командой, которая сняла этот замечательный фильм», — пишет пользователь Twitter из ОАЭ.

#Chernobyl1986



This is the most sad scenes that I've seen



What is that @netflix



I've cried at those loyal friends



Unbelievable impression 💔 pic.twitter.com/EBEs3cBCzp — Mostafa Ali (@Mostafa79489848) July 22, 2021

Ещё один зритель отмечает, что российский проект на порядок проще зарубежного сериала, но в то же время по-своему интересен.

«Только что посмотрел «Чернобыль» на Netflix, и это отличный фильм. Понятия не имею, сколько в нём правды, но он держит в напряжении от начала и до самого конца. Картина не настолько сложна для восприятия, как постановка от Sky, но вполне стоит просмотра, даже если и просто ради развлечения», — отмечает один из пользователей сети.

Некоторые блогеры высоко оценили визуальную сторону проекта. Так, зрительница с Филиппин осталась под впечатлением от атмосферы 1980-х, воссозданной на экране при помощи нарядов, автомобилей, велосипедов и прочих атрибутов. Для неё просмотр картины стал своеобразным путешествием во времени.

Автор из Великобритании также обратил внимание на то, как в кино передан дух времени, и удивился представленному на экране образу Советского Союза.

«Погоди-ка секундочку, Netflix? А новый «Чернобыль» — российский фильм? По первым 20 минутам можно подумать, что Советский Союз 1980-х годов не был зловещим серо-бежевым кошмаром», — пишет блогер.

В России фильм с Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной в главных ролях, посвящённый аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, вышел 15 апреля. Его сборы в прокате составили почти 376,4 млн рублей при бюджете в 689 млн. На родине лента была прохладно встречена зрителями — её рейтинг на портале «Кинопоиск» составляет 5,2/10, по оценке 26 тыс. пользователей.

В первой половине июля в международный рейтинг Netflix попал ещё один российский фильм — кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Он занял первую строчку и вошёл в десятку лидеров более чем в 60 странах, став первым самым просматриваемым на площадке проектом из России.