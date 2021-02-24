«Сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!»: Милош Бикович получил российское гражданство

Сербский актёр Милош Бикович, известный по ролям в лентах «Холоп», «Балканский рубеж», «Магомаев» и «Отель Элеон», получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Бикович заявил, что чувствует себя частью российского общества, и заверил, что продолжит работать над укреплением культурных связей между Россией и Сербией.

24 февраля стало известно, что сербский актёр Милош Бикович стал гражданином России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Получение российского гражданства Бикович прокомментировал в Instagram. «Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Всё это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — признался актёр.

Он также выразил надежду, что его труд послужит к объединению россиян и сербов посредством культуры.

Ранее актёр отмечал, что Россия и Сербия во многом похожи. «Сербия и Россия — как две ветви одного дерева. Чем ближе мы к нашим корням, тем ближе мы друг к другу. И чем ближе мы друг к другу, тем ближе к нашей истории. Потому что она общая», — говорил Бикович в интервью RT.

Милош Бикович дебютировал в кино в 2004 году, исполнив небольшую роль в сериале сербского режиссёра Михайло Вукобратовича «Доллары приходят». После этого актёр появился в ряде фильмов и сериалов, произведённых у него на родине и малоизвестных за границей.

В 2014 году Бикович снялся в драме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Проект принёс артисту первую известность в России. Его следующая заметная работа — одна из центральных ролей в фильме Романа Прыгунова «Духless 2».

Настоящим прорывом для Милоша Биковича в российском кино стало участие в спин-оффах популярного ситкома «Кухня» — сериалах «Отель Элеон» и «Гранд», а также полнометражном фильме «Отель «Белград». В них он сыграл сербского бизнесмена Павла Аркадьевича.

Фото со съёмок фильма «Холоп»

© Фото со съёмок фильма «Холоп» (2019)

Также Милош Бикович исполнил главную роль в самом кассовом российском фильме за всю историю — комедии Клима Шипенко «Холоп», заработавшей в прокате почти 3,2 млрд рублей. Широкой популярностью пользовалась и мелодрама «Лёд» с участием Биковича — её сборы составили более 1,5 млрд рублей.

В 2020 году актёр исполнил главную роль в сериале о певце Муслиме Магомаеве. Лента была номинирована на премию «Золотой орёл» как лучший мини-сериал, однако уступила приз комедии «Одесский пароход».

Кроме того, Милош Бикович участвовал в создании таких лент российских постановщиков, как «Кома», «Балканский рубеж», «Крылья империи», «Мифы», «За гранью реальности» и «Без границ».

В 2018 году артист был удостоен медали Пушкина, присуждаемую за «укрепление дружбы и сотрудничества, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

В начале 2013-го паспорт гражданина РФ получил французский актёр Жерар Депардье. Актёр был прописан в Саранске, а позже — в Новосибирске. Осенью 2020 года СМИ сообщили, что артист принял православие.

В ноябре 2016 года Владимир Путин подписал указ о приёме в российское гражданство актёра, продюсера и мастера боевых искусств Стивена Сигала. Ранее Сигал рассказывал, что его отец жил во Владивостоке.

Стивен Сигал

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Благодаря тесту ДНК актёр узнал, что у него есть предки бурятского происхождения.

В 2018-м Стивена Сигала назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Миссия актёра состоит в содействии развитию отношений стран в сфере культуры, искусства и других.

«Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», — сообщили на официальной странице МИД России в социальной сети «ВКонтакте».

В 2020 году стало известно, что документы на получение российского гражданства подала актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро.