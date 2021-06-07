«За что театру такие напасти»: как в соцсетях отреагировали на сотрудничество Бузовой с МХАТом

В июне Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Она исполнит роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая, по сюжету, спасает главного героя. Многие пользователи соцсетей раскритиковали решение руководства театра привлечь телеведущую к участию в спектакле. Комментаторов возмутил и гонорар Бузовой, который составляет более 400 тыс. рублей.

В минувшие выходные российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила поклонникам, что участвует в репетициях спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. В пьесе рассказывается о молодых годах Иосифа Сталина.

«Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького... Я так счастлива. Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТе», — написала артистка в Instagram.

Увидеть её на сцене МХАТа можно будет 11 и 12 июня.

Режиссёром спектакля с участием Ольги Бузовой выступает постановщица греческого происхождения Рената Сотириади, которая с 2020 года сотрудничает с театром на постоянной основе. За основу взята пьеса Андрея Назарова. Жанр произведения охарактеризован как трагифарс.

«Главный вопрос, поставленный в пьесе, — чего в молодом Сталине больше: революционного максимализма и служения идее или властолюбия и стремления пробиться наверх? С какого события он начал восхождение к бездне?» — говорится в описании спектакля на сайте МХАТа имени Горького.

В интервью для kp.ru художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков разъяснил, что Бузова исполняет роль певицы кабаре Бэллы Шанталь. По сюжету она становится шпионкой и спасает Сталина. Бояков назвал персонаж «перевёртышем» и отметил, что у героини есть нечто общее с актрисой. «Она, мне кажется, как реальный персонаж сама готова к трансформации и преображению. У меня есть абсолютная уверенность, что это крутой содержательный ход: сегодня смысл там, где Бузова, как бы парадоксально это ни звучало», — рассказал режиссёр.

Ольга Бузова на музыкально-гастрономическом фестивале «Бургер фест» в парке Горького в Москве

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Актёр Владимир Долинский в беседе с RT заявил, что с большим уважением относится к пробивным способностям Ольги Бузовой, к тому, «как она сделала себя», и отметил, что сегодня артистка по максимуму использует свою популярность. Вместе с тем, по словам Долинского, решение пригласить Бузову в театр в качестве актрисы, да ещё и в спектакль о Сталине, остаётся на совести творческого коллектива.

«Это не театральный подход. Все знают, что на ралли нельзя пускать непрофессионала, в операционную не войдёт никто, кроме хирургической бригады, но как-то стало нормальным, что в театр может прийти кто угодно — непрофессиональный актёр. В кино это возможно. В кино другие изобразительные возможности. При грамотном подходе и ворона в кино может сыграть роль. Но в театре это невозможно», — объяснил актёр.

Он добавил, что сам не пошёл бы в театр на спектакль с участием Бузовой, в котором рассказывается о молодости Сталина.

«Я просто представляю себе зал, заполненный её фанатами с определённым уровнем подготовки и жизненных ценностей. Я не пойду на такой спектакль. Но я не осуждаю никого. Это сугубо моё личное профессиональное мнение», — заключил артист.

Куда более резко участие Бузовой в постановке раскритиковали в социальных сетях.

«Ольга Бузова исполнит одну из ролей в спектакле МХАТа им. Горького о Сталине. В спектакле она будет как играть, так и петь. Выглядит как новость, созданная нейросетями, но я сейчас, к сожалению, не иронизирую. Это реально будет», — пишет пользовательница Twitter.

«Бузова на сцене МХАТа имени М.Горького? Господи, за что театру такие напасти?» — спрашивает другой автор.

По мнению части блогеров, сложившаяся ситуация характеризует администрацию и творческий коллектив МХАТа не с лучшей стороны. «Если для руководства МХАТа Бузова — артистка, значит, этот театр не имеет права называться художественным, академическим, имени Горького и не должен получать госдотации», — считает пользовательница.

«Бузова на подмостках МХАТа — это олицетворение той точки падения, которой мы достигли как общество. Пошлость, мерзость и бездарность попирают своими грязными лапами великие достижения прошлого. И так во всём. Хотел бы сказать, что ниже некуда, но завтра прочитаем ещё что-нибудь», — уверен другой блогер.

Кое-кто в шутку попробовал спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с учётом недавних событий. «Бузова станет министром культуры России. Её заместителем станет Даня Милохин. Запомните этот твит», — иронизирует пользователь.

Впрочем, некоторые блогеры полагают, что только благодаря Бузовой предстоящий спектакль стал резонансным. «Если бы не Бузова, никто бы и не узнал о постановке во МХАТе. Большинство из нас все ещё оценивает происходящее, имея высокие критерии русской (советской) актёрской школы. Этой школы уже нет, как нет великих актёров и режиссёров. В театрах нынче не служат, в них работают и зарабатывают», — подчёркивают пользователи социальных сетей.

Внимание некоторых привлекли сообщения о гонорарах Ольги Бузовой за участие в постановке. «Кстати, за роль Бузова получит 446 810 рублей (половину — за репетиции, половину — за выступление). Всё ок, если все в этом театре получают столько. Но получают ли?» — задаётся вопросом автор одного из постов.

Указанная сумма соответствует цифрам, прописанным в договоре с артисткой, который был размещён на сайте госзакупок 3 июня 2021 года.