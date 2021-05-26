Светская львица и богатый наследник: экранизация «Анны Карениной» станет первым оригинальным российским проектом Netflix

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Виктория Беликова, Яна Ларина
Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал свой первый оригинальный проект российского производства. Сериал по роману Льва Толстого «Анна Каренина» выйдет под заголовком «Анна К». На главную роль утверждена Светлана Ходченкова. В числе режиссёров — Наташа Меркулова, Роман Кантор, Валерий Федорович, Евгений Никишов и Алексей Чупов. Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а действие сериала будет разворачиваться в современной России.
Светская львица и богатый наследник: экранизация «Анны Карениной» станет первым оригинальным российским проектом Netflix
  • РИА Новости

Видеосервис Netflix выпустит сериал «Анна К», основанный на романе Льва Толстого «Анна Каренина». Он станет первым российским проектом, снятым под эгидой платформы. Производством займётся компания 1-2-3 Production, ранее выпустившая такие популярные ленты, как «Эпидемия», «Перевал Дятлова», «Полёт», «Колл-центр» и другие. Также в проекте участвует студия «Друг Друга».

Над сценарием сериала работают Мария Микулина («Тонкие материи») и Роман Кантор, автор скриптов проектов «Серебряные коньки» и «Эпидемия». Он же впервые в своей карьере выступит как режиссёр наряду с Наташей Меркуловой, Алексеем Чуповым, а также Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым, приложившим руку к созданию таких громких лент, как «Полицейский с Рублёвки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Гоголь. Начало». Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

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Действие новой экранизации культового романа развернётся в современных российских мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге. Также герои окажутся в суровой российской глубинке. По сюжету Анна Каренина, светская львица и супруга будущего губернатора Санкт-Петербурга, заводит роман с Алексеем Вронским, наследником предприятий металлургической отрасли. Их любовь окажет разрушительное воздействие как на семейные, так и на социальные связи героев.

«Сериал затрагивает темы страсти и верности и доказывает неопровержимую истину — что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства», — говорится в официальном описании проекта.

«Перенести Анну Каренину в Россию XXI века и представить её всему миру на родном языке (и многих других) через удивительную платформу Netflix — это для меня сон, ставший явью. В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней», — рассказал Роман Кантор.

Сериал будет доступен на Netflix по всему миру. Один из продюсеров, Сергей Корнихин, представляющий студию «Друг Друга», говорит, что сотрудничество с платформой: «Небольшой шаг для нашей компании, но огромный шаг для всей киноотрасли».

Валерий Федорович и Евгений Никишов уверены, что сериал заинтересует многих зарубежных зрителей, поскольку в его основе — классическое произведение, имеющее большое значение для мировой литературы.

«Этот проект станет для нас настоящим вызовом. Но поскольку в основе будущего сериала лежит одно из фундаментальных произведений о любви в мировой литературе, мы надеемся, что сможем затронуть сердца зрителей по всему миру, от Австралии до Бразилии», — говорят режиссёры.

Прошлые экранизации

Роман Льва Толстого «Анна Каренина», впервые опубликованный в 1870-х, был неоднократно экранизирован. Первые попытки освоить историю средствами кинематографа относятся ещё к эпохе немого кино. Одноимённые фильмы выходили в Российской империи, Венгрии, Италии. Позже произведение по-прежнему привлекало кинематографистов всего мира. В середине 1930-х Анну Каренину в фильме американского режиссёра Кларенса Брауна сыграла кинодива Грета Гарбо. Лента получила Кубок Муссолини на Венецианском кинофестивале.

Позже Анну воплотили и другие знаменитые артистки: Вивьен Ли, Жаклин Биссет, Софи Марсо, Кира Найтли. Последняя снялась в экранизации, удостоенной «Оскара» за работу костюмеров.

  • © Кадр из фильма «Анна Каренина»

Среди советских зрителей огромной популярностью пользовался фильм Александра Зархи, премьера которого состоялась в 1967 году. Анну в нём сыграла Татьяна Самойлова, а Вронского — Василий Лановой. Эта экранизация особенно близка к литературному первоисточнику.

Интересно, что второстепенную роль в ленте исполнила балерина Майя Плисецкая. Позже она исполняла партию Анны Карениной в балете Большого театра.

Также среди российских проектов по роману — ленты Карена Шахназарова, Сергея Соловьёва, Юрия Грымова. В 2019 году вышла короткометражная лента Радды Новиковой «Тёмная как ночь. Анна Каренина» по сценарию Александра Цыпкина («Беспринципные»). Действие, как и в предстоящей картине Netflix, перенесено в современные реалии. В фильме снялись Юлия Пересильд, Ингеборга Дапкунайте, Максим Суханов, Матвей Лыков и другие.

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