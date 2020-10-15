Дубляж, интерфейс и служба поддержки: Netflix локализовали для России

Стриминговый сервис Netflix получил локализацию в России. Сайт и версии его приложения переведены на русский язык, оплатить подписку пользователи теперь могут в рублях. Также заработает русскоязычная служба поддержки. Ожидается, что в скором времени сервис дублирует на русский язык контент из линейки Originals. Оператором Netflix на территории страны стала «Национальная Медиа Группа».

Американский стриминговый гигант Netflix локализован для России. Интерфейс его сайта и приложений переведены на русский язык, в скором времени начнут полноценную работу русскоязычные аккаунты сервиса в соцсетях и служба поддержки. Служба будет доступна ежедневно, с 10:00 до 22:00 мск. Также отныне пользователи платформы могут оплатить подписку в рублях.

Ожидается, что на русский язык будут дублированы и дополнены русскими субтитрами популярные фильмы и сериалы, включая продукцию линейки Netflix Originals.

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал «Призраки усадьбы Блай», фильмы «Хэллоуин Хьюби» и «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете». Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал «Эпидемия», который уже доступен на Netflix по всему миру», — говорится в сообщении компании.

Оператором сервиса на территории России стала «Национальная Медиа Группа». Примечательно, что эта компания владеет собственным онлайн-видеосервисом more.tv, который в настоящее время является конкурентом Netflix в России.

В сентябре генеральный директор «НМГ» Ольга Паскина отмечала, что сделка по локализации американского стримингового сервиса является частью реализации стратегии по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России.

© Кадр из фильма «Движение вверх» (2017)

Российский сегмент

В настоящее время библиотека сервиса включает около 40 лент российского производства, но ожидается, что к концу года их количество возрастёт до 100.

На Netflix можно увидеть российские сериалы «Sпарта», «Фарца», «Саранча» (все три сняты Егором Барановым), «Троцкий» Александра Котта и Константина Статского, «Метод» Юрия Быкова, «Мажор» Константина Статского; полнометражные фильмы «Легенда №17» Николая Лебедева, «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Тренер» Данилы Козловского и другие.

7 октября на сервисе появился российский сериал «Эпидемия» (в англоязычном варианте — To the lake). По данным СМИ, этот проект был продан за рекордную для российских продюсеров сумму — $1,5 млн. Предыдущий рекорд принадлежал ленте «Лучше, чем люди», первому отечественному многосерийному фильму, вышедшему под брендом Netflix Original ($1 млн).

11 октября, спустя четыре дня после релиза, «Эпидемия» поднялась на четвёртое место по просмотрам в сериальном рейтинге Netflix. Одним из её зрителей стал писатель Стивен Кинг. Он остался доволен увиденным, назвал сериал «Эпидемия» «чертовски хорошим» и сравнил его со спагетти-вестерном.

Режиссёр ленты — Павел Костомаров («Закон каменных джунглей», «Чернобыль: Зона отчуждения»), роли в проекте исполнили Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак и Юрий Кузнецов. В основу истории лёг роман Яны Вагнер «Вонгозеро».

Впервые «Эпидемию» показали в апреле 2019 года на международном фестивале сериалов Cannes Series. Кроме того, картина в виде полуторачасового фильма участвовала в конкурсе Московского международного кинофестиваля.

© Кадр из сериала «Эпидемия»

За счёт сюжетной составляющей «Эпидемия» стала особенно актуальна в условиях пандемии коронавируса. По сюжету ленты Москву охватывает эпидемия неизвестного вируса. Главные симптомы — слабость, сильный кашель. Затем — обесцвечивание глаз. Столицу закрывают на карантин. Подальше от Москвы, в Карелию к озеру Вонг, отправляются две семьи — Сергей (Кяро) с его бывшей и нынешними жёнами и их детьми, а также сосед Сергея, его жена и дочь. Они будут пытаться обезопасить себя от вируса, обезумевших и ожесточённых людей, параллельно сглаживая постоянно возникающие внутри их круга конфликты.

В сентябре стало известно, что первым российским документальным фильмом, который появится на Netflix, станет проект телеканала «Россия 1» об одной из старейших отечественных тюрем. Лента под названием «Кресты» будет доступна на русском языке с английскими субтитрами. Отмечалось, что релиз на сервисе состоится 1 января 2021 года, после того, как картина пройдёт международные кинофестивали.