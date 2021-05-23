Энергетика Manizha и эпатажное поведение Måneskin: что зрителям запомнилось из Евровидения-2021

В Роттердаме прошёл финал песенного конкурса «Евровидение-2021». Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin, а российской исполнительнице Manizha досталась девятая строчка. В соцсетях активно обсуждают эпатажное поведение победителей шоу, вдохновляющее выступление Manizha и поражение Джеймса Ньюмена из Великобритании, не получившего ни одного балла. Что ещё оказалось в центре внимания блогеров после Евровидения — в материале RT.

В ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме прошёл финал музыкального конкурса «Евровидение-2021». Первое место заняла итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni. По итогам голосования профессиональных жюри 39 стран артисты находились на четвёртой строчке, однако оценки зрителей вывели их в лидеры.

Также в пятёрку вошли представители Франции (Барбара Прави), Швейцарии (Gjon’s Tears), Исландии (Da∂i Freyr og Gagnamagni∂) и Украины (Go_A). Российская исполнительница Manizha, исполнившая композицию Russian Woman, заняла девятое место.

Многие зрители в соцсетях позитивно отзываются о выступлении Manizha, отмечая постановку номера, энергетику артистки, а также вдохновляющий посыл, заложенный в песне.

«Мне понравилась режиссёрская постановка номера. Манижа — молодец, от неё исходит мощная энергетика! Сносит с ног, хорошо, что я смотрела лёжа)) Сильной была не только режиссура, но и вокал тоже. Приятно, что исполнение было в основном на русском языке», — говорит пользовательница Instagram.

Некоторые вспомнили, что до финала Manizha столкнулась с волной критики со стороны российских зрителей, и подчеркнули, что артистке удалось собраться и достойно представить страну.

«Ей говорили, что она — позор страны, что она «ненастоящая» русская женщина, что будет провал. А она встала и вошла в десятку лучших, показала, что русские женщины — это вам не вешалка для ярлыков, что у каждой из нас есть свой голос», — говорится в одном из комментариев.

короче итог #Eurovision 2021:

- манижа заслуживает большего

- екатерина павленко заслуживает лучшего

- барбара прави заслуживает лучшего

- efendi заслуживает лучшего

- виктория георгиева заслуживает лучшего

❤️🇫🇷🇺🇦🇷🇺🇦🇿🇧🇬 — anastasia🤠l bring wynonna home (@areuboredyrt) May 22, 2021

Некоторые считают, что Manizha, как и ряд других исполнителей, заслуживает более высоких оценок. Впрочем, нашлись и те, кто после финала не изменил своего негативного отношения к артистке и обрадовался, что ей не удалось подняться выше.

«Прочитав новости про девятое место, я вздохнула с утра с облегчением. Надеюсь, больше мы этого заказанного клоуна на сцене не увидим. Позорище», — пишет пользовательница Twitter.

Также в соцсетях активно обсуждают победу Måneskin. Многие зрители рады, что в этом году на конкурсе, куда приезжают в основном поп-исполнители, первое место заняла рок-группа. Это произошло впервые с 2006 года, когда победа досталась финской группе Lordi.

Так сильно рада, что победила Италия, но все моё сердце украла француженка 💙

И частички моей души такой хорошей Исландии, очень крутой Финляндии и прекрасной Мальте.

И Румынии из первого полуфинала.

Я в любви 💙💙💙💙💙#Eurovision2021 — чудовище алексеевна (@Matthew_Jeev) May 23, 2021

«Это буквально первый год на моей памяти (а я помню очень много Евро), когда все так радуются за победителей. Нет, серьёзно. Не ноют о том, как засудили, кто прав, кто виноват, а просто от всей души кричат и плачут, радуясь за Италию», — отмечает один из блогеров.

«По сравнению с прошлыми конкурсами это «Евровидение» оставило после себя приятное послевкусие. И пусть Италия не входила в мой топ-5, а одни из моих фаворитов оказались предпоследними, но итогу я рада», — пишет другой зритель.

Помимо прочего, итальянцы оказались в центре внимания из-за своего эпатажного поведения: многие отметили, что артисты выпивали во время финала Евровидения. Не остался незамеченным и поцелуй двух участников группы на сцене во время выступления.

«Дамиано в такую зюзю, что мне кажется, я чувствую запах шампанского через экран!» — пишет зрительница.

Кроме того, солист Måneskin едва не спровоцировал скандал, когда прямо перед камерой наклонился над столом. Некоторые зрители подумали, что артист употребляет наркотики. Кое-кто даже заговорил о дисквалификации победителей конкурса.

Shall we talk about the Italian winner snorting cocaine right in front of cameras at #Eurovision ? 🙃😱@Eurovisionpic.twitter.com/5ygdr29j5t — ToolframeU.K. (@toolframeu) May 22, 2021

Впрочем, Måneskin уже прокомментировали этот эпизод на своей официальной странице в Instagram. Они подчеркнули, что шокированы подозрениями зрителей, поскольку негативно относятся к наркотикам и никогда их не употребляли. Артисты заявили, что готовы сдать анализы на наркотические вещества, поскольку скрывать им нечего.

Наконец, в соцсетях традиционно обсуждаются результаты голосования как конкретных стран, так и суммарные. Многие заметили, что выбор профессиональных жюри значительно отличается от мнения широкой аудитории. Оценки судейской коллегии зрители сочли необъективными. Хотя для кого-то они оказались вполне ожидаемыми.

«Хочу такие же стабильные отношения, как отношения Кипра и Греции на Евровидении», — пишет один из блогеров.

Объективность нашей страны заканчивается там, где дают 12 баллов Молдове не за номер, а потому что там сидит Киркоров. Вынесло, честно. #Eurovision2021 — Ksenia Ju (@kseniajuice) May 23, 2021

Кое-кто пошутил, что «жюри пыталось, конечно, продемонстрировать, как у них пропал вкус после «короны», но, слава богу, здоровых людей оказалось больше».

Несколько человек выразили сожаление по поводу того, что британский артист Джеймс Ньюмен набрал ноль баллов как по итогам оценок жюри, так и в результате зрительского голосования.

«Очень жаль Британию. Хоть бы парочку баллов кинули», — пишут в соцсетях. Впрочем, один из пользователей Twitter отметил, что это неудивительно, поскольку артист сильно фальшивил.

The UK got zero points in #Eurovision2021#Eurovision because the guy was way out of tune for most the track! — Matt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🌍 (@Coventrian7) May 23, 2021

Несколько человек поделились собственным опытом голосования и отметили, что, находясь не в России, не смогли отправить сообщение в поддержку Manizha: указанный номер был отключён.

Ещё один блогер рассказал, что вместе с другом попытался проголосовать за Йендрика Зигварта из Германии. Зрители отправили сообщения, однако во время прямой трансляции стало известно, что по итогам голосования артист не получил ни одного балла.

«Мы с другом на Евро: голосуем за Германию. Жюри: Германия получает ноль голосов от зрителей. Мы: ... А мы кто? Вот так вот узнаешь, что для всего мира ты ноль х)», — написал он.