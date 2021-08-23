Давнее решение: в театре Ермоловой прокомментировали уход Меньшикова с поста директора

В пресс-службе театра Ермоловой подтвердили RT, что Олег Меньшиков покинул пост директора учреждения. По словам представителя театра, это решение Меньшиков принял ещё в июне из-за невозможности занимать одновременно должности директора и художественного руководителя. Также пресс-служба выпустила официальное заявление в связи с ситуацией с сокращением штата: 20 августа стало известно, что увольняемые артисты направили письмо на имя президента России с жалобами на действия Меньшикова.

В театре имени Ермоловой подтвердили RT сообщения о том, что Олег Меньшиков сложил полномочия директора: «Да, это действительно так. Это решение вынашивалось им давно. Оно было принято в июне».

По словам представителя пресс-службы, назначение нового директора — Сергея Кузоятова — состоялось 25 июня.

«Олег Евгеньевич принял такое решение из-за того, что совмещение двух довольно серьёзных, ответственных позиций, таких как художественный руководитель и директор театра, мешало ему сконцентрироваться на творческой составляющей. Больше никаких причин на это нет», — пояснили в пресс-службе.

В театре подчеркнули, что уход Меньшикова с позиции директора не связан с ситуацией с сокращением штата.

«Во-первых, это решение было принято до решения о сокращении штата. И, по сути, решение о сокращении штата принято уже новым директором», — отметила представитель театра.

Также в понедельник театр имени Ермоловой выпустил официальное заявление по поводу обвинений, выдвинутых попавшими под сокращение сотрудниками в адрес руководства.

«Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, но при этом вызывают злобу и грубые комментарии в социальных сетях», — отметили в пресс-службе театра.

В заявлении уточняется, что под сокращение попали только артисты, не имеющие ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляющиеся в театре и не принимающие участия в жизни коллектива. Кроме того, согласно тексту заявления, среди сокращаемых сотрудников изначально не было заслуженных и народных артистов, а также актёров предпенсионного и преклонного возраста.

Комментируя жалобы на новую репертуарную политику, руководство отмечает, что действия по её реализации в 2013 году привели к повышению доходов театра в 21 раз по сравнению с 2011 годом.

«Представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК «МДТ им. М.Н. Ермоловой» и художественного руководителя театра», — подчеркнули в пресс-службе.

Сергей Кузоятов, в свою очередь, рассказал, что Меньшиков до последнего пытался отстаивать сохранение увольняемых артистов.

«Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену и, больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру», — объяснил директор в интервью телеканалу НТВ.

«Актёры, которые попали под сокращение, за последние 30 лет сыграли в спектаклях максимум шесть ролей... Когда мы пытались их привлечь к участию хоть в какой-то роли из репертуара театра, они приносили медицинские отводы, говорили, что физически не могут работать», — заявил Кузоятов «Газете.Ru».

Сцена из спектакля «Господин слуга»

© ermolova.ru

Скандал с увольнениями

В конце июля СМИ сообщили, что в театре имени Ермоловой проходят увольнения (по последним сведениям, 18 сотрудников), вызвавшие недовольство артистов. Тогда в учреждении рассказали, что такое решение руководство приняло с целью оптимизации ресурсов на фоне пандемии COVID-19. Эту информацию прокомментировали СМИ члены труппы.

Актриса Людмила Шмелёва в беседе с NEWS.ru отметила, что заработная плата артиста театра Ермоловой составляет в среднем 20 тыс. рублей в месяц.

«Вновь прибывшие люди могут получать по 100—200 тыс. рублей. Может быть, это контрактные зарплаты. Но они не штатные актёры, они приходят на договора. И я так понимаю, что наш состав сейчас как раз пытаются сократить именно по этой причине: они хотят взять других актёров на наши места. С нашей точки зрения, это не сокращение — это увольнение, завуалированное под сокращение», — утверждала Шмелёва.

По словам актрисы Елены Бурхановой-Калининой, Олег Меньшиков за выход на сцену в одном спектакле получает 103 тыс. рублей.

«Ещё непонятнее, зачем наше руководство говорит о трудном экономическом положении, когда получает из бюджета театра бешеные деньги», — заявила она в интервью kp.ru.

Актриса Елена Папанова рассказала «Газете.Ru», что её уволили из театра в связи с «незадействованностью», хотя, по её словам, она неоднократно просила Меньшикова дать ей работу.

Её коллега Анна Скварник в беседе с МК сообщила, что с приходом Меньшикова в 2012 году в театре изменился репертуар, некоторые артисты оказались незадействованными и покинули театр.

«До этого были уволены режиссёры. Кто сам сломался и написал заявление, кого-то поймали на вопросах трудовой дисциплины, кого-то уволили по сокращению», — утверждает Скварник.

В то же время актёр и режиссёр Сергей Безруков, руководитель Московского губернского театра, поддержал Меньшикова.

«Проблема, с которой неизбежно сталкивается любой худрук: он видит, что есть, увы, профнепригодные артисты, да ещё на бессрочных контрактах», — сказал он в беседе с МК. Безруков подчеркнул, что подобные ситуации не столь однозначны и что хорошо бы было учредить независимую комиссию, определяющую квалификацию артиста.

«Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович (Табаков. — RT), он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния. Если вернуться к вопросу, то я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать всё полюбовно, без скандалов», — заключил Безруков.

Сцена из спектакля «Дачники»

© ermolova.ru

20 августа в МК были опубликованы отрывки обращения сокращаемых артистов к президенту России (в беседе с «Газетой.Ru» Кузоятов подчеркнул, что это письмо было написано месяц назад). 16 человек, подписавших письмо, критиковали деятельность директора театра.

По данным СМИ, артисты сообщали главе государства, что, едва став художественным руководителем, Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей. Тогда в театре стали играть спектакли «Товарищества 814», одним из учредителей которого является Меньшиков. Артисты пожаловались, что на некоторые постановки были потрачены деньги, но они так и не вышли или были показаны несколько раз. Также авторы письма остались недовольны высокими гонорарами коллег и «расточительностью» руководства, на фоне которой было решено уволить некоторых сотрудников.

«Увольняют именно профессионалов, чтобы они не мешали Меньшикову делать то, что ему хочется!» — говорится в письме.

В МК попавшее в распоряжение издания письмо назвали «зажигательным» и подчеркнули, что «в нём много чего есть и приведённые факты руководству Ермоловского придётся опровергать».

В театре, в свою очередь, выразили несогласие с редакционной политикой МК и некоторых других СМИ «в связи с публикациями непрофессиональных статей, освещающих сложившуюся ситуацию лишь с одной стороны и провоцирующих нагнетание конфликта и распространение непроверенной информации».